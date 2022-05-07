https://ria.ru/20220507/isk-1787335620.html
Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter
Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter - РИА Новости, 07.05.2022
Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter
Суд в американском штате Калифорния отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к компании Twitter с требованием восстановить его аккаунты в социальной... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T01:14
2022-05-07T01:14
2022-05-07T01:14
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Суд в американском штате Калифорния отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к компании Twitter с требованием восстановить его аккаунты в социальной сети и возместить ущерб от их блокировки."Исправленный иск отклонен", - говорится в постановлении федерального суда по северному округу Калифорнии.Помимо восстановления аккаунта, Трамп вместе с несколькими примкнувшими к нему истцами добивался признания неконституционным иммунитета Twitter от юридического преследования за публикуемый пользователями контент и попытки его цензурирования.Twitter бессрочно блокировал аккаунт Трампа 8 января 2021 года – спустя два дня после того, как сторонники президента штурмовали Капитолий в попытке сорвать парламентскую процедуру утверждения электоральной победы демократа Джо Байдена. Свое решение соцсеть объяснила тогда "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".
https://ria.ru/20220504/twitter-1786845530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, twitter
Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter
Суд в американском штате Калифорния отклонил иск экс-президента США Трампа к Twitter
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Суд в американском штате Калифорния отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к компании Twitter с требованием восстановить его аккаунты в социальной сети и возместить ущерб от их блокировки.
"Исправленный иск отклонен", - говорится в постановлении федерального суда по северному округу Калифорнии.
Помимо восстановления аккаунта, Трамп вместе с несколькими примкнувшими к нему истцами добивался признания неконституционным иммунитета Twitter от юридического преследования за публикуемый пользователями контент и попытки его цензурирования.
Twitter бессрочно блокировал аккаунт Трампа 8 января 2021 года – спустя два дня после того, как сторонники президента штурмовали Капитолий в попытке сорвать парламентскую процедуру утверждения электоральной победы демократа Джо Байдена
. Свое решение соцсеть объяснила тогда "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".