https://ria.ru/20220507/nato-1787450419.html

Глава ЦРУ заявил, что позиция России не должна сдерживать расширение НАТО

Глава ЦРУ заявил, что позиция России не должна сдерживать расширение НАТО - РИА Новости, 07.05.2022

Глава ЦРУ заявил, что позиция России не должна сдерживать расширение НАТО

США и их союзники должны серьезно относиться к заявлениям РФ о недопустимости расширения НАТО, но они не являются сдерживающим фактором в вопросе возможного... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T23:30

2022-05-07T23:30

2022-05-07T23:40

в мире

нато

финляндия

швеция

центральное разведывательное управление (цру)

йенс столтенберг

уильям бернс

сша

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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. США и их союзники должны серьезно относиться к заявлениям РФ о недопустимости расширения НАТО, но они не являются сдерживающим фактором в вопросе возможного присоединения Финляндии и Швеции к альянсу, заявил в субботу директор ЦРУ Уильям Бернс."Нам следует серьезно относиться к тем вопросам, которые (президент РФ Владимир Путин) поднимает, однако ничто из этого не будет сдерживающим фактором в случае, если Финляндия и Швеция будут двигаться по пути вступления в НАТО, а альянс примет решение о своем расширении", - сказал Бернс в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Financial Times.Глава ЦРУ подчеркнул, что в конечном счете решение о возможном вступлении этих стран в НАТО остается за Хельсинки и Стокгольмом, а также странами альянса.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220507/utechki-1787444896.html

финляндия

швеция

сша

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в мире, нато, финляндия, швеция, центральное разведывательное управление (цру), йенс столтенберг, уильям бернс, сша