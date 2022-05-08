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В Москве участники акции "Бессмертный полк" получат атрибутику и воду - РИА Новости, 08.05.2022
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В Москве участники акции "Бессмертный полк" получат атрибутику и воду
В Москве участники акции "Бессмертный полк" получат атрибутику и воду - РИА Новости, 08.05.2022
В Москве участники акции "Бессмертный полк" получат атрибутику и воду
Участникам акции "Бессмертный полк" в столице раздадут праздничную атрибутику и воду, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:25
2022-05-08T15:25
день победы — 2022
общество
москва
день победы
георгий победоносец
акция "бессмертный полк"
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Участникам акции "Бессмертный полк" в столице раздадут праздничную атрибутику и воду, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."Участники акции "Бессмертный полк", которая состоится в Москве 9 мая, смогут получить праздничную атрибутику. Всего приготовлено более 1,3 миллиона флажков, пилоток, георгиевских лент и лент с российским триколором. Также предусмотрено 10 тысяч латунных значков в виде пятиконечной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью "Бессмертный полк России", - говорится в сообщении.Добавляется, что шествие начнется в 15.00, сбор участников в 12.00. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро "Динамо", "Белорусская" и "Маяковская"."На шествии волонтеры будут раздавать воду, а также заниматься навигацией на трибунах на Красной площади. Кроме того, колонна участников будет нести две растяжки с надписью "Бессмертный полк". В случае ухудшения погоды волонтеры раздадут пледы и прозрачные дождевики", - сообщается на сайте мэра.Ожидается, что в шествии примут участие более миллиона человек, говорится на сайте.
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общество, москва, день победы, георгий победоносец, акция "бессмертный полк"
15:25 08.05.2022
 
В Москве участники акции "Бессмертный полк" получат атрибутику и воду

В Москве участники акции "Бессмертный полк" получат бесплатную атрибутику и воду

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУличное украшение ко Дню Победы у Триумфальных ворот в Москве
Уличное украшение ко Дню Победы у Триумфальных ворот в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Уличное украшение ко Дню Победы у Триумфальных ворот в Москве
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Участникам акции "Бессмертный полк" в столице раздадут праздничную атрибутику и воду, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Участники акции "Бессмертный полк", которая состоится в Москве 9 мая, смогут получить праздничную атрибутику. Всего приготовлено более 1,3 миллиона флажков, пилоток, георгиевских лент и лент с российским триколором. Также предусмотрено 10 тысяч латунных значков в виде пятиконечной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью "Бессмертный полк России", - говорится в сообщении.
Добавляется, что шествие начнется в 15.00, сбор участников в 12.00. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро "Динамо", "Белорусская" и "Маяковская".
"На шествии волонтеры будут раздавать воду, а также заниматься навигацией на трибунах на Красной площади. Кроме того, колонна участников будет нести две растяжки с надписью "Бессмертный полк". В случае ухудшения погоды волонтеры раздадут пледы и прозрачные дождевики", - сообщается на сайте мэра.
Ожидается, что в шествии примут участие более миллиона человек, говорится на сайте.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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