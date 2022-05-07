https://ria.ru/20220507/isk-1787335620.html

Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter

Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter - РИА Новости, 07.05.2022

Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter

Суд в американском штате Калифорния отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к компании Twitter с требованием восстановить его аккаунты в социальной... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T01:14

2022-05-07T01:14

2022-05-07T01:14

в мире

сша

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_498:145:2466:1252_1920x0_80_0_0_14633e016fa233ce767b30fc562c7ae7.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Суд в американском штате Калифорния отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к компании Twitter с требованием восстановить его аккаунты в социальной сети и возместить ущерб от их блокировки."Исправленный иск отклонен", - говорится в постановлении федерального суда по северному округу Калифорнии.Помимо восстановления аккаунта, Трамп вместе с несколькими примкнувшими к нему истцами добивался признания неконституционным иммунитета Twitter от юридического преследования за публикуемый пользователями контент и попытки его цензурирования.Twitter бессрочно блокировал аккаунт Трампа 8 января 2021 года – спустя два дня после того, как сторонники президента штурмовали Капитолий в попытке сорвать парламентскую процедуру утверждения электоральной победы демократа Джо Байдена. Свое решение соцсеть объяснила тогда "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

https://ria.ru/20220504/twitter-1786845530.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, twitter