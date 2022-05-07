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"Роскосмос" и Совет РАН обсудят орбиту российской орбитальной станции - РИА Новости, 07.05.2022
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Наука
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"Роскосмос" и Совет РАН обсудят орбиту российской орбитальной станции
"Роскосмос" и Совет РАН обсудят орбиту российской орбитальной станции - РИА Новости, 07.05.2022
"Роскосмос" и Совет РАН обсудят орбиту российской орбитальной станции
Первый этап работы по эскизному проектированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет обсуждаться 26 мая "Роскосмосом" совместно с Советом... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T13:05
2022-05-07T13:05
наука
космос - риа наука
роскосмос
российская академия наук
международная космическая станция (мкс)
ангара (ракета)
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Первый этап работы по эскизному проектированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет обсуждаться 26 мая "Роскосмосом" совместно с Советом Российской академии наук по космосу, главным вопросом станет выбор наклонения орбиты станции, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин."Российская орбитальная служебная станция, сокращенно РОСС, конечно, будет. 26 мая мы проводим президиум научно-технического совета Роскосмоса совместно с советом Российской академии наук по космосу… И мы уже будем обсуждать первый этап работы по эскизному проектированию, прежде всего так называемое наклонение орбиты", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".Глава госкорпорации подчеркивает, что 26 мая пройдут активные обсуждения по выбору орбиты РОСС, которые прежде всего заключаются в том, что будет видно со станции. По его словам, рассматриваются два варианта – "высокоширотная станция, которая будет каждые двое суток проходить все точки земного шара и каждые полтора часа она будет находиться над Арктикой", либо станция, которая продолжит работу на той же орбите, что и МКС, путем разделения российского сегмента от оставшейся части станции.Рогозин подчеркивает, что станция в любом случае будет прикладная, "нашпигованная полезной нагрузкой". На станции будут космическая аппаратура для наблюдения, ретрансляции, с неё будет осуществляться управление частью орбитальной группировки, считает глава госкорпорации.Он уточнил, что модули для новой российской орбитальной станции будут запускаться с космодрома Восточный тяжёлой ракетой "Ангара". В госкорпорации будет развернута работа по пилотируемой новой космической транспортной системе, уже новые корабли будут доставлять людей и грузы на станцию."Ну то есть мы уже в работе", - заключил Рогозин.
https://ria.ru/20220411/roskosmos-1782861675.html
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космос - риа наука, роскосмос, российская академия наук, международная космическая станция (мкс), ангара (ракета)
13:05 07.05.2022
 
"Роскосмос" и Совет РАН обсудят орбиту российской орбитальной станции

"Роскосмос" и Совет РАН по космосу обсудят варианты орбиты российской орбитальной станции

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Первый этап работы по эскизному проектированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет обсуждаться 26 мая "Роскосмосом" совместно с Советом Российской академии наук по космосу, главным вопросом станет выбор наклонения орбиты станции, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Российская орбитальная служебная станция, сокращенно РОСС, конечно, будет. 26 мая мы проводим президиум научно-технического совета Роскосмоса совместно с советом Российской академии наук по космосу… И мы уже будем обсуждать первый этап работы по эскизному проектированию, прежде всего так называемое наклонение орбиты", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
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Глава госкорпорации подчеркивает, что 26 мая пройдут активные обсуждения по выбору орбиты РОСС, которые прежде всего заключаются в том, что будет видно со станции. По его словам, рассматриваются два варианта – "высокоширотная станция, которая будет каждые двое суток проходить все точки земного шара и каждые полтора часа она будет находиться над Арктикой", либо станция, которая продолжит работу на той же орбите, что и МКС, путем разделения российского сегмента от оставшейся части станции.
Рогозин подчеркивает, что станция в любом случае будет прикладная, "нашпигованная полезной нагрузкой". На станции будут космическая аппаратура для наблюдения, ретрансляции, с неё будет осуществляться управление частью орбитальной группировки, считает глава госкорпорации.
Он уточнил, что модули для новой российской орбитальной станции будут запускаться с космодрома Восточный тяжёлой ракетой "Ангара". В госкорпорации будет развернута работа по пилотируемой новой космической транспортной системе, уже новые корабли будут доставлять людей и грузы на станцию.
"Ну то есть мы уже в работе", - заключил Рогозин.
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НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссийская академия наукМеждународная космическая станция (МКС)Ангара (ракета)
 
 
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