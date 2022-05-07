10:04 07.05.2022 (обновлено: 12:22 07.05.2022)
В Москве началась генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началась на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
По брусчатке пройдут около 11 тысяч военнослужащих. Вдоль кремлевской стены промаршируют парадные расчеты суворовских училищ, высших военных учебных заведений, военнослужащих-женщин, видов и родов войск, а также других силовых ведомств и казачьего войска.
Механизированную колонну традиционно откроет легендарный танк Т-34-85. За ним проедут бронемашины "Тайфун-К" и "Тайфун-ВДВ", боевые машины пехоты "Курганец", БМП-2 и БМП-3, а также танки Т-72Б3М, Т-90М и Т-14 "Армата". За танками проследуют БТР-82А и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ракетные комплексы "Искандер-М" и самоходные артиллерийские орудия "Мста-С".
Также по Красной площади проедут зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и "Бук-М3" и системы С-400, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ. Далее проследуют тягачи Урал-63704, которые провезут боевых роботов "Уран-9". Завершат прохождение механизированной колонны три пусковые установки ракетных комплексов "Ярс" в сопровождении шести бронемашин "Тигр-М", а также три новейших БТР "Бумеранг".
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Воздушная часть парада начнется с пролета крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 в сопровождении двух боевых Ми-24, за которыми проследуют ударные Ка-52 и Ми-28Н, а также военно-транспортные Ми-8. Также над Красной площадью пролетят военно-транспортные самолеты Ил-76МД, топливозаправщик Ил-78 и воздушный командный пункт Ил-80, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Истребительную авиацию представят МиГ-29, Су-35С, Су-57 и перехватчики МиГ-31И и МиГ-31БМ.
Ранее на Красной площади прошли две ночные тренировки парада – 28 апреля и 4 мая. Авиационную часть также уже отрабатывали 4 мая.