Рейтинг@Mail.ru
Google начал блокировать аккаунты находящихся под санкциями депутатов - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220508/blokirovka-1787531264.html
Google начал блокировать аккаунты находящихся под санкциями депутатов
Google начал блокировать аккаунты находящихся под санкциями депутатов - РИА Новости, 08.05.2022
Google начал блокировать аккаунты находящихся под санкциями депутатов
Google заблокировал личный аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной, а также удалил привязанный к нему канал на YouTube из-за введенных ранее санкций, сообщили... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T17:09
2022-05-08T18:18
в мире
технологии
сша
россия
донецкая народная республика
google
госдума рф
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_0:134:4000:2384_1920x0_80_0_0_fbbb5deea9a0c4a272caa035fce0697f.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Google заблокировал личный аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной, а также удалил привязанный к нему канал на YouTube из-за введенных ранее санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария."Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", — указывается в оповещении компании по ситуации.При попытке пройти по ссылке на видео Останиной на YouTube появляется сообщение с информацией о блокировке канала.О подобных ограничениях также сообщали в соцсетях и другие депутаты — Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Федоров. YouTube-канал главы международного комитета Леонида Слуцкого, являющегося участником переговорной группы с Украиной, по-прежнему доступен, видео открываются и проигрываются без ограничений.США в конце марта ввели санкции против депутатов Госдумы в качестве ответа на решение о признании ДНР и ЛНР. Пакеты мер против парламентариев вводили также Япония и Британия, аналогичное решение принимал Европейский союз.Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
https://ria.ru/20220505/google-1786988318.html
https://ria.ru/20220506/googleplay-1787246762.html
сша
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_322:0:3679:2518_1920x0_80_0_0_3de47db9df87dae2cf1a5b412f38d119.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, россия, донецкая народная республика, google, госдума рф, youtube, санкции в отношении россии
17:09 08.05.2022 (обновлено: 18:18 08.05.2022)
 
Google начал блокировать аккаунты находящихся под санкциями депутатов

Google начал блокировку аккаунтов депутатов Госдумы, находящихся под санкциями

© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Офис компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Google заблокировал личный аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной, а также удалил привязанный к нему канал на YouTube из-за введенных ранее санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария.
"Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", — указывается в оповещении компании по ситуации.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 13:28
Google оспорил решение ФАС о непрозрачности правил блокировок на YouTube
При попытке пройти по ссылке на видео Останиной на YouTube появляется сообщение с информацией о блокировке канала.
О подобных ограничениях также сообщали в соцсетях и другие депутаты — Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Федоров. YouTube-канал главы международного комитета Леонида Слуцкого, являющегося участником переговорной группы с Украиной, по-прежнему доступен, видео открываются и проигрываются без ограничений.
США в конце марта ввели санкции против депутатов Госдумы в качестве ответа на решение о признании ДНР и ЛНР. Пакеты мер против парламентариев вводили также Япония и Британия, аналогичное решение принимал Европейский союз.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
Google Play - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 16:12
Google Play запретил российским разработчикам загружать платные приложения
 
В миреТехнологииСШАРоссияДонецкая Народная РеспубликаGoogleГосдума РФYouTubeСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала