https://ria.ru/20220507/smert-1787413880.html
Мясников рассказал, как уберечь себя от внезапной смерти
Мясников рассказал, как уберечь себя от внезапной смерти - РИА Новости, 07.05.2022
Мясников рассказал, как уберечь себя от внезапной смерти
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о том, как избежать внезапной остановки сердца. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T17:40
2022-05-07T17:40
2022-05-07T17:40
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о том, как избежать внезапной остановки сердца.По его словам, причин у такого состояния может быть много, и не всегда это зависит от возраста. В частности, молодые люди тоже подвержены риску внезапной смерти, обусловленной врожденной аневризмой мозга, тромбоэмболией приемом некоторых лекарств, а также аритмией.Что касается факторов риска, то на состояние сердца крайне негативно влияют курение, гипертония, лишний вес и слишком высокий уровень глюкозы и холестерина и наследственность."Весь этот набор джентльменский, который мы хорошо знаем. У вас это есть? Боритесь с этим! Худейте, принимайте статины, двигайтесь, прекращайте есть что не попадя, и особенно курить", — подытожил врач.Ранее Мясников перечислил продукты, которые помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания: наиболее популярной считается средиземноморская диета, включающая в себя фрукты, овощи и рыбу. Также помогают снизить уровень "плохого" холестерина орехи, черный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов и дикий красный рис.
https://ria.ru/20220405/sakhar-1781900734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
Мясников рассказал, как уберечь себя от внезапной смерти
Врач Мясников посоветовал худеть и бросить курить во избежание внезапной остановки сердца
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1"
о том, как избежать внезапной остановки сердца.
По его словам, причин у такого состояния может быть много, и не всегда это зависит от возраста. В частности, молодые люди тоже подвержены риску внезапной смерти, обусловленной врожденной аневризмой мозга, тромбоэмболией приемом некоторых лекарств, а также аритмией.
Что касается факторов риска, то на состояние сердца крайне негативно влияют курение, гипертония, лишний вес и слишком высокий уровень глюкозы и холестерина и наследственность.
"Весь этот набор джентльменский, который мы хорошо знаем. У вас это есть? Боритесь с этим! Худейте, принимайте статины, двигайтесь, прекращайте есть что не попадя, и особенно курить", — подытожил врач.
Ранее Мясников перечислил продукты, которые помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания: наиболее популярной считается средиземноморская диета, включающая в себя фрукты, овощи и рыбу. Также помогают снизить уровень "плохого" холестерина орехи, черный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов и дикий красный рис.