https://ria.ru/20220507/kompensatsii-1787450134.html

Правительство выделит субсидии туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа

Правительство выделит субсидии туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа - РИА Новости, 07.05.2022

Правительство выделит субсидии туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа

Правительство РФ выделит 6 миллиардов рублей на компенсации туроператорам за вывоз не менее 50 тысяч туристов из-за рубежа, документ опубликован на официальном... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T23:23

2022-05-07T23:23

2022-05-07T23:24

туризм

россия

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

правительство рф

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит 6 миллиардов рублей на компенсации туроператорам за вывоз не менее 50 тысяч туристов из-за рубежа, документ опубликован на официальном портале правовой информации."Выделить Ростуризму в 2022 году для предоставления субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, связанных с ограничениями, вызванными недружественными действиями отдельных иностранных государств и территорий в отношении РФ, а также российских юридических лиц и физических лиц, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза из иностранных государств не менее 50 тысяч туристов, находящихся в соответствии с приобретенным туристским продуктом в иностранных государствах, бюджетные ассигнования в размере до 6 000 000 000 рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в тексте документа.Ростуризм должен будет проконтролировать целевое использование этих средств и предоставить доклад в правительство до 8 февраля 2023 год.

https://ria.ru/20220324/turisty-1779806404.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), правительство рф