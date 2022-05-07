https://ria.ru/20220507/kosmos-1787380521.html

"Роскосмос" и Совет РАН обсудят орбиту российской орбитальной станции

"Роскосмос" и Совет РАН обсудят орбиту российской орбитальной станции - РИА Новости, 07.05.2022

"Роскосмос" и Совет РАН обсудят орбиту российской орбитальной станции

Первый этап работы по эскизному проектированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет обсуждаться 26 мая "Роскосмосом" совместно с Советом... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T13:05

2022-05-07T13:05

2022-05-07T13:05

наука

космос - риа наука

роскосмос

российская академия наук

международная космическая станция (мкс)

ангара (ракета)

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Первый этап работы по эскизному проектированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет обсуждаться 26 мая "Роскосмосом" совместно с Советом Российской академии наук по космосу, главным вопросом станет выбор наклонения орбиты станции, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин."Российская орбитальная служебная станция, сокращенно РОСС, конечно, будет. 26 мая мы проводим президиум научно-технического совета Роскосмоса совместно с советом Российской академии наук по космосу… И мы уже будем обсуждать первый этап работы по эскизному проектированию, прежде всего так называемое наклонение орбиты", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".Глава госкорпорации подчеркивает, что 26 мая пройдут активные обсуждения по выбору орбиты РОСС, которые прежде всего заключаются в том, что будет видно со станции. По его словам, рассматриваются два варианта – "высокоширотная станция, которая будет каждые двое суток проходить все точки земного шара и каждые полтора часа она будет находиться над Арктикой", либо станция, которая продолжит работу на той же орбите, что и МКС, путем разделения российского сегмента от оставшейся части станции.Рогозин подчеркивает, что станция в любом случае будет прикладная, "нашпигованная полезной нагрузкой". На станции будут космическая аппаратура для наблюдения, ретрансляции, с неё будет осуществляться управление частью орбитальной группировки, считает глава госкорпорации.Он уточнил, что модули для новой российской орбитальной станции будут запускаться с космодрома Восточный тяжёлой ракетой "Ангара". В госкорпорации будет развернута работа по пилотируемой новой космической транспортной системе, уже новые корабли будут доставлять людей и грузы на станцию."Ну то есть мы уже в работе", - заключил Рогозин.

https://ria.ru/20220411/roskosmos-1782861675.html

https://ria.ru/20220411/roskosmos-1782865767.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, роскосмос, российская академия наук, международная космическая станция (мкс), ангара (ракета)