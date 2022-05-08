https://ria.ru/20220508/konteynery-1787459212.html

Контейнеры ищут новые пути: грузы едут на восточное и южное направления

Контейнеры ищут новые пути: грузы едут на восточное и южное направления - РИА Новости, 08.05.2022

Контейнеры ищут новые пути: грузы едут на восточное и южное направления

Изменение географии контейнерных перевозок, связанное с текущей геополитической и экономической обстановкой, привело к переориентации грузопотоков с запада на... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T05:45

2022-05-08T05:45

2022-05-08T05:45

экономика

россия

ржд

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Изменение географии контейнерных перевозок, связанное с текущей геополитической и экономической обстановкой, привело к переориентации грузопотоков с запада на восток, а также на южное направление, считают опрошенные РИА Новости эксперты и участники российского логистического рынка.По словам первого вице-президента "Трансконтейнера" Виктора Маркова, одним из основных трендов на сегодняшний день является перестроение логистики с учетом изменения потребностей клиентов и географии внешнеэкономической деятельности российских компаний.Грузам выстраивают маршрутПо данным "РЖД Логистики" (входит в РЖД), повышенный спрос на перевозку наблюдается практически по всем направлениям, не связанным с пересечением европейских границ, например на экспортно-импортные перевозки по маршруту Россия - Китай.Руководитель отдела исследований грузовых перевозок "Института проблем естественных монополий" (ИПЕМ) Александр Слободяник считает, что сейчас развиваются два транзитных пункта пропуска для отечественных грузов в контейнерах. "На юге страны активно развивается маршрут перевозки контейнеров в порт Новороссийск. Откуда контейнер следует в Турцию (Стамбул), где проходит "очистку" и отправляется конечным грузополучателям. На Дальнем Востоке аналогичная ситуация: контейнер из порта Владивосток следует в Корею (Пусан) и в дальнейшем отправляется по любому маршруту", - отмечает он.По словам эксперта, на фоне ограничения сообщения с европейскими странами увеличиваются перевозки контейнеров из стран Азии, в том числе через сухопутные пограничные переходы.В "РЖД Логистике" также считают, что в целом можно говорить о ярко выраженной переориентации экспортных потоков груза с западного на восточное и южное направление, в сторону портов Дальнего Востока и Черноморского бассейна, а также сухопутных пограничных переходов Дальнего Востока. "Есть тенденция к увеличению экспортного потока через порты Каспийского моря и по транспортному коридору "Север – Юг". Это логично. Грузы уходят в те страны, где есть подтвержденная возможность вывоза", - отметили в компании.Прогноз на перспективуПо словам первого вице-президента "Трансконтейнера" Маркова, в апреле компания зафиксировала снижение рынка контейнерных перевозок по железной дороге на 1,2% к апрелю 2021 года. "По нашей оценке, к середине года спад может достичь 5-7%", - сказал он.Как сообщили в контейнерном операторе "РЖД Бизнес Актив" (входит в РЖД), объемы контейнерных перевозок в ближайшей перспективе будут зависеть от того, как скоро удастся восстановить парк контейнеров с припиской к России.По прогнозам "РЖД Логистики", с одной стороны, в ближайшем будущем объем перевозок в контейнерах будет расти, поскольку продолжает усиливаться тенденция к контейнеризации различных типов грузов. Растет и перевозка тех грузов, которые ранее традиционно транспортировались в подвижном составе другого типа: уголь, древесина, руда, минеральные удобрения."С другой стороны, на рынок может серьезно повлиять дефицит свободных контейнеров из-за выпадающих объемов, принадлежащих тем морским линиям, которые перестали работать в нашей стране. По разным оценкам, рынок может недосчитаться от 200 до 300 тысяч контейнеров", - говорят в компании.Там добавляют, что частично этот парк может быть замещен с приходом на рынок новых морских перевозчиков, а также потребуется централизованная закупка новых контейнеров в Китае. "Возможно, следует привлечь к решению вопроса и государство, что может выражаться как в обнулении пошлин для ввоза китайских контейнеров, так и в финансировании расширения отечественного производства", - сообщили в компании.“В ближайшей перспективе стоит ожидать развитие существующих и появление новых маршрутов "очистки" отечественных грузов, перевозимых в контейнерах, а также увеличение контейнерооборота со странами Азии", - считает руководитель отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМа Слободяник.

https://ria.ru/20220508/gaz-1787457381.html

https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786620195.html

https://ria.ru/20220413/tovarooborot-1783241511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, ржд