https://ria.ru/20220508/blagoveschensk-1787480533.html

Копию Знамени Победы подняли в Благовещенске на самый высокий флагшток

Копию Знамени Победы подняли в Благовещенске на самый высокий флагшток - РИА Новости, 08.05.2022

Копию Знамени Победы подняли в Благовещенске на самый высокий флагшток

Копию Знамени Победы накануне 9 мая подняли на самый высокий флагшток Дальнего Востока, который установлен на набережной реки Амур в Благовещенске и имеет... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T10:37

2022-05-08T10:37

2022-05-08T10:37

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

благовещенск

амурская область

россия

юнармия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая – РИА Новости. Копию Знамени Победы накануне 9 мая подняли на самый высокий флагшток Дальнего Востока, который установлен на набережной реки Амур в Благовещенске и имеет высоту 75 метров, сообщает правительство Амурской области.Копию Знамени Победы подняли под гимн России и марши, которые исполнил военный оркестр Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ)."Легендарное Знамя будет развеваться над Благовещенском до окончания праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне", - сообщает правительство Приамурья.Также во время торжественной церемонии 32 ученика благовещенского лицея №6 вступили в ряды военно-патриотического движения "Юнармия", удостоверения школьникам вручили курсанты-отличники ДВОКУ.Орлов добавил, что по поручению президента России в пригороде Благовещенска строится молодежный центр "Авангард", первый этап которого будет завершен в этом году."Далее при федеральном финансировании построим кампус на 300 мест, со столовыми, образовательными корпусами и спортивными площадками, где дети более старшего возраста будут проходить подготовку. Главная задача – воспитать настоящих патриотов", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20220429/pobeda-1786051011.html

https://ria.ru/20220430/memorial-1786370084.html

благовещенск

амурская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, василий орлов (губернатор), благовещенск, амурская область, россия, юнармия