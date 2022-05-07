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Глава ЦРУ заявил, что позиция России не должна сдерживать расширение НАТО - РИА Новости, 07.05.2022
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Глава ЦРУ заявил, что позиция России не должна сдерживать расширение НАТО
Глава ЦРУ заявил, что позиция России не должна сдерживать расширение НАТО - РИА Новости, 07.05.2022
Глава ЦРУ заявил, что позиция России не должна сдерживать расширение НАТО
США и их союзники должны серьезно относиться к заявлениям РФ о недопустимости расширения НАТО, но они не являются сдерживающим фактором в вопросе возможного... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T23:30
2022-05-07T23:40
в мире
нато
финляндия
швеция
центральное разведывательное управление (цру)
йенс столтенберг
уильям бернс
сша
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. США и их союзники должны серьезно относиться к заявлениям РФ о недопустимости расширения НАТО, но они не являются сдерживающим фактором в вопросе возможного присоединения Финляндии и Швеции к альянсу, заявил в субботу директор ЦРУ Уильям Бернс."Нам следует серьезно относиться к тем вопросам, которые (президент РФ Владимир Путин) поднимает, однако ничто из этого не будет сдерживающим фактором в случае, если Финляндия и Швеция будут двигаться по пути вступления в НАТО, а альянс примет решение о своем расширении", - сказал Бернс в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Financial Times.Глава ЦРУ подчеркнул, что в конечном счете решение о возможном вступлении этих стран в НАТО остается за Хельсинки и Стокгольмом, а также странами альянса.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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финляндия
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в мире, нато, финляндия, швеция, центральное разведывательное управление (цру), йенс столтенберг, уильям бернс, сша
23:30 07.05.2022 (обновлено: 23:40 07.05.2022)
 
Глава ЦРУ заявил, что позиция России не должна сдерживать расширение НАТО

Глава ЦРУ Бернс заявил, что позиция России не должна сдерживать расширение НАТО

© AP Photo / Al Drago/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Al Drago/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. США и их союзники должны серьезно относиться к заявлениям РФ о недопустимости расширения НАТО, но они не являются сдерживающим фактором в вопросе возможного присоединения Финляндии и Швеции к альянсу, заявил в субботу директор ЦРУ Уильям Бернс.
"Нам следует серьезно относиться к тем вопросам, которые (президент РФ Владимир Путин) поднимает, однако ничто из этого не будет сдерживающим фактором в случае, если Финляндия и Швеция будут двигаться по пути вступления в НАТО, а альянс примет решение о своем расширении", - сказал Бернс в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Financial Times.
Глава ЦРУ подчеркнул, что в конечном счете решение о возможном вступлении этих стран в НАТО остается за Хельсинки и Стокгольмом, а также странами альянса.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 22:14
Глава ЦРУ назвал утечки об обмене разведданными с Украиной рискованными
 
В миреНАТОФинляндияШвецияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Йенс СтолтенбергУильям БернсСША
 
 
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