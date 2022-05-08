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Задержанному на Байконуре британскому блогеру выписали штраф - РИА Новости, 08.05.2022
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Задержанному на Байконуре британскому блогеру выписали штраф
Задержанному на Байконуре британскому блогеру выписали штраф - РИА Новости, 08.05.2022
Задержанному на Байконуре британскому блогеру выписали штраф
Задержанный в районе стартовой площадки на Байконуре британский блогер Бенджамин Рич сообщил, что полиция после допроса отпустила его, выписав штраф. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:13
2022-05-08T15:14
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ЛОНДОН, 8 мая - РИА Новости. Задержанный в районе стартовой площадки на Байконуре британский блогер Бенджамин Рич сообщил, что полиция после допроса отпустила его, выписав штраф.Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что гражданин Великобритании Бенджамин Рич и гражданка Белоруссии Алина Зелупа задержаны в районе стартовой площадки 112 на Байконуре, их доставили в УВД."Я проснулся и обнаружил большое количество сообщений с вопросом, все ли со мной в порядке. Очевидно, люди думают, что я в каком-то ГУЛАГе из-за поста в Twitter. На самом деле российская полиция меня допрашивала несколько часов, потому что я пришёл посмотреть на ракету "Буран" без специального разрешения. Мне выписали штраф в размере 60 фунтов, также как сотням других иностранцев, которые проделывали это до меня", - написал Рич в Instagram*.По его словам, сотрудники полиции были добры с ним настолько, что показали ему закрытый городок Байконура.Он также добавил, что его не арестовывали, потому что совершенное им деяние было административным, а не уголовным правонарушением."Все полицейские были добры с нами и даже подвезли нас до вокзала", - сообщил Рич.Согласно данным сервиса Youtube, британец Бенджамин Рич ведет канал на YouTube Bald and Bankrupt о путешествиях, у него 3,53 миллиона подписчиков, многие его видео сняты в Восточной Европе, Алина Зелупа появлялась в некоторых его роликах в качестве спутницы.* Запрещенная в России экстремистская социальная сеть
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в мире, дмитрий рогозин, байконур (город), великобритания, белоруссия, роскосмос
15:13 08.05.2022 (обновлено: 15:14 08.05.2022)
 
Задержанному на Байконуре британскому блогеру выписали штраф

Задержанному на Байконуре британскому блогеру Бенджамину Ричу выписали штраф

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" на стартовую площадку космодрома "Байконур"
Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ на стартовую площадку космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" на стартовую площадку космодрома "Байконур". Архивное фото
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ЛОНДОН, 8 мая - РИА Новости. Задержанный в районе стартовой площадки на Байконуре британский блогер Бенджамин Рич сообщил, что полиция после допроса отпустила его, выписав штраф.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что гражданин Великобритании Бенджамин Рич и гражданка Белоруссии Алина Зелупа задержаны в районе стартовой площадки 112 на Байконуре, их доставили в УВД.
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"Я проснулся и обнаружил большое количество сообщений с вопросом, все ли со мной в порядке. Очевидно, люди думают, что я в каком-то ГУЛАГе из-за поста в Twitter. На самом деле российская полиция меня допрашивала несколько часов, потому что я пришёл посмотреть на ракету "Буран" без специального разрешения. Мне выписали штраф в размере 60 фунтов, также как сотням других иностранцев, которые проделывали это до меня", - написал Рич в Instagram*.
По его словам, сотрудники полиции были добры с ним настолько, что показали ему закрытый городок Байконура.
"В настоящее время нахожусь в отеле и ем доширак. Это с трудом можно назвать ГУЛАГом",- написал он.
Он также добавил, что его не арестовывали, потому что совершенное им деяние было административным, а не уголовным правонарушением.
"Все полицейские были добры с нами и даже подвезли нас до вокзала", - сообщил Рич.
Согласно данным сервиса Youtube, британец Бенджамин Рич ведет канал на YouTube Bald and Bankrupt о путешествиях, у него 3,53 миллиона подписчиков, многие его видео сняты в Восточной Европе, Алина Зелупа появлялась в некоторых его роликах в качестве спутницы.
* Запрещенная в России экстремистская социальная сеть
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В миреДмитрий РогозинБайконур (город)ВеликобританияБелоруссияРоскосмос
 
 
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