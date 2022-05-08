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Юрий Чурсин: страшно подумать о чем меня будут просить люди после "Абсурда"

Юрий Чурсин: страшно подумать о чем меня будут просить люди после "Абсурда" - РИА Новости, 08.05.2022

Юрий Чурсин: страшно подумать о чем меня будут просить люди после "Абсурда"

Харизматичный актер Юрий Чурсин покорил зрителей с первых ролей. Многие запомнили его Сергея Рябинина в "Хироманте". А после были "Побег", "Три мушкетера",... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:00

2022-05-08T08:00

2022-05-08T08:07

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. Харизматичный актер Юрий Чурсин покорил зрителей с первых ролей. Многие запомнили его Сергея Рябинина в "Хироманте". А после были "Побег", "Три мушкетера", "Этерна", "Содержанки". В мае на телеканале НТВ — премьера комедийного сериала "Абсурд", где артист создал неожиданный для него образ. О новой работе, уходе из театра, суевериях и счастье он рассказал в интервью РИА Новости. — В мае состоится премьера сериала "Абсурд" с вашим участием. Кого вы там играете?— Брачного афериста Алика, который выстраивает карьеру на манипулировании женщинами. Мне, конечно, нужно было понять, как этот персонаж подбирает ключи к сердцам, причем не только женским. Он умеет расположить всех. Алик отбывает срок за мошенничество. Смешной сценарий очень, прекрасный актерский состав.— Место действия — тюрьма в Сибири. А где снимали?— В Беларуси. Очень дружная минская команда работала вместе с нами. Прекрасно провели время. Все получали удовольствие.— В фильме высмеиваются некоторые российские реалии. Не чернушно получилось?— Это же комедия! Легкий взгляд на происходящее, никакой чернухи. Хотя рано говорить — я же не видел картину. Кино — дело коллективное, и результат не всегда ясен даже после съемок. Делать выводы можно только после премьеры.— Еще один проект с вашим участием на НТВ — скетч-шоу "Чета Пиночетов" — достаточно быстро закрыли. Переживали?— Мне кажется, шоу было блистательным! Для искушенного зрителя, для тех, кто понимает определенный юмор. Не скажу, что я там как актер особенно раскрылся, но для меня это была супершкола, новый жанр, возможность попробовать то, что никогда не пробовал. И Евгений Писарев со мной в паре! Мне очень дорог этот опыт, команда и вообще все. То, что мы там делали, было большим хулиганством. С любовью вспоминаю то время.— А вообще к неудачам как относитесь?— Как к уроку. Всегда.— Можно ли сказать, что роль Сергея Рябинина в "Хироманте" для вас главная? Ее считают вашим первым большим успехом, многие до сих пор ассоциируют вас с персонажем. Говорят, даже люди подходили и просили погадать по руке после фильма.— Такое происходит практически со всеми ролями. Страшно подумать, что будет после премьеры "Абсурда" — о чем меня будут просить люди. Я на этом не очень концентрируюсь. Это всего лишь впечатление, которое складывается у зрителей, образ в их головах. Жизнь совсем другая у меня, а я же внутри своей жизни. Обращать внимание на это нет времени. Людей много, кто-то любит одни картины, кто-то — другие. А с чего началось — это все условно. Для меня — с детского сада, когда я захотел стать актером.— В хиромантию верите?— Сложно сказать. Это очень древняя наука, древнее, чем медицина.— Психологией до сих пор интересуетесь? В школе очень любили.— Да, когда есть время. Не могу сказать, что серьезно изучал, но все же с профессиональной точки зрения пытался и пытаюсь на это смотреть. Любительская психология меня мало волнует. Труды докторов наук и профессионалов важнее.— Что еще интересует, кроме актерства и психологии?— Жизнь. Во всех ее проявлениях. Просто ощущать, что вокруг происходит. Ориентироваться на здесь и сейчас, наблюдать. Это и приносит мне ощущение радости. То есть пребывать в этом состоянии — и есть счастье.— Говорили в одном из интервью, что есть роли, которые хотел, а есть — которые получил. Где это совпало? Из последних фильмов, например.— Я работаю с тем, что приходит. Хотеть какую-то роль глупо и бессмысленно. Можно всю жизнь желать и не получить, постоянно быть недовольным той ролью, которую играешь. Терять время и не ценить то, что есть. Я об этом не думаю совсем — хочу я чего-то или не хочу. Что в руки приходит, тому и радуюсь.— А есть роли, которые тяжело давались или, напротив, приносили большое удовлетворение?— Каждую вспоминаю с любовью. Судить, что это было хорошо, а это не очень, — я так не могу. Слишком дорожу всем, что сделал и делаю в данный момент. Приуменьшать что-то не буду. Бывают роли очень маленькие, но они дороги сердцу, потому что там есть такие нюансы, которых нет больше нигде.— Над чем сейчас работаете?— Играю на сцене "Табакерки". Процесс театральный долгий, и ты как будто все время над этим работаешь. Картина с Оксаной Карас "Мерзлая земля" — съемки в Санкт-Петербурге сейчас. Есть еще пара запусков, но о них говорить не буду из-за суеверий.— Считаете, не стоит о планах рассказывать?— Конечно — энергия тратится.— В театральной жизни у вас очень большой перерыв был — с 2014-го по 2021-й. Почему?— Я ушел из МХТ, потому что на тот момент не мог посвятить себя служению в театре в том высоком смысле слова, которое в него вкладываю. Я не в труппе, просто задействован в нескольких постановках. Можно сказать, служу искусству.

https://ria.ru/20220427/lazarev-1785607097.html

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

нтв (телеканал), оксана карас, санкт-петербург, белоруссия, кино и сериалы, театр, знаменитости, актеры