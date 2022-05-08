02:26 08.05.2022 (обновлено: 03:44 08.05.2022)
В ЕС по-прежнему нет единства по санкциям против России, признал Зеленский
Владимир Зеленский признал, что в ЕС по-прежнему нет единства по санкциям против России
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне вводимого европейскими странами очередного - шестого - пакета ограничительных мер в отношении России признал, что среди стран ЕС по-прежнему нет единства относительно этих рестрикций, при этом США назвал "самой могущественной страной", поблагодарив Вашингтон и Лондон за "уровень санкционной политики".
Заявление Зеленского прозвучало на фоне объявленных в пятницу странами Евросоюза планов применить шестой пакет санкций против России в связи с проводимой ею специальной военной операции на Украине. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщал, что дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжается, в Еврокомиссии уверены, что удастся достичь согласования.
"Европейский союз должен занимать единую позицию. Однако в том, что касается определенных санкций, это не соответствует действительности. За те санкции, которые ЕС ввел, мы благодарны", - сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, на сегодняшний день лишь США и Великобритания демонстрируют безусловную поддержку дальнейшему введению ограничительных мер в отношении России.
"Пока что я вижу, что США выступают акселератором санкционной политики. На мой взгляд, так и должно быть, поскольку они – самая могущественная страна на сегодняшний день. Я вижу тот же уровень поддержки санкций со стороны Великобритании", - отметил Зеленский.
При этом США оказывают Украине беспрецедентную и рекордную по объему военную и финансовую поддержку.
В воскресенье страны G7 намерены провести виртуальную встречу, в ходе которой, как ожидается, будут среди прочего обсуждаться дополнительные санкции против России. Ранее на текущей неделе президент США Джо Байден заявил, что открыт к введению новых рестрикций и будет координироваться по этому вопросу с партнерами по "семерке".
В минувшую среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать отключение от SWIFT Сбербанка и еще ряда крупных российских банков, а также запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, индивидуальные санкции, поэтапный запрет на импорт российской нефти. Несколько стран выступили против санкций, которые подрывают их экономику.