https://ria.ru/20220508/baykonur-1787516730.html

Задержанному на Байконуре британскому блогеру выписали штраф

Задержанному на Байконуре британскому блогеру выписали штраф - РИА Новости, 08.05.2022

Задержанному на Байконуре британскому блогеру выписали штраф

Задержанный в районе стартовой площадки на Байконуре британский блогер Бенджамин Рич сообщил, что полиция после допроса отпустила его, выписав штраф. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T15:13

2022-05-08T15:13

2022-05-08T15:14

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ЛОНДОН, 8 мая - РИА Новости. Задержанный в районе стартовой площадки на Байконуре британский блогер Бенджамин Рич сообщил, что полиция после допроса отпустила его, выписав штраф.Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что гражданин Великобритании Бенджамин Рич и гражданка Белоруссии Алина Зелупа задержаны в районе стартовой площадки 112 на Байконуре, их доставили в УВД."Я проснулся и обнаружил большое количество сообщений с вопросом, все ли со мной в порядке. Очевидно, люди думают, что я в каком-то ГУЛАГе из-за поста в Twitter. На самом деле российская полиция меня допрашивала несколько часов, потому что я пришёл посмотреть на ракету "Буран" без специального разрешения. Мне выписали штраф в размере 60 фунтов, также как сотням других иностранцев, которые проделывали это до меня", - написал Рич в Instagram*.По его словам, сотрудники полиции были добры с ним настолько, что показали ему закрытый городок Байконура.Он также добавил, что его не арестовывали, потому что совершенное им деяние было административным, а не уголовным правонарушением."Все полицейские были добры с нами и даже подвезли нас до вокзала", - сообщил Рич.Согласно данным сервиса Youtube, британец Бенджамин Рич ведет канал на YouTube Bald and Bankrupt о путешествиях, у него 3,53 миллиона подписчиков, многие его видео сняты в Восточной Европе, Алина Зелупа появлялась в некоторых его роликах в качестве спутницы.* Запрещенная в России экстремистская социальная сеть

https://ria.ru/20220507/zaderzhanie-1787427751.html

https://ria.ru/20220411/feyki-1782974604.html

байконур (город)

великобритания

белоруссия

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Дарья Буймова

в мире, дмитрий рогозин, байконур (город), великобритания, белоруссия, роскосмос