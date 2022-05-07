https://ria.ru/20220507/sportsmenka-1787451651.html

CISM признал российскую военнослужащую лучшей спортсменкой 2021 года

CISM признал российскую военнослужащую лучшей спортсменкой 2021 года - РИА Новости, 07.05.2022

CISM признал российскую военнослужащую лучшей спортсменкой 2021 года

Международный совет военного спорта (CISM) признал российскую десантницу лучшим спортсменом 2021 года, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T23:49

2022-05-07T23:49

2022-05-07T23:49

спорт

олег боцман

вооруженные силы рф

воздушно-десантные войска россии

перу

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Международный совет военного спорта (CISM) признал российскую десантницу лучшим спортсменом 2021 года, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."На Совете директоров CISM в столице Перу путем тайного голосования определены победители премии "Лучший спортсмен CISM 2021 года", среди них представительница сборной ВС РФ - трехкратная победительница и обладательница двух серебряных наград 44-го чемпионата мира CISM по парашютному спорту сержант Влада Кривенко (ВДВ, г. Рязань)", - сказали в ведомстве.Российскую делегацию в Перу возглавляет член Совета директоров CISM от Европы, начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман. Также в состав делегации вошел начальник ЦСКА Артем Громов.CISM принял решение, что V зимние Всемирные военные игры состоятся в 2025 году в Швейцарии. Также были перенесены VIII летние Всемирные военные игры, которые были запланированы на 2023 год, теперь они состоятся в 2027 году. Обсуждалось проведение в России III Всемирных курсантских игр, которые состоятся в августе этого года в Санкт-Петербурге. На данный момент предварительно свои заявки на участие в соревнованиях подали более 1000 спортсменов-курсантов из 17 стран.77-я Генеральная ассамблея Международного совета военного спорта проводит свою работу в городе Лима с 1 по 9 мая.

https://ria.ru/20220308/concert-1776498585.html

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спорт, олег боцман, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии, перу