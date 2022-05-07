https://ria.ru/20220507/twitter-1787409885.html

Пенсионный фонд в США подал иск против Илона Маска из-за покупки Twitter

Пенсионный фонд в США подал иск против Илона Маска из-за покупки Twitter - РИА Новости, 07.05.2022

Пенсионный фонд в США подал иск против Илона Маска из-за покупки Twitter

Пенсионный фонд полиции города Орландо (штат Флорида) в пятницу подал иск в суд против американского предпринимателя Илона Маска в связи с намерениями... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T17:14

2022-05-07T17:14

2022-05-07T17:14

в мире

twitter

илон маск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594056954_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_87ff3bcf3fa49716bd21a23f2c12caea.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Пенсионный фонд полиции города Орландо (штат Флорида) в пятницу подал иск в суд против американского предпринимателя Илона Маска в связи с намерениями последнего купить компанию Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNN.Иск был подан в суд штата Дэлавер. Фонд является одним из акционеров компании. Он настаивает, что, согласно законам штата, Маск не может завершить сделку по покупке Twitter до 2025 года, если только владельцы двух третей акций, не принадлежащих ему, не одобрят ее раньше.Согласно судебным документам, Маск получил статус "заинтересованного акционера" после приобретения более 9% акций Twitter, что ставит необходимость отсрочки сделки.На момент написания материала Twitter не прокомментировала данную публикацию.Ранее Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. При этом он анонсировал, что готов потратить собственные средства в 21 миллиард долларов.

https://ria.ru/20220507/isk-1787335620.html

https://ria.ru/20220504/twitter-1786845530.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, twitter, илон маск