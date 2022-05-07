https://ria.ru/20220507/obstrely-1787412200.html

В Баку опровергли сообщения об обстреле армянских рабочих на руднике

В Баку опровергли сообщения об обстреле армянских рабочих на руднике - РИА Новости, 07.05.2022

В Баку опровергли сообщения об обстреле армянских рабочих на руднике

В Министерстве обороны Азербайджана опровергают информацию о нарушении подразделениями армии республики режима прекращения огня на кельбаджарском направлении... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T17:29

2022-05-07T17:29

2022-05-07T17:29

ситуация в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

армения

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БАКУ, 7 мая – РИА Новости. В Министерстве обороны Азербайджана опровергают информацию о нарушении подразделениями армии республики режима прекращения огня на кельбаджарском направлении границы с Арменией и обстреле гражданских лиц.Ранее армянские СМИ сообщили, что азербайджанские ВС нарушили границу Армении, обстреляв рабочих Сотского (также известно как Зодское – ред.) золоторудного месторождения. По данным СМИ, в результате обстрела имеются раненые. Представитель горнодобывающей компании GeoProMining Gold Рузанна Григорян говорила РИА Новости, что при обстреле со стороны Азербайджана ранен их сотрудник на месторождении."Информация, распространяемая в армянской прессе, о якобы открытии подразделениями азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района государственной границы огня в отношении гражданских армянских рабочих на Зодском руднике является ложью, носит дезинформационный характер. Мы категорически опровергаем эту новость", - сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.Сотское месторождение находится на границе Варденисского района Армении и Кельбаджарского района Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220413/karabakh-1783250904.html

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан, армения