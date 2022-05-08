https://ria.ru/20220508/aktsiya-1787518046.html
В Москве участники акции "Бессмертный полк" получат атрибутику и воду
В Москве участники акции "Бессмертный полк" получат атрибутику и воду - РИА Новости, 08.05.2022
В Москве участники акции "Бессмертный полк" получат атрибутику и воду
Участникам акции "Бессмертный полк" в столице раздадут праздничную атрибутику и воду, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:25
2022-05-08T15:25
2022-05-08T15:25
день победы — 2022
общество
москва
день победы
георгий победоносец
акция "бессмертный полк"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786992494_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_2af734bbfe6895ae06a8eb56f086c4f1.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Участникам акции "Бессмертный полк" в столице раздадут праздничную атрибутику и воду, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."Участники акции "Бессмертный полк", которая состоится в Москве 9 мая, смогут получить праздничную атрибутику. Всего приготовлено более 1,3 миллиона флажков, пилоток, георгиевских лент и лент с российским триколором. Также предусмотрено 10 тысяч латунных значков в виде пятиконечной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью "Бессмертный полк России", - говорится в сообщении.Добавляется, что шествие начнется в 15.00, сбор участников в 12.00. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро "Динамо", "Белорусская" и "Маяковская"."На шествии волонтеры будут раздавать воду, а также заниматься навигацией на трибунах на Красной площади. Кроме того, колонна участников будет нести две растяжки с надписью "Бессмертный полк". В случае ухудшения погоды волонтеры раздадут пледы и прозрачные дождевики", - сообщается на сайте мэра.Ожидается, что в шествии примут участие более миллиона человек, говорится на сайте.
https://ria.ru/20220508/ikony-1787455878.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786992494_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_4418eabc26af7c7bb50d93d414696633.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, день победы, георгий победоносец, акция "бессмертный полк"
В Москве участники акции "Бессмертный полк" получат атрибутику и воду
В Москве участники акции "Бессмертный полк" получат бесплатную атрибутику и воду