https://ria.ru/20220508/blagoveschensk-1787480533.html
Копию Знамени Победы подняли в Благовещенске на самый высокий флагшток
Копию Знамени Победы подняли в Благовещенске на самый высокий флагшток - РИА Новости, 08.05.2022
Копию Знамени Победы подняли в Благовещенске на самый высокий флагшток
Копию Знамени Победы накануне 9 мая подняли на самый высокий флагшток Дальнего Востока, который установлен на набережной реки Амур в Благовещенске и имеет... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:37
2022-05-08T10:37
2022-05-08T10:37
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
благовещенск
амурская область
россия
юнармия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая – РИА Новости. Копию Знамени Победы накануне 9 мая подняли на самый высокий флагшток Дальнего Востока, который установлен на набережной реки Амур в Благовещенске и имеет высоту 75 метров, сообщает правительство Амурской области.Копию Знамени Победы подняли под гимн России и марши, которые исполнил военный оркестр Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ)."Легендарное Знамя будет развеваться над Благовещенском до окончания праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне", - сообщает правительство Приамурья.Также во время торжественной церемонии 32 ученика благовещенского лицея №6 вступили в ряды военно-патриотического движения "Юнармия", удостоверения школьникам вручили курсанты-отличники ДВОКУ.Орлов добавил, что по поручению президента России в пригороде Благовещенска строится молодежный центр "Авангард", первый этап которого будет завершен в этом году."Далее при федеральном финансировании построим кампус на 300 мест, со столовыми, образовательными корпусами и спортивными площадками, где дети более старшего возраста будут проходить подготовку. Главная задача – воспитать настоящих патриотов", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20220429/pobeda-1786051011.html
https://ria.ru/20220430/memorial-1786370084.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, василий орлов (губернатор), благовещенск, амурская область, россия, юнармия
Копию Знамени Победы подняли в Благовещенске на самый высокий флагшток
Копию Знамени Победы подняли в Благовещенске на самый высокий флагшток Дальнего Востока
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая – РИА Новости. Копию Знамени Победы накануне 9 мая подняли на самый высокий флагшток Дальнего Востока, который установлен на набережной реки Амур в Благовещенске и имеет высоту 75 метров, сообщает правительство Амурской области.
Копию Знамени Победы подняли под гимн России
и марши, которые исполнил военный оркестр Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ).
"Легендарное Знамя будет развеваться над Благовещенском до окончания праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне", - сообщает правительство Приамурья.
Также во время торжественной церемонии 32 ученика благовещенского лицея №6 вступили в ряды военно-патриотического движения "Юнармия
", удостоверения школьникам вручили курсанты-отличники ДВОКУ.
"Знамя – символ великой Победы. Эта церемония стала у нас хорошей традицией, как и то, что в этот день мы принимаем ребят в ряды юнармейцев. Воспитание подрастающего поколения – это важная задача. У нас в области из 100 тысяч детей 14 тысяч состоят в юнармейском движении. Считаю, что эта работа в регионе организована неплохо и мы будем её усиливать", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов
, его цитирует правительство Амурской области.
Орлов добавил, что по поручению президента России в пригороде Благовещенска
строится молодежный центр "Авангард", первый этап которого будет завершен в этом году.
"Далее при федеральном финансировании построим кампус на 300 мест, со столовыми, образовательными корпусами и спортивными площадками, где дети более старшего возраста будут проходить подготовку. Главная задача – воспитать настоящих патриотов", - отметил губернатор.