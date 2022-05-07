https://ria.ru/20220507/kofta-1787333319.html

Кофту Зеленского продали на аукционе, сообщили СМИ

Кофту Зеленского продали на аукционе, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.05.2022

Кофту Зеленского продали на аукционе, сообщили СМИ

Кофта Владимира Зеленского цвета хаки ушла с молотка на лондонском благотворительном аукционе Christie’s за 90 тысяч фунтов стерлингов (110 тысяч долларов),... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T00:32

2022-05-07T00:32

2022-05-07T00:32

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ЛОНДОН, 7 мая - РИА Новости. Кофта Владимира Зеленского цвета хаки ушла с молотка на лондонском благотворительном аукционе Christie’s за 90 тысяч фунтов стерлингов (110 тысяч долларов), пишет газета Telegraph.При этом британский премьер-министр Борис Джонсон предположил, что стоимость лота должна быть намного выше стартовой цены в 50 тысяч фунтов стерлингов, и призвал участников торгов "тратить по-крупному", отмечает издание.Сам Зеленский перед началом торгов выступил с речью по видеосвязи, похвалив Великобританию и "храброго Бориса", который посетил его в Киеве.На аукционе были выставлены и другие лоты, в том числе кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по украинской столице, и тур по Киеву с мэром города Владимиром Кличко.Отмечается, что вырученные средства планируется направить на гуманитарную помощь Украине.

https://ria.ru/20220506/zelenskiy-1787284749.html

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Максим Горбачев

в мире, великобритания, украина