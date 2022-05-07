https://ria.ru/20220507/pamyatnik-1787436601.html
В эстонском городе Тарту вандалы осквернили памятник советским войнам
В эстонском городе Тарту вандалы осквернили памятник советским войнам - РИА Новости, 07.05.2022
В эстонском городе Тарту вандалы осквернили памятник советским войнам
Вандалы осквернили памятник советским войнам в эстонском городе Тарту, сообщил в субботу портал Delfi. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T20:54
2022-05-07T20:54
2022-05-07T20:54
тарту
великая отечественная война (1941-1945)
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730277391_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_32e985485bb5e58e5a944d649c491bc5.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник советским войнам в эстонском городе Тарту, сообщил в субботу портал Delfi."В субботу неизвестные осквернили памятник советским войнам в парке Раади города Тарту. Полицейские обнаружили, что расположенный в парке Раади мемориал павшим во Второй мировой войне изрисован свастикой и нецензурной надписью на английском языке", - говорится в сообщении."Мы зафиксировали место происшествия и возбудили дело для установления лица или лиц, совершивших это правонарушение. Кроме того, мы сообщили об инциденте соответствующему чиновнику Тартуской городской управы. Он организует работы по очистке памятника", - сказал Delfi представитель Тартуского полицейского участка Талис Эйт.Полиция просит всех, у кого есть дополнительная информация о случившемся или кто видел подозрительную активность у памятника Раади в Тарту, сообщить об этом полиции.
https://ria.ru/20220506/soglashenie-1787260213.html
тарту
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730277391_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_eeeb06178748ca1ea0021e3f9faed8b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тарту, великая отечественная война (1941-1945), эстония
В эстонском городе Тарту вандалы осквернили памятник советским войнам
В эстонском городе Тарту вандалы осквернили памятник советским войнам
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник советским войнам в эстонском городе Тарту, сообщил в субботу портал Delfi.
"В субботу неизвестные осквернили памятник советским войнам в парке Раади города Тарту
. Полицейские обнаружили, что расположенный в парке Раади мемориал павшим во Второй мировой войне изрисован свастикой и нецензурной надписью на английском языке", - говорится в сообщении.
"Мы зафиксировали место происшествия и возбудили дело для установления лица или лиц, совершивших это правонарушение. Кроме того, мы сообщили об инциденте соответствующему чиновнику Тартуской городской управы. Он организует работы по очистке памятника", - сказал Delfi представитель Тартуского полицейского участка Талис Эйт.
Полиция просит всех, у кого есть дополнительная информация о случившемся или кто видел подозрительную активность у памятника Раади в Тарту, сообщить об этом полиции.