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В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы - РИА Новости, 07.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220507/repetitsiya-1787364019.html
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы - РИА Новости, 07.05.2022
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:02
2022-05-07T11:02
день победы — 2022
москва
россия
т-34
т-72б3м
день победы
общество
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.По брусчатке прошли около 11 тысяч военнослужащих - парадные расчеты суворовских училищ, высших военных учебных заведений, военнослужащих-женщин, видов и родов войск, а также других силовых ведомств и казачьего войска.После прохождения парадных коробок по главной площади страны проехали легендарный танк Т-34-85, броневики "Тайфун", боевые машины пехоты и танки Т-72Б3М, Т-90М и Т-14 "Армата". Также вдоль кремлевской стены проследовали БТР-82А, реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ракетные комплексы "Искандер-М" и самоходные артиллерийские орудия "Мста-С".В парадном строю засветились комплексы и системы ПВО "Тор-М2", "Бук-М3" и С-400, тягачи Урал-63704, которые провезли боевых роботов "Уран-9". После них по Красной площади проехали три пусковые установки ракетных комплексов "Ярс", а закрыли колонну три БТР "Бумеранг".Воздушную часть парада начали транспортный вертолет Ми-26 и два боевых Ми-24, за которыми проследовали Ка-52, Ми-28Н и Ми-8. Также пролетели военно-транспортные самолеты Ил-76МД, топливозаправщик Ил-78 и воздушный командный пункт Ил-80, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Истребительную авиацию представили МиГ-29, Су-35С, Су-57 и перехватчики МиГ-31И и МиГ-31БМ.Восемь МиГ-29СМТ выстроились в воздухе в символ Z, а четыре МиГ-29 и пять Су-30СМ показали фигуру "Кубинский бриллиант". Авиационная часть репетиции завершилась пролетом шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.Как сообщили журналистам в министерстве обороны РФ, в репетиции приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчётов, в составе механизированной колонны задействовали 131 единицу современной военной техники. В пролёте парадной строя авиации приняли участие 77 самолётов и вертолетов.
https://ria.ru/20220507/moskva-1787352066.html
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москва, россия, т-34, т-72б3м, день победы, общество
11:02 07.05.2022
 
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосквичи прогуливаются перед началом генеральной репетиции военного парада на Красной площади
Москвичи прогуливаются перед началом генеральной репетиции военного парада на Красной площади - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Москвичи прогуливаются перед началом генеральной репетиции военного парада на Красной площади
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
По брусчатке прошли около 11 тысяч военнослужащих - парадные расчеты суворовских училищ, высших военных учебных заведений, военнослужащих-женщин, видов и родов войск, а также других силовых ведомств и казачьего войска.
После прохождения парадных коробок по главной площади страны проехали легендарный танк Т-34-85, броневики "Тайфун", боевые машины пехоты и танки Т-72Б3М, Т-90М и Т-14 "Армата". Также вдоль кремлевской стены проследовали БТР-82А, реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ракетные комплексы "Искандер-М" и самоходные артиллерийские орудия "Мста-С".
В парадном строю засветились комплексы и системы ПВО "Тор-М2", "Бук-М3" и С-400, тягачи Урал-63704, которые провезли боевых роботов "Уран-9". После них по Красной площади проехали три пусковые установки ракетных комплексов "Ярс", а закрыли колонну три БТР "Бумеранг".
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Воздушную часть парада начали транспортный вертолет Ми-26 и два боевых Ми-24, за которыми проследовали Ка-52, Ми-28Н и Ми-8. Также пролетели военно-транспортные самолеты Ил-76МД, топливозаправщик Ил-78 и воздушный командный пункт Ил-80, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Истребительную авиацию представили МиГ-29, Су-35С, Су-57 и перехватчики МиГ-31И и МиГ-31БМ.
Восемь МиГ-29СМТ выстроились в воздухе в символ Z, а четыре МиГ-29 и пять Су-30СМ показали фигуру "Кубинский бриллиант". Авиационная часть репетиции завершилась пролетом шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.
Как сообщили журналистам в министерстве обороны РФ, в репетиции приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчётов, в составе механизированной колонны задействовали 131 единицу современной военной техники. В пролёте парадной строя авиации приняли участие 77 самолётов и вертолетов.
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