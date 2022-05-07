https://ria.ru/20220507/pushkov-1787337421.html

Пушков раскрыл суть политики Запада

Пушков раскрыл суть политики Запада - РИА Новости, 07.05.2022

Пушков раскрыл суть политики Запада

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания американского политолога Энн Слотер о том, что расширение НАТО углубит разногласия и перекроит карту... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T02:05

2022-05-07T02:05

2022-05-07T02:05

в мире

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

европа

финляндия

швеция

нато

алексей пушков

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания американского политолога Энн Слотер о том, что расширение НАТО углубит разногласия и перекроит карту Европы, выразив сомнение, что к этим доводам прислушаются на Западе.Ранее Слотер написала в статье для Financial Times, что вступление Финляндии и Швеции в блок перекроит карту Европы. По ее мнению, принятие этих стран в военный альянс "углубит разногласия XX века и помешает реализовать более смелые и отважные идеи о том, как достичь мира и процветания в XXI веке"."Не думаю, что к этим разумным соображениям прислушаются в западных столицах. Сейчас политика там выстраивается на основе рефлекторных импульсов и стратегической иррациональности", - подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.Финляндия и Швеция ранее допустили возможность отказа от нейтрального статуса и вступления в Североатлантический альянс после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава организации Йенс Столтенберг пообещал обеспечить этим государствам ускоренный процесс принятия в блок.В России не раз подчеркивали, что альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия военного объединения не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220506/nato-1787296434.html

https://ria.ru/20220506/nato-1787160032.html

европа

финляндия

швеция

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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), европа, финляндия, швеция, нато, алексей пушков