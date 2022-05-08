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Ни конца, ни края: во Вьетнаме открыли самый длинный в мире стеклянный мост - РИА Новости, 09.05.2022
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Туризм
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Ни конца, ни края: во Вьетнаме открыли самый длинный в мире стеклянный мост
Ни конца, ни края: во Вьетнаме открыли самый длинный в мире стеклянный мост - РИА Новости, 09.05.2022
Ни конца, ни края: во Вьетнаме открыли самый длинный в мире стеклянный мост
Адреналин, мурашки, легкое головокружение и вау-эффект — примерно это чувствовали туристы, первыми побывавшие во Вьетнаме на новом — самом длинном в мире —... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-08T18:00
2022-05-09T09:53
фото
туризм
вьетнам
туризм
туристы
китай
книга рекордов гиннесса
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Адреналин, мурашки, легкое головокружение и вау-эффект — примерно это чувствовали туристы, первыми побывавшие во Вьетнаме на новом — самом длинном в мире — пешеходном мосту. Ведь сделан он полностью из стекла, и, когда идешь по прозрачному полу, кажется, что вот-вот упадешь в пропасть. Об особенностях необычной конструкции — в фотоленте РИА Новости.
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4.7
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фото, фото, вьетнам, туризм, туристы, китай, книга рекордов гиннесса, фото - туризм, впечатления - туризм
18:00 08.05.2022 (обновлено: 09:53 09.05.2022)
 

Ни конца, ни края: во Вьетнаме открыли самый длинный в мире стеклянный мост

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Адреналин, мурашки, легкое головокружение и вау-эффект — примерно это чувствовали туристы, первыми побывавшие во Вьетнаме на новом — самом длинном в мире — пешеходном мосту. Ведь сделан он полностью из стекла, и, когда идешь по прозрачному полу, кажется, что вот-вот упадешь в пропасть. Об особенностях необычной конструкции — в фотоленте РИА Новости.
© AFP 2022 / Nhac Nguyen

Название моста — Bach Long — переводится с вьетнамского как "Большой дракон". Конструкция и правда впечатляет: целых 632 метра в длину!

Стеклянный мост Бах Лонг в районе Мок-Чау во вьетнамской провинции Сон Ла
1 из 6

Название моста — Bach Long — переводится с вьетнамского как "Большой дракон". Конструкция и правда впечатляет: целых 632 метра в длину!

© AFP 2022 / Nhac Nguyen
© AFP 2022 / Nhac Nguyen

Сооружение переплюнуло по масштабам своего китайского 526-метрового "брата-близнеца". У нового объекта все шансы оказаться в Книге рекордов Гиннесса.

Стеклянный мост Бах Лонг в районе Мок-Чау во вьетнамской провинции Сон Ла
2 из 6

Сооружение переплюнуло по масштабам своего китайского 526-метрового "брата-близнеца". У нового объекта все шансы оказаться в Книге рекордов Гиннесса.

© AFP 2022 / Nhac Nguyen
© AFP 2022 / Nhac Nguyen

Прогулка по "Большому дракону" — развлечение совсем не для слабонервных. Мост находится на высоте 150 метров над джунглями, пол и ограждения — полностью прозрачные. Кажется, будто ты вопреки законам физики завис над землей и вот-вот сорвешься в пропасть.

Стеклянный мост Бах Лонг в районе Мок-Чау во вьетнамской провинции Сон Ла
3 из 6

Прогулка по "Большому дракону" — развлечение совсем не для слабонервных. Мост находится на высоте 150 метров над джунглями, пол и ограждения — полностью прозрачные. Кажется, будто ты вопреки законам физики завис над землей и вот-вот сорвешься в пропасть.

© AFP 2022 / Nhac Nguyen
© AFP 2022 / Nhac Nguyen

Но производители успокаивают: конструкция сделана из закаленного стекла и может выдерживать до 450 человек одновременно. А какой вид открывается, если посмотреть прямо под ноги!

Стеклянный мост Бах Лонг в районе Мок-Чау во вьетнамской провинции Сон Ла
4 из 6

Но производители успокаивают: конструкция сделана из закаленного стекла и может выдерживать до 450 человек одновременно. А какой вид открывается, если посмотреть прямо под ноги!

© AFP 2022 / Nhac Nguyen
© AFP 2022 / Nhac Nguyen

В общем, если будете во Вьетнаме, заглядывайте. Пароли и явки: провинция Сон Ла, остров Мок Чау. Страна с удовольствием принимает иностранных путешественников. Местные власти очень надеются, что новый мост поспособствует увеличению турпотока.

Стеклянный мост Бах Лонг в районе Мок-Чау во вьетнамской провинции Сон Ла
5 из 6

В общем, если будете во Вьетнаме, заглядывайте. Пароли и явки: провинция Сон Ла, остров Мок Чау. Страна с удовольствием принимает иностранных путешественников. Местные власти очень надеются, что новый мост поспособствует увеличению турпотока.

© AFP 2022 / Nhac Nguyen
© AFP 2022 / Nhac Nguyen

Россиянам для въезда во Вьетнам понадобится только ПЦР не старше 72 часов или экспресс-тест, сделанный за сутки до прибытия. Детям до двух лет никакие справки не нужны. Виза не потребуется, если не собираетесь находиться в стране дольше 15 дней: достаточно загранпаспорта, медстраховки и заранее заполненной декларации здоровья.

Стеклянный мост Бах Лонг в районе Мок-Чау во вьетнамской провинции Сон Ла
6 из 6

Россиянам для въезда во Вьетнам понадобится только ПЦР не старше 72 часов или экспресс-тест, сделанный за сутки до прибытия. Детям до двух лет никакие справки не нужны. Виза не потребуется, если не собираетесь находиться в стране дольше 15 дней: достаточно загранпаспорта, медстраховки и заранее заполненной декларации здоровья.

© AFP 2022 / Nhac Nguyen
 
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