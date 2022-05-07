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Правительство выделит субсидии туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа - РИА Новости, 07.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220507/kompensatsii-1787450134.html
Правительство выделит субсидии туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа
Правительство выделит субсидии туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа - РИА Новости, 07.05.2022
Правительство выделит субсидии туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа
Правительство РФ выделит 6 миллиардов рублей на компенсации туроператорам за вывоз не менее 50 тысяч туристов из-за рубежа, документ опубликован на официальном... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T23:23
2022-05-07T23:24
туризм
россия
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
правительство рф
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит 6 миллиардов рублей на компенсации туроператорам за вывоз не менее 50 тысяч туристов из-за рубежа, документ опубликован на официальном портале правовой информации."Выделить Ростуризму в 2022 году для предоставления субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, связанных с ограничениями, вызванными недружественными действиями отдельных иностранных государств и территорий в отношении РФ, а также российских юридических лиц и физических лиц, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза из иностранных государств не менее 50 тысяч туристов, находящихся в соответствии с приобретенным туристским продуктом в иностранных государствах, бюджетные ассигнования в размере до 6 000 000 000 рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в тексте документа.Ростуризм должен будет проконтролировать целевое использование этих средств и предоставить доклад в правительство до 8 февраля 2023 год.
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россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), правительство рф
23:23 07.05.2022 (обновлено: 23:24 07.05.2022)
 
Правительство выделит субсидии туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа

Правительство выделит туроператорам шесть миллиардов рублей за вывоз туристов из-за рубежа

© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в фотобанкТуристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит 6 миллиардов рублей на компенсации туроператорам за вывоз не менее 50 тысяч туристов из-за рубежа, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Выделить Ростуризму в 2022 году для предоставления субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, связанных с ограничениями, вызванными недружественными действиями отдельных иностранных государств и территорий в отношении РФ, а также российских юридических лиц и физических лиц, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза из иностранных государств не менее 50 тысяч туристов, находящихся в соответствии с приобретенным туристским продуктом в иностранных государствах, бюджетные ассигнования в размере до 6 000 000 000 рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в тексте документа.
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