https://ria.ru/20220508/edinstvo-1787455202.html

В ЕС по-прежнему нет единства по санкциям против России, признал Зеленский

В ЕС по-прежнему нет единства по санкциям против России, признал Зеленский - РИА Новости, 08.05.2022

В ЕС по-прежнему нет единства по санкциям против России, признал Зеленский

Владимир Зеленский на фоне вводимого европейскими странами очередного - шестого - пакета ограничительных мер в отношении России признал, что среди стран ЕС... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T02:26

2022-05-08T02:26

2022-05-08T03:44

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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне вводимого европейскими странами очередного - шестого - пакета ограничительных мер в отношении России признал, что среди стран ЕС по-прежнему нет единства относительно этих рестрикций, при этом США назвал "самой могущественной страной", поблагодарив Вашингтон и Лондон за "уровень санкционной политики".Заявление Зеленского прозвучало на фоне объявленных в пятницу странами Евросоюза планов применить шестой пакет санкций против России в связи с проводимой ею специальной военной операции на Украине. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщал, что дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжается, в Еврокомиссии уверены, что удастся достичь согласования."Европейский союз должен занимать единую позицию. Однако в том, что касается определенных санкций, это не соответствует действительности. За те санкции, которые ЕС ввел, мы благодарны", - сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.По его словам, на сегодняшний день лишь США и Великобритания демонстрируют безусловную поддержку дальнейшему введению ограничительных мер в отношении России.При этом США оказывают Украине беспрецедентную и рекордную по объему военную и финансовую поддержку.В воскресенье страны G7 намерены провести виртуальную встречу, в ходе которой, как ожидается, будут среди прочего обсуждаться дополнительные санкции против России. Ранее на текущей неделе президент США Джо Байден заявил, что открыт к введению новых рестрикций и будет координироваться по этому вопросу с партнерами по "семерке".В минувшую среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать отключение от SWIFT Сбербанка и еще ряда крупных российских банков, а также запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, индивидуальные санкции, поэтапный запрет на импорт российской нефти. Несколько стран выступили против санкций, которые подрывают их экономику.

https://ria.ru/20220506/ekonomika-1787197027.html

https://ria.ru/20220507/opros-1787426424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, украина, евросоюз, в мире