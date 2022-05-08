https://ria.ru/20220508/blokirovka-1787531264.html
Google начал блокировать аккаунты находящихся под санкциями депутатов
Google начал блокировать аккаунты находящихся под санкциями депутатов - РИА Новости, 08.05.2022
Google начал блокировать аккаунты находящихся под санкциями депутатов
Google заблокировал личный аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной, а также удалил привязанный к нему канал на YouTube из-за введенных ранее санкций, сообщили... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T17:09
2022-05-08T17:09
2022-05-08T18:18
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Google заблокировал личный аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной, а также удалил привязанный к нему канал на YouTube из-за введенных ранее санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария."Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", — указывается в оповещении компании по ситуации.При попытке пройти по ссылке на видео Останиной на YouTube появляется сообщение с информацией о блокировке канала.О подобных ограничениях также сообщали в соцсетях и другие депутаты — Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Федоров. YouTube-канал главы международного комитета Леонида Слуцкого, являющегося участником переговорной группы с Украиной, по-прежнему доступен, видео открываются и проигрываются без ограничений.США в конце марта ввели санкции против депутатов Госдумы в качестве ответа на решение о признании ДНР и ЛНР. Пакеты мер против парламентариев вводили также Япония и Британия, аналогичное решение принимал Европейский союз.Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
https://ria.ru/20220505/google-1786988318.html
https://ria.ru/20220506/googleplay-1787246762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, россия, донецкая народная республика, google, госдума рф, youtube, санкции в отношении россии
17:09 08.05.2022 (обновлено: 18:18 08.05.2022)
Google начал блокировать аккаунты находящихся под санкциями депутатов
Google начал блокировку аккаунтов депутатов Госдумы, находящихся под санкциями