https://ria.ru/20220508/aktsiya-1787518046.html

В Москве участники акции "Бессмертный полк" получат атрибутику и воду

В Москве участники акции "Бессмертный полк" получат атрибутику и воду - РИА Новости, 08.05.2022

В Москве участники акции "Бессмертный полк" получат атрибутику и воду

Участникам акции "Бессмертный полк" в столице раздадут праздничную атрибутику и воду, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T15:25

2022-05-08T15:25

2022-05-08T15:25

день победы — 2022

общество

москва

день победы

георгий победоносец

акция "бессмертный полк"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786992494_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_2af734bbfe6895ae06a8eb56f086c4f1.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Участникам акции "Бессмертный полк" в столице раздадут праздничную атрибутику и воду, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."Участники акции "Бессмертный полк", которая состоится в Москве 9 мая, смогут получить праздничную атрибутику. Всего приготовлено более 1,3 миллиона флажков, пилоток, георгиевских лент и лент с российским триколором. Также предусмотрено 10 тысяч латунных значков в виде пятиконечной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью "Бессмертный полк России", - говорится в сообщении.Добавляется, что шествие начнется в 15.00, сбор участников в 12.00. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро "Динамо", "Белорусская" и "Маяковская"."На шествии волонтеры будут раздавать воду, а также заниматься навигацией на трибунах на Красной площади. Кроме того, колонна участников будет нести две растяжки с надписью "Бессмертный полк". В случае ухудшения погоды волонтеры раздадут пледы и прозрачные дождевики", - сообщается на сайте мэра.Ожидается, что в шествии примут участие более миллиона человек, говорится на сайте.

https://ria.ru/20220508/ikony-1787455878.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, день победы, георгий победоносец, акция "бессмертный полк"