https://ria.ru/20220507/smert-1787413880.html

Мясников рассказал, как уберечь себя от внезапной смерти

Мясников рассказал, как уберечь себя от внезапной смерти - РИА Новости, 07.05.2022

Мясников рассказал, как уберечь себя от внезапной смерти

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о том, как избежать внезапной остановки сердца. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T17:40

2022-05-07T17:40

2022-05-07T17:40

общество

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о том, как избежать внезапной остановки сердца.По его словам, причин у такого состояния может быть много, и не всегда это зависит от возраста. В частности, молодые люди тоже подвержены риску внезапной смерти, обусловленной врожденной аневризмой мозга, тромбоэмболией приемом некоторых лекарств, а также аритмией.Что касается факторов риска, то на состояние сердца крайне негативно влияют курение, гипертония, лишний вес и слишком высокий уровень глюкозы и холестерина и наследственность."Весь этот набор джентльменский, который мы хорошо знаем. У вас это есть? Боритесь с этим! Худейте, принимайте статины, двигайтесь, прекращайте есть что не попадя, и особенно курить", — подытожил врач.Ранее Мясников перечислил продукты, которые помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания: наиболее популярной считается средиземноморская диета, включающая в себя фрукты, овощи и рыбу. Также помогают снизить уровень "плохого" холестерина орехи, черный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов и дикий красный рис.

https://ria.ru/20220405/sakhar-1781900734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)