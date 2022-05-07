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В эстонском городе Тарту вандалы осквернили памятник советским войнам

В эстонском городе Тарту вандалы осквернили памятник советским войнам - РИА Новости, 07.05.2022

В эстонском городе Тарту вандалы осквернили памятник советским войнам

Вандалы осквернили памятник советским войнам в эстонском городе Тарту, сообщил в субботу портал Delfi. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T20:54

2022-05-07T20:54

2022-05-07T20:54

тарту

великая отечественная война (1941-1945)

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник советским войнам в эстонском городе Тарту, сообщил в субботу портал Delfi."В субботу неизвестные осквернили памятник советским войнам в парке Раади города Тарту. Полицейские обнаружили, что расположенный в парке Раади мемориал павшим во Второй мировой войне изрисован свастикой и нецензурной надписью на английском языке", - говорится в сообщении."Мы зафиксировали место происшествия и возбудили дело для установления лица или лиц, совершивших это правонарушение. Кроме того, мы сообщили об инциденте соответствующему чиновнику Тартуской городской управы. Он организует работы по очистке памятника", - сказал Delfi представитель Тартуского полицейского участка Талис Эйт.Полиция просит всех, у кого есть дополнительная информация о случившемся или кто видел подозрительную активность у памятника Раади в Тарту, сообщить об этом полиции.

https://ria.ru/20220506/soglashenie-1787260213.html

тарту

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тарту, великая отечественная война (1941-1945), эстония