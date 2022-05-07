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Пенсионный фонд в США подал иск против Илона Маска из-за покупки Twitter - РИА Новости, 07.05.2022
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Пенсионный фонд в США подал иск против Илона Маска из-за покупки Twitter
Пенсионный фонд в США подал иск против Илона Маска из-за покупки Twitter - РИА Новости, 07.05.2022
Пенсионный фонд в США подал иск против Илона Маска из-за покупки Twitter
Пенсионный фонд полиции города Орландо (штат Флорида) в пятницу подал иск в суд против американского предпринимателя Илона Маска в связи с намерениями... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T17:14
2022-05-07T17:14
в мире
twitter
илон маск
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Пенсионный фонд полиции города Орландо (штат Флорида) в пятницу подал иск в суд против американского предпринимателя Илона Маска в связи с намерениями последнего купить компанию Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNN.Иск был подан в суд штата Дэлавер. Фонд является одним из акционеров компании. Он настаивает, что, согласно законам штата, Маск не может завершить сделку по покупке Twitter до 2025 года, если только владельцы двух третей акций, не принадлежащих ему, не одобрят ее раньше.Согласно судебным документам, Маск получил статус "заинтересованного акционера" после приобретения более 9% акций Twitter, что ставит необходимость отсрочки сделки.На момент написания материала Twitter не прокомментировала данную публикацию.Ранее Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. При этом он анонсировал, что готов потратить собственные средства в 21 миллиард долларов.
https://ria.ru/20220507/isk-1787335620.html
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в мире, twitter, илон маск
17:14 07.05.2022
 
Пенсионный фонд в США подал иск против Илона Маска из-за покупки Twitter

Пенсионный фонд полиции города Орландо подал иск против Илона Маска из-за покупки Twitter

© AP Photo / Richard DrewЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Richard Drew
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Пенсионный фонд полиции города Орландо (штат Флорида) в пятницу подал иск в суд против американского предпринимателя Илона Маска в связи с намерениями последнего купить компанию Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNN.
Иск был подан в суд штата Дэлавер. Фонд является одним из акционеров компании. Он настаивает, что, согласно законам штата, Маск не может завершить сделку по покупке Twitter до 2025 года, если только владельцы двух третей акций, не принадлежащих ему, не одобрят ее раньше.
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Согласно судебным документам, Маск получил статус "заинтересованного акционера" после приобретения более 9% акций Twitter, что ставит необходимость отсрочки сделки.
На момент написания материала Twitter не прокомментировала данную публикацию.
Ранее Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. При этом он анонсировал, что готов потратить собственные средства в 21 миллиард долларов.
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В миреTwitterИлон Маск
 
 
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