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Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter - РИА Новости, 07.05.2022
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Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter
Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter - РИА Новости, 07.05.2022
Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter
Суд в американском штате Калифорния отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к компании Twitter с требованием восстановить его аккаунты в социальной... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T01:14
2022-05-07T01:14
в мире
сша
twitter
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Суд в американском штате Калифорния отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к компании Twitter с требованием восстановить его аккаунты в социальной сети и возместить ущерб от их блокировки."Исправленный иск отклонен", - говорится в постановлении федерального суда по северному округу Калифорнии.Помимо восстановления аккаунта, Трамп вместе с несколькими примкнувшими к нему истцами добивался признания неконституционным иммунитета Twitter от юридического преследования за публикуемый пользователями контент и попытки его цензурирования.Twitter бессрочно блокировал аккаунт Трампа 8 января 2021 года – спустя два дня после того, как сторонники президента штурмовали Капитолий в попытке сорвать парламентскую процедуру утверждения электоральной победы демократа Джо Байдена. Свое решение соцсеть объяснила тогда "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".
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в мире, сша, twitter
01:14 07.05.2022
 
Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter

Суд в американском штате Калифорния отклонил иск экс-президента США Трампа к Twitter

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Суд в американском штате Калифорния отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к компании Twitter с требованием восстановить его аккаунты в социальной сети и возместить ущерб от их блокировки.
"Исправленный иск отклонен", - говорится в постановлении федерального суда по северному округу Калифорнии.
Помимо восстановления аккаунта, Трамп вместе с несколькими примкнувшими к нему истцами добивался признания неконституционным иммунитета Twitter от юридического преследования за публикуемый пользователями контент и попытки его цензурирования.
Twitter бессрочно блокировал аккаунт Трампа 8 января 2021 года – спустя два дня после того, как сторонники президента штурмовали Капитолий в попытке сорвать парламентскую процедуру утверждения электоральной победы демократа Джо Байдена. Свое решение соцсеть объяснила тогда "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".
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