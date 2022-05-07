В ДНР назвали большую часть поставленного Западом Украине оружия утилем
Представитель ДНР Гагин назвал большую часть поставленного Западом Украине оружия утилем
Склад с боеприпасами ВСУ. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Большой процент оружия, поставленного западом Украине, не годен к применению, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
"Большая часть военной техники, боеприпасов различных систем, которые переданы, причем на небезвозмездной основе Украине европейскими партнерами, это утиль, это, скажем, какие-то изделия, которые либо с истекшим сроком хранения, либо они не обслуживались должны образом, либо они хранились не в нужных условиях, но процент срабатывания там невелик", - сказал он.
"И сложно сказать, то ли это неквалифицированные бойцы, которые пытались пользоваться этой техникой, то ли это действительно утилизация Европой старых арсеналов просто под видом почти гуманитарной, платной опять же скажу, помощи Украине", - подчеркнул Гагин.
В МИД РФ ранее заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.