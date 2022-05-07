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На Мамаевом кургане несколько тысяч человек увидели "Свет Великой Победы"

На Мамаевом кургане несколько тысяч человек увидели "Свет Великой Победы" - РИА Новости, 07.05.2022

На Мамаевом кургане несколько тысяч человек увидели "Свет Великой Победы"

Несколько тысяч человек пришли на Мамаев курган в Волгограде, чтобы посмотреть акцию "Свет Великой Победы", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T21:58

2022-05-07T21:58

2022-05-07T22:20

день победы — 2022

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общество

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ВОЛГОГРАД, 7 мая - РИА Новости. Несколько тысяч человек пришли на Мамаев курган в Волгограде, чтобы посмотреть акцию "Свет Великой Победы", передает корреспондент РИА Новости.Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию - при помощи проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет".Вечером в субботу на Мамаевом кургане собрались несколько тысяч людей, чтобы увидеть видеоинсталляцию. Зрители стояли на площадях и ступенях, ведущих наверх мемориального комплекса. Пришли семьи с детьми, пенсионеры, было много молодежи.В этом году "Свет Великой Победы" отличается тем, что используются склоны Мамаева кургана, что дает возможность увидеть более масштабную картину. Изображение проецируется от подпорной стены до монумента "Родина-мать зовет!". По информации организаторов акции, для реализации задуманного у подножия скульптуры установлено 80 проекторов и 70 световых приборов.Ровно в 21.00 началось световое представление. На стене с барельефами на Площади Героев мемориала появились кадры хроники военных лет, рассказывающие о первых днях войны, о Сталинградской битве, Курской битве, блокаде Ленинграда. Главная тема инсталляции – подвиг солдат и их путь к победе. Сама скульптура "Родина-мать зовёт" меняла цвета - от красного до золотого. В ходе акции зрители почтили память павших минутой молчания.Завершилась видеоинсталляция фейерверком.По информации администрации, в этом году акция "Свет Великой Победы" проходит в три дня: 7,8 и 9 мая.

https://ria.ru/20220507/moskva-1787352066.html

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Видеоинсталляция и салют на Мамаевом кургане Видеоинсталляция и салют на акции "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане 2022-05-07T21:58 true PT0M50S

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волгоград, общество, мамаев курган, ленинград