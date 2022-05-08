Ни конца, ни края: во Вьетнаме открыли самый длинный в мире стеклянный мост
Название моста — Bach Long — переводится с вьетнамского как "Большой дракон". Конструкция и правда впечатляет: целых 632 метра в длину!
Название моста — Bach Long — переводится с вьетнамского как "Большой дракон". Конструкция и правда впечатляет: целых 632 метра в длину!
Сооружение переплюнуло по масштабам своего китайского 526-метрового "брата-близнеца". У нового объекта все шансы оказаться в Книге рекордов Гиннесса.
Сооружение переплюнуло по масштабам своего китайского 526-метрового "брата-близнеца". У нового объекта все шансы оказаться в Книге рекордов Гиннесса.
Прогулка по "Большому дракону" — развлечение совсем не для слабонервных. Мост находится на высоте 150 метров над джунглями, пол и ограждения — полностью прозрачные. Кажется, будто ты вопреки законам физики завис над землей и вот-вот сорвешься в пропасть.
Прогулка по "Большому дракону" — развлечение совсем не для слабонервных. Мост находится на высоте 150 метров над джунглями, пол и ограждения — полностью прозрачные. Кажется, будто ты вопреки законам физики завис над землей и вот-вот сорвешься в пропасть.
Но производители успокаивают: конструкция сделана из закаленного стекла и может выдерживать до 450 человек одновременно. А какой вид открывается, если посмотреть прямо под ноги!
Но производители успокаивают: конструкция сделана из закаленного стекла и может выдерживать до 450 человек одновременно. А какой вид открывается, если посмотреть прямо под ноги!
В общем, если будете во Вьетнаме, заглядывайте. Пароли и явки: провинция Сон Ла, остров Мок Чау. Страна с удовольствием принимает иностранных путешественников. Местные власти очень надеются, что новый мост поспособствует увеличению турпотока.
В общем, если будете во Вьетнаме, заглядывайте. Пароли и явки: провинция Сон Ла, остров Мок Чау. Страна с удовольствием принимает иностранных путешественников. Местные власти очень надеются, что новый мост поспособствует увеличению турпотока.
Россиянам для въезда во Вьетнам понадобится только ПЦР не старше 72 часов или экспресс-тест, сделанный за сутки до прибытия. Детям до двух лет никакие справки не нужны. Виза не потребуется, если не собираетесь находиться в стране дольше 15 дней: достаточно загранпаспорта, медстраховки и заранее заполненной декларации здоровья.
Россиянам для въезда во Вьетнам понадобится только ПЦР не старше 72 часов или экспресс-тест, сделанный за сутки до прибытия. Детям до двух лет никакие справки не нужны. Виза не потребуется, если не собираетесь находиться в стране дольше 15 дней: достаточно загранпаспорта, медстраховки и заранее заполненной декларации здоровья.