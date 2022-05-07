https://ria.ru/20220507/repetitsiya-1787356293.html

В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

В Москве началась генеральная репетиция парада Победы - РИА Новости, 07.05.2022

В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началась на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:04

2022-05-07T10:04

2022-05-07T12:22

день победы — 2022

день победы

москва

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началась на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.По брусчатке пройдут около 11 тысяч военнослужащих. Вдоль кремлевской стены промаршируют парадные расчеты суворовских училищ, высших военных учебных заведений, военнослужащих-женщин, видов и родов войск, а также других силовых ведомств и казачьего войска.Механизированную колонну традиционно откроет легендарный танк Т-34-85. За ним проедут бронемашины "Тайфун-К" и "Тайфун-ВДВ", боевые машины пехоты "Курганец", БМП-2 и БМП-3, а также танки Т-72Б3М, Т-90М и Т-14 "Армата". За танками проследуют БТР-82А и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ракетные комплексы "Искандер-М" и самоходные артиллерийские орудия "Мста-С".Также по Красной площади проедут зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и "Бук-М3" и системы С-400, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ. Далее проследуют тягачи Урал-63704, которые провезут боевых роботов "Уран-9". Завершат прохождение механизированной колонны три пусковые установки ракетных комплексов "Ярс" в сопровождении шести бронемашин "Тигр-М", а также три новейших БТР "Бумеранг".Воздушная часть парада начнется с пролета крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 в сопровождении двух боевых Ми-24, за которыми проследуют ударные Ка-52 и Ми-28Н, а также военно-транспортные Ми-8. Также над Красной площадью пролетят военно-транспортные самолеты Ил-76МД, топливозаправщик Ил-78 и воздушный командный пункт Ил-80, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Истребительную авиацию представят МиГ-29, Су-35С, Су-57 и перехватчики МиГ-31И и МиГ-31БМ.Восемь МиГ-29СМТ выстроятся в воздухе в символ Z, а четыре МиГ-29 и пять Су-30СМ покажут фигуру "Кубинский бриллиант". Завершит авиационную часть парада пролет шести штурмовиков Су-25, которые окрасят небо над Москвой в цвета российского триколора.Ранее на Красной площади прошли две ночные тренировки парада – 28 апреля и 4 мая. Авиационную часть также уже отрабатывали 4 мая.

https://ria.ru/20220507/pobeda-1787318806.html

https://ria.ru/20220507/moskva-1787352066.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, москва