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В ДНР назвали большую часть поставленного Западом Украине оружия утилем - РИА Новости, 07.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ДНР назвали большую часть поставленного Западом Украине оружия утилем
В ДНР назвали большую часть поставленного Западом Украине оружия утилем - РИА Новости, 07.05.2022
В ДНР назвали большую часть поставленного Западом Украине оружия утилем
Большой процент оружия, поставленного западом Украине, не годен к применению, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T03:12
2022-05-07T03:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
нато
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Большой процент оружия, поставленного западом Украине, не годен к применению, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин."И сложно сказать, то ли это неквалифицированные бойцы, которые пытались пользоваться этой техникой, то ли это действительно утилизация Европой старых арсеналов просто под видом почти гуманитарной, платной опять же скажу, помощи Украине", - подчеркнул Гагин.В МИД РФ ранее заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, в мире, нато
03:12 07.05.2022
 
В ДНР назвали большую часть поставленного Западом Украине оружия утилем

Представитель ДНР Гагин назвал большую часть поставленного Западом Украине оружия утилем

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСклад с боеприпасами ВСУ
Склад с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Склад с боеприпасами ВСУ. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Большой процент оружия, поставленного западом Украине, не годен к применению, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
"Большая часть военной техники, боеприпасов различных систем, которые переданы, причем на небезвозмездной основе Украине европейскими партнерами, это утиль, это, скажем, какие-то изделия, которые либо с истекшим сроком хранения, либо они не обслуживались должны образом, либо они хранились не в нужных условиях, но процент срабатывания там невелик", - сказал он.
"И сложно сказать, то ли это неквалифицированные бойцы, которые пытались пользоваться этой техникой, то ли это действительно утилизация Европой старых арсеналов просто под видом почти гуманитарной, платной опять же скажу, помощи Украине", - подчеркнул Гагин.
В МИД РФ ранее заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреНАТО
 
 
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