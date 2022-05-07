https://ria.ru/20220507/pomosch-1787440268.html

Путин дал поручение оказать помощь родным погибших в природных пожарах

Путин дал поручение оказать помощь родным погибших в природных пожарах - РИА Новости, 07.05.2022

Путин дал поручение оказать помощь родным погибших в природных пожарах

Владимир Путин поручил принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших в природных пожарах, а также потерявшим жилье, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T21:33

2022-05-07T21:33

2022-05-07T22:05

пожары

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших в природных пожарах, а также потерявшим жилье, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Губернатор Красноярского края Усс доложил президенту России о ситуации с природными пожарами, о мерах, которые предпринимаются для ликвидации последствий и предотвращения возможного ухудшения ситуации", — сказал он журналистам.Также российский лидер выслушал доклад и. о. главы МЧС Александра Чуприяна об обстановке в регионе. В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края при порывах ветра до 40 метров в секунду, по данным Следственного комитета, погибли пять человек. Согласно информации регионального Минздрава, при пожарах пострадали 17 человек, 11 госпитализированы. В крае объявлен режим ЧС.Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев рассказал РИА Новости, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.По данным МЧС на вечер субботы, обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, все пожары локализованы, поручено развернуть пункты временного размещения, обеспечить пострадавших питанием и необходимой медицинской помощью.

https://ria.ru/20220507/pozhary-1787428709.html

https://ria.ru/20220507/pozhary-1787424941.html

красноярский край

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пожары, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)