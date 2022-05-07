В Баку опровергли сообщения об обстреле армянских рабочих на руднике
В Баку опровергли сообщения об обстреле армянских рабочих Сотского месторождения
Колонна с азербайджанскими военными. Архивное фото
БАКУ, 7 мая – РИА Новости. В Министерстве обороны Азербайджана опровергают информацию о нарушении подразделениями армии республики режима прекращения огня на кельбаджарском направлении границы с Арменией и обстреле гражданских лиц.
Ранее армянские СМИ сообщили, что азербайджанские ВС нарушили границу Армении, обстреляв рабочих Сотского (также известно как Зодское – ред.) золоторудного месторождения. По данным СМИ, в результате обстрела имеются раненые. Представитель горнодобывающей компании GeoProMining Gold Рузанна Григорян говорила РИА Новости, что при обстреле со стороны Азербайджана ранен их сотрудник на месторождении.
"Информация, распространяемая в армянской прессе, о якобы открытии подразделениями азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района государственной границы огня в отношении гражданских армянских рабочих на Зодском руднике является ложью, носит дезинформационный характер. Мы категорически опровергаем эту новость", - сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.
Сотское месторождение находится на границе Варденисского района Армении и Кельбаджарского района Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.