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Цеков: теракт против российских СМИ в Берлине могли готовить националисты - РИА Новости, 07.05.2022
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Цеков: теракт против российских СМИ в Берлине могли готовить националисты
Цеков: теракт против российских СМИ в Берлине могли готовить националисты - РИА Новости, 07.05.2022
Цеков: теракт против российских СМИ в Берлине могли готовить националисты
Теракт против российских журналистов в Берлине могли готовить националисты с Украины, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:42
2022-05-07T14:42
в мире
украина
россия
германия
берлин (город)
сергей цеков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Теракт против российских журналистов в Берлине могли готовить националисты с Украины, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее в субботу посольство России в Германии сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении представителей российских СМИ."Теракт против российских журналистов могли готовить украинские националисты или последователи в Европе", - сказал политик.По его словам, политика двойных стандартов, безнаказанность действий националистов на Украине может активизировать подобные националистические движения в Европе. При этом русоненавистничество никак не наказывается. "Также следует на всех международных площадках, включая ООН и ОБСЕ, говорить о нарушении прав российских СМИ, исполняющих свой служебный долг", - отметил Цеков.По его словам, Запад любит говорить о якобы нарушении прав их журналистов или оппозиционных СМИ в России. Но в плане возможных реальных угроз в отношении россиян "также действуют двойные стандарты".
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в мире, украина, россия, германия, берлин (город), сергей цеков
14:42 07.05.2022
 
Цеков: теракт против российских СМИ в Берлине могли готовить националисты

Сенатор Цеков: теракт против российских журналистов в Берлине могли готовить националисты

© РИА НовостиСаперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео
Саперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео
© РИА Новости
Саперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Теракт против российских журналистов в Берлине могли готовить националисты с Украины, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее в субботу посольство России в Германии сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении представителей российских СМИ.
"Теракт против российских журналистов могли готовить украинские националисты или последователи в Европе", - сказал политик.
По его словам, политика двойных стандартов, безнаказанность действий националистов на Украине может активизировать подобные националистические движения в Европе. При этом русоненавистничество никак не наказывается. "Также следует на всех международных площадках, включая ООН и ОБСЕ, говорить о нарушении прав российских СМИ, исполняющих свой служебный долг", - отметил Цеков.
По его словам, Запад любит говорить о якобы нарушении прав их журналистов или оппозиционных СМИ в России. Но в плане возможных реальных угроз в отношении россиян "также действуют двойные стандарты".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 12:52
В МИД прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты
 
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