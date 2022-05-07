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В освобожденном городе Счастье запустили Луганскую ТЭС

В освобожденном городе Счастье запустили Луганскую ТЭС - РИА Новости, 07.05.2022

В освобожденном городе Счастье запустили Луганскую ТЭС

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник дал старт запуску 13-го энергоблока Луганской тепловой электростанции, расположенной в освобожденном городе... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T14:05

2022-05-07T14:05

2022-05-07T17:19

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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник дал старт запуску 13-го энергоблока Луганской тепловой электростанции, расположенной в освобожденном городе Счастье в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.При отходе украинских войск территория теплоэлектростанции в Счастье была заминирована, ее готовили к подрыву. После перехода территории ТЭС под контроль ЛНР началось ее разминирование, в том числе с участием российских саперов. Согласно данным противоминного центра, было обследовано 35 гектаров территории и обезврежено порядка 250 взрывоопасных предметов."Можно нагружать энергоблок", — сказал глава ЛНР, нажимая кнопку запуска.Пасечник поблагодарил всех за проделанную работу и назвал момент возобновления работы станции очень знаковым, поскольку таких повреждений не получала ни одна ТЭС на территории Украины."Спасибо вам огромное за вашу работу, за ваш труд. Это очень важное для нас мероприятие, очень знаковое. Республика теперь будет с электричеством, закроем практически все потребности, которые нам необходимы", — заявил глава республики.В торжественном запуске также приняли участие председатель правительства республики Сергей Козлов и директор Луганской ТЭС Александр Михайлов."В настоящий момент, с запуском энергоблока, можно говорить о том, что наши дома, наши социальные объекты получают стабильно электроэнергию, наше промышленное производство имеет перспективу роста", — сказал Козлов.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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луганская народная республика

украина

счастье (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Запуск энергоблока на восстановленной Луганской ТЭС Глава ЛНР Пасечник запустил 13-й энергоблок на восстановленной Луганской ТЭС в освобожденном городе Счастье. 2022-05-07T14:05 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, счастье (город)