https://ria.ru/20220507/terakt-1787391620.html

Цеков: теракт против российских СМИ в Берлине могли готовить националисты

Цеков: теракт против российских СМИ в Берлине могли готовить националисты - РИА Новости, 07.05.2022

Цеков: теракт против российских СМИ в Берлине могли готовить националисты

Теракт против российских журналистов в Берлине могли готовить националисты с Украины, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T14:42

2022-05-07T14:42

2022-05-07T14:42

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украина

россия

германия

берлин (город)

сергей цеков

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Теракт против российских журналистов в Берлине могли готовить националисты с Украины, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее в субботу посольство России в Германии сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении представителей российских СМИ."Теракт против российских журналистов могли готовить украинские националисты или последователи в Европе", - сказал политик.По его словам, политика двойных стандартов, безнаказанность действий националистов на Украине может активизировать подобные националистические движения в Европе. При этом русоненавистничество никак не наказывается. "Также следует на всех международных площадках, включая ООН и ОБСЕ, говорить о нарушении прав российских СМИ, исполняющих свой служебный долг", - отметил Цеков.По его словам, Запад любит говорить о якобы нарушении прав их журналистов или оппозиционных СМИ в России. Но в плане возможных реальных угроз в отношении россиян "также действуют двойные стандарты".

https://ria.ru/20220507/napadenie-1787378446.html

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Влада Копылова

в мире, украина, россия, германия, берлин (город), сергей цеков