https://ria.ru/20220507/vzryv-1787403074.html

Число погибших при взрыве в отеле Гаваны выросло до 25

Число погибших при взрыве в отеле Гаваны выросло до 25 - РИА Новости, 07.05.2022

Число погибших при взрыве в отеле Гаваны выросло до 25

Число погибших при взрыве в отеле Saratoga в Гаване на Кубе возросло до 25, среди них гражданка Испании. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:16

2022-05-07T16:16

2022-05-07T16:20

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куба

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педро санчес

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число погибших при взрыве в отеле Saratoga в Гаване на Кубе возросло до 25, среди них гражданка Испании.Ранее администрация президента страны сообщала, что число погибших при взрыве в отеле достигло 22, среди них один ребенок, 64 человека госпитализированы. Спасатели, пожарные, медработники и полиция продолжают поиск выживших под завалами."Число погибших в результате взрыва в отеле Saratoga на Кубе сегодня достигло 25 человек, 22 жертвы были опознаны", - сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на координатора правительства в столице Орестеса Льянеса.Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил поддержку кубинскому народу в связи с произошедшим, отметив, что среди погибших и пострадавших числятся два гражданина Испании."Пришли трагические новости с Кубы. Испанская туристка погибла, еще один гражданин Испании был тяжело ранен в результате взрыва в отеле Saratoga", - написал он в Twitter.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Власти назвали произошедшее несчастным случаем - газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.Отель Saratoga, расположенный напротив Капитолия в Гаване, не был заселен и готовился к открытию 10 мая.

https://ria.ru/20220507/gavana-1787367595.html

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в мире, куба, гавана, происшествия, испания, педро санчес