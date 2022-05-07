Кофту Зеленского продали на аукционе, сообщили СМИ
Telegraph: кофту Зеленского продали на лондонском аукционе Christie’s за 90 тысяч фунтов
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 мая - РИА Новости. Кофта Владимира Зеленского цвета хаки ушла с молотка на лондонском благотворительном аукционе Christie’s за 90 тысяч фунтов стерлингов (110 тысяч долларов), пишет газета Telegraph.
При этом британский премьер-министр Борис Джонсон предположил, что стоимость лота должна быть намного выше стартовой цены в 50 тысяч фунтов стерлингов, и призвал участников торгов "тратить по-крупному", отмечает издание.
Сам Зеленский перед началом торгов выступил с речью по видеосвязи, похвалив Великобританию и "храброго Бориса", который посетил его в Киеве.
На аукционе были выставлены и другие лоты, в том числе кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по украинской столице, и тур по Киеву с мэром города Владимиром Кличко.
Отмечается, что вырученные средства планируется направить на гуманитарную помощь Украине.