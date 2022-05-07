https://ria.ru/20220507/nato-1787382249.html

НАТО не увидела признаков повышенной готовности российских ядерных сил

НАТО не увидела признаков повышенной готовности российских ядерных сил - РИА Новости, 07.05.2022

НАТО не увидела признаков повышенной готовности российских ядерных сил

В НАТО не видят признаков повышенной готовности российских ядерных сил, заявил газете Welt am Sonntag генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T13:25

2022-05-07T13:25

2022-05-07T13:25

в мире

сергей лавров

россия

нато

йенс столтенберг

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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. В НАТО не видят признаков повышенной готовности российских ядерных сил, заявил газете Welt am Sonntag генсек альянса Йенс Столтенберг."Нет, мы не видим признаков этого", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли повышенная готовность данного рода войск."Мы слышим угрожающую ядерную риторику российского руководства. Это безответственно и безжалостно. Ядерную войну нельзя выиграть, и ее нельзя вести, это относится и к России", - сказал генсек, добавив, что с 24 февраля в НАТО "не смогли установить изменений в ядерной стратегии России".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не угрожает никому ядерной войной, разговоры об этом начинает Запад. Он добавлял, что РФ никогда не прекращала усилий, направленных на неразвязывание ядерной войны. По его словам, Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО, такое развитие событий увеличило бы риски ядерной войны, которой нельзя допустить. Не хотелось бы, чтобы риски ядерной войны раздувались искусственно, говорил Лавров.

https://ria.ru/20220506/oruzhie-1787168284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, нато, йенс столтенберг