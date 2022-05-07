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НАТО не увидела признаков повышенной готовности российских ядерных сил - РИА Новости, 07.05.2022
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НАТО не увидела признаков повышенной готовности российских ядерных сил
НАТО не увидела признаков повышенной готовности российских ядерных сил - РИА Новости, 07.05.2022
НАТО не увидела признаков повышенной готовности российских ядерных сил
В НАТО не видят признаков повышенной готовности российских ядерных сил, заявил газете Welt am Sonntag генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T13:25
2022-05-07T13:25
в мире
сергей лавров
россия
нато
йенс столтенберг
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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. В НАТО не видят признаков повышенной готовности российских ядерных сил, заявил газете Welt am Sonntag генсек альянса Йенс Столтенберг."Нет, мы не видим признаков этого", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли повышенная готовность данного рода войск."Мы слышим угрожающую ядерную риторику российского руководства. Это безответственно и безжалостно. Ядерную войну нельзя выиграть, и ее нельзя вести, это относится и к России", - сказал генсек, добавив, что с 24 февраля в НАТО "не смогли установить изменений в ядерной стратегии России".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не угрожает никому ядерной войной, разговоры об этом начинает Запад. Он добавлял, что РФ никогда не прекращала усилий, направленных на неразвязывание ядерной войны. По его словам, Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО, такое развитие событий увеличило бы риски ядерной войны, которой нельзя допустить. Не хотелось бы, чтобы риски ядерной войны раздувались искусственно, говорил Лавров.
https://ria.ru/20220506/oruzhie-1787168284.html
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в мире, сергей лавров, россия, нато, йенс столтенберг
13:25 07.05.2022
 
НАТО не увидела признаков повышенной готовности российских ядерных сил

Глава НАТО Столтенберг не увидел признаков повышенной готовности российских ядерных сил

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. В НАТО не видят признаков повышенной готовности российских ядерных сил, заявил газете Welt am Sonntag генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Нет, мы не видим признаков этого", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли повышенная готовность данного рода войск.
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"Мы слышим угрожающую ядерную риторику российского руководства. Это безответственно и безжалостно. Ядерную войну нельзя выиграть, и ее нельзя вести, это относится и к России", - сказал генсек, добавив, что с 24 февраля в НАТО "не смогли установить изменений в ядерной стратегии России".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не угрожает никому ядерной войной, разговоры об этом начинает Запад. Он добавлял, что РФ никогда не прекращала усилий, направленных на неразвязывание ядерной войны. По его словам, Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО, такое развитие событий увеличило бы риски ядерной войны, которой нельзя допустить. Не хотелось бы, чтобы риски ядерной войны раздувались искусственно, говорил Лавров.
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В миреСергей ЛавровРоссияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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