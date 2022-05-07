23:30 07.05.2022 (обновлено: 23:40 07.05.2022)
Глава ЦРУ заявил, что позиция России не должна сдерживать расширение НАТО
Глава ЦРУ Бернс заявил, что позиция России не должна сдерживать расширение НАТО
© AP Photo / Al Drago/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
© AP Photo / Al Drago/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. США и их союзники должны серьезно относиться к заявлениям РФ о недопустимости расширения НАТО, но они не являются сдерживающим фактором в вопросе возможного присоединения Финляндии и Швеции к альянсу, заявил в субботу директор ЦРУ Уильям Бернс.
"Нам следует серьезно относиться к тем вопросам, которые (президент РФ Владимир Путин) поднимает, однако ничто из этого не будет сдерживающим фактором в случае, если Финляндия и Швеция будут двигаться по пути вступления в НАТО, а альянс примет решение о своем расширении", - сказал Бернс в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Financial Times.
Глава ЦРУ подчеркнул, что в конечном счете решение о возможном вступлении этих стран в НАТО остается за Хельсинки и Стокгольмом, а также странами альянса.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.