https://ria.ru/20220507/pushkov-1787337421.html
Пушков раскрыл суть политики Запада
Пушков раскрыл суть политики Запада - РИА Новости, 07.05.2022
Пушков раскрыл суть политики Запада
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания американского политолога Энн Слотер о том, что расширение НАТО углубит разногласия и перекроит карту... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T02:05
2022-05-07T02:05
2022-05-07T02:05
в мире
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
европа
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нато
алексей пушков
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания американского политолога Энн Слотер о том, что расширение НАТО углубит разногласия и перекроит карту Европы, выразив сомнение, что к этим доводам прислушаются на Западе.Ранее Слотер написала в статье для Financial Times, что вступление Финляндии и Швеции в блок перекроит карту Европы. По ее мнению, принятие этих стран в военный альянс "углубит разногласия XX века и помешает реализовать более смелые и отважные идеи о том, как достичь мира и процветания в XXI веке"."Не думаю, что к этим разумным соображениям прислушаются в западных столицах. Сейчас политика там выстраивается на основе рефлекторных импульсов и стратегической иррациональности", - подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.Финляндия и Швеция ранее допустили возможность отказа от нейтрального статуса и вступления в Североатлантический альянс после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава организации Йенс Столтенберг пообещал обеспечить этим государствам ускоренный процесс принятия в блок.В России не раз подчеркивали, что альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия военного объединения не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220506/nato-1787296434.html
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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), европа, финляндия, швеция, нато, алексей пушков
Пушков раскрыл суть политики Запада
Сенатор Пушков: Запад выстраивает политику на основе "стратегической иррациональности"