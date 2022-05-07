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В эстонском городе Тарту вандалы осквернили памятник советским войнам - РИА Новости, 07.05.2022
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В эстонском городе Тарту вандалы осквернили памятник советским войнам
В эстонском городе Тарту вандалы осквернили памятник советским войнам - РИА Новости, 07.05.2022
В эстонском городе Тарту вандалы осквернили памятник советским войнам
Вандалы осквернили памятник советским войнам в эстонском городе Тарту, сообщил в субботу портал Delfi. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T20:54
2022-05-07T20:54
тарту
великая отечественная война (1941-1945)
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник советским войнам в эстонском городе Тарту, сообщил в субботу портал Delfi."В субботу неизвестные осквернили памятник советским войнам в парке Раади города Тарту. Полицейские обнаружили, что расположенный в парке Раади мемориал павшим во Второй мировой войне изрисован свастикой и нецензурной надписью на английском языке", - говорится в сообщении."Мы зафиксировали место происшествия и возбудили дело для установления лица или лиц, совершивших это правонарушение. Кроме того, мы сообщили об инциденте соответствующему чиновнику Тартуской городской управы. Он организует работы по очистке памятника", - сказал Delfi представитель Тартуского полицейского участка Талис Эйт.Полиция просит всех, у кого есть дополнительная информация о случившемся или кто видел подозрительную активность у памятника Раади в Тарту, сообщить об этом полиции.
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тарту, великая отечественная война (1941-1945), эстония
20:54 07.05.2022
 
В эстонском городе Тарту вандалы осквернили памятник советским войнам

В эстонском городе Тарту вандалы осквернили памятник советским войнам

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Эстонии в РФ
Автомобиль посольства Эстонии в РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль посольства Эстонии в РФ. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник советским войнам в эстонском городе Тарту, сообщил в субботу портал Delfi.
"В субботу неизвестные осквернили памятник советским войнам в парке Раади города Тарту. Полицейские обнаружили, что расположенный в парке Раади мемориал павшим во Второй мировой войне изрисован свастикой и нецензурной надписью на английском языке", - говорится в сообщении.
"Мы зафиксировали место происшествия и возбудили дело для установления лица или лиц, совершивших это правонарушение. Кроме того, мы сообщили об инциденте соответствующему чиновнику Тартуской городской управы. Он организует работы по очистке памятника", - сказал Delfi представитель Тартуского полицейского участка Талис Эйт.
Полиция просит всех, у кого есть дополнительная информация о случившемся или кто видел подозрительную активность у памятника Раади в Тарту, сообщить об этом полиции.
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