https://ria.ru/20220508/lentochka-1787474873.html
В Госдуме прокомментировали запрет георгиевской ленточки в Европе
В Госдуме прокомментировали запрет георгиевской ленточки в Европе - РИА Новости, 08.05.2022
В Госдуме прокомментировали запрет георгиевской ленточки в Европе
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков заявил РИА Новости, что запреты на демонстрацию георгиевской ленты в Европе принесли ей "мировую... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:50
2022-05-08T09:50
2022-05-08T12:13
великая отечественная война (1941-1945)
европа
россия
сергей бурлаков
госдума рф
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков заявил РИА Новости, что запреты на демонстрацию георгиевской ленты в Европе принесли ей "мировую известность".В ряде стран постсоветского пространства и Европы, в последнее время — в Эстонии и Молдове, была запрещена демонстрация георгиевской ленты."Россияне должны поблагодарить Европу за лучшую рекламу георгиевской ленточки. Такой масштабной просветительской работы давно не было. Ажиотаж, созданный Западом вокруг георгиевской ленты, принес ей огромную мировую популярность. Еще год назад историю патриотичного элемента знали далеко не все даже в России. Сегодня практически не осталось тех, кто не слышал, почему именно двухцветная лента стала символом победы и храбрости. Все потому, что так много стран запретили демонстрацию символа", — заявил депутат.По его словам, принудительная отмена российской культуры и российских традиций вызывает интерес, а регулярные упоминания в СМИ просвещают население."С отменой рано или поздно будет покончено, а вот знания останутся", — добавил Бурлаков.
https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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великая отечественная война (1941-1945), европа, россия, сергей бурлаков, госдума рф
09:50 08.05.2022 (обновлено: 12:13 08.05.2022)
В Госдуме прокомментировали запрет георгиевской ленточки в Европе
Депутат Бурлаков: запрет георгиевской ленточки в Европе сделал ей мировую известность