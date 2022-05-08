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Ни конца, ни края: во Вьетнаме открыли самый длинный в мире стеклянный мост

Ни конца, ни края: во Вьетнаме открыли самый длинный в мире стеклянный мост - РИА Новости, 09.05.2022

Ни конца, ни края: во Вьетнаме открыли самый длинный в мире стеклянный мост

Адреналин, мурашки, легкое головокружение и вау-эффект — примерно это чувствовали туристы, первыми побывавшие во Вьетнаме на новом — самом длинном в мире —... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-08T18:00

2022-05-08T18:00

2022-05-09T09:53

фото

туризм

вьетнам

туризм

туристы

китай

книга рекордов гиннесса

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Адреналин, мурашки, легкое головокружение и вау-эффект — примерно это чувствовали туристы, первыми побывавшие во Вьетнаме на новом — самом длинном в мире — пешеходном мосту. Ведь сделан он полностью из стекла, и, когда идешь по прозрачному полу, кажется, что вот-вот упадешь в пропасть. Об особенностях необычной конструкции — в фотоленте РИА Новости.

вьетнам

китай

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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