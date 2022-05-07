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В ДНР назвали большую часть поставленного Западом Украине оружия утилем

В ДНР назвали большую часть поставленного Западом Украине оружия утилем - РИА Новости, 07.05.2022

В ДНР назвали большую часть поставленного Западом Украине оружия утилем

Большой процент оружия, поставленного западом Украине, не годен к применению, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T03:12

2022-05-07T03:12

2022-05-07T03:12

специальная военная операция на украине

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Большой процент оружия, поставленного западом Украине, не годен к применению, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин."И сложно сказать, то ли это неквалифицированные бойцы, которые пытались пользоваться этой техникой, то ли это действительно утилизация Европой старых арсеналов просто под видом почти гуманитарной, платной опять же скажу, помощи Украине", - подчеркнул Гагин.В МИД РФ ранее заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире, нато