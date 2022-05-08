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Священник: на акцию "Бессмертный полк" можно приносить иконы святых воинов

Священник: на акцию "Бессмертный полк" можно приносить иконы святых воинов - РИА Новости, 08.05.2022

Священник: на акцию "Бессмертный полк" можно приносить иконы святых воинов

Участники акции "Бессмертный полк" могут нести иконы русских святых воинов, если нет фотографий погибших на войне родственников, это вполне уместно, рассказал... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T03:05

2022-05-08T03:05

2022-05-08T03:05

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Участники акции "Бессмертный полк" могут нести иконы русских святых воинов, если нет фотографий погибших на войне родственников, это вполне уместно, рассказал РИА Новости председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков."Поскольку движение "Бессмертный полк" является проявлением внутренних чувств людей, оно вполне может содержать и духовную религиозную составляющую. Конечно, основная цель движения- актуализировать память о наших родных и близких, погибших в годы Великой Отечественной войны, но вместе с этим молитва и образы святых здесь вполне уместны. Принципиального запрета на то, чтобы нести, например, икону великомученика Георгия Победоносца, который является образом нашей победы и день его памяти 6 мая. Или иконы других русских святых воинов. Это имеет право на существование - почему нет?", - сказал РИА Новости священник."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в День Победы в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Участники акции несут фотографии своих погибших родственников. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. В 2020-м и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.

https://ria.ru/20220508/shestvie-1787453653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, день победы, общество