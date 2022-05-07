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Шведская Партия зеленых выступила против вступления страны в НАТО - РИА Новости, 07.05.2022
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Шведская Партия зеленых выступила против вступления страны в НАТО
Шведская Партия зеленых выступила против вступления страны в НАТО - РИА Новости, 07.05.2022
Шведская Партия зеленых выступила против вступления страны в НАТО
Глава шведской Партии зеленых Мэрта Стеневи считает, что Швеция не должна присоединяться к НАТО даже в том случае, если Финляндия это сделает. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:10
2022-05-07T11:10
в мире
швеция
нато
финляндия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава шведской Партии зеленых Мэрта Стеневи считает, что Швеция не должна присоединяться к НАТО даже в том случае, если Финляндия это сделает."Нет, мы так не думаем", - сказала Стеневи в интервью Шведскому радио, отвечая на вопрос, должна ли Швеция присоединиться к альянсу.По словам Стеневи, в Партии зеленых "внимательно следили за дебатами в Финляндии и за позицией Финляндии" по вопросу вступления в НАТО. "Мы взвешиваем это в нашем анализе, но, как я вижу, это не повлияет на нашу отрицательную позицию в отношении НАТО", - заявила Стеневи, добавив, что Швеция должна "иметь возможность выбирать партнеров по обороне".Глава партии считает, что вопрос о НАТО должен обсуждаться в ходе избирательной кампании и должен быть решен после парламентских выборов в сентябре.В среду телеканал SVT со ссылкой на пресс-секретаря правящей социал-демократической партии Швеции Тобиаса Баудина сообщил, что партия уже 15 мая может принять решение по вопросу о вступлении в НАТО.Во вторник тот же телеканал сообщал, что не все в правящей партии Швеции согласны с перспективой возможного вступления страны в НАТО. Например, министр по делам климата и окружающей среды, член социал-демократической партии и председатель женского крыла партии Анника Страндхелл не считает целесообразным вступление Швеции в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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в мире, швеция, нато, финляндия
11:10 07.05.2022
 
Шведская Партия зеленых выступила против вступления страны в НАТО

Глава шведской Партии зеленых Стеневи заявила, что страна не должна вступать в НАТО

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава шведской Партии зеленых Мэрта Стеневи считает, что Швеция не должна присоединяться к НАТО даже в том случае, если Финляндия это сделает.
"Нет, мы так не думаем", - сказала Стеневи в интервью Шведскому радио, отвечая на вопрос, должна ли Швеция присоединиться к альянсу.
По словам Стеневи, в Партии зеленых "внимательно следили за дебатами в Финляндии и за позицией Финляндии" по вопросу вступления в НАТО. "Мы взвешиваем это в нашем анализе, но, как я вижу, это не повлияет на нашу отрицательную позицию в отношении НАТО", - заявила Стеневи, добавив, что Швеция должна "иметь возможность выбирать партнеров по обороне".
Глава партии считает, что вопрос о НАТО должен обсуждаться в ходе избирательной кампании и должен быть решен после парламентских выборов в сентябре.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 22:14
США гарантируют безопасность Швеции и Финляндии на период вступления в НАТО
В среду телеканал SVT со ссылкой на пресс-секретаря правящей социал-демократической партии Швеции Тобиаса Баудина сообщил, что партия уже 15 мая может принять решение по вопросу о вступлении в НАТО.
Во вторник тот же телеканал сообщал, что не все в правящей партии Швеции согласны с перспективой возможного вступления страны в НАТО. Например, министр по делам климата и окружающей среды, член социал-демократической партии и председатель женского крыла партии Анника Страндхелл не считает целесообразным вступление Швеции в Североатлантический альянс.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 22:19
НАТО допустила размещение дополнительных сил вокруг Швеции
 
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