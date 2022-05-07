https://ria.ru/20220507/installyatsiya-1787442899.html
На Мамаевом кургане несколько тысяч человек увидели "Свет Великой Победы"
На Мамаевом кургане несколько тысяч человек увидели "Свет Великой Победы" - РИА Новости, 07.05.2022
На Мамаевом кургане несколько тысяч человек увидели "Свет Великой Победы"
Несколько тысяч человек пришли на Мамаев курган в Волгограде, чтобы посмотреть акцию "Свет Великой Победы", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T21:58
2022-05-07T21:58
2022-05-07T22:20
день победы — 2022
волгоград
общество
мамаев курган
ленинград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787445106_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4ec0215d8d0103c61571584e9b730887.jpg
ВОЛГОГРАД, 7 мая - РИА Новости. Несколько тысяч человек пришли на Мамаев курган в Волгограде, чтобы посмотреть акцию "Свет Великой Победы", передает корреспондент РИА Новости.Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию - при помощи проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет".Вечером в субботу на Мамаевом кургане собрались несколько тысяч людей, чтобы увидеть видеоинсталляцию. Зрители стояли на площадях и ступенях, ведущих наверх мемориального комплекса. Пришли семьи с детьми, пенсионеры, было много молодежи.В этом году "Свет Великой Победы" отличается тем, что используются склоны Мамаева кургана, что дает возможность увидеть более масштабную картину. Изображение проецируется от подпорной стены до монумента "Родина-мать зовет!". По информации организаторов акции, для реализации задуманного у подножия скульптуры установлено 80 проекторов и 70 световых приборов.Ровно в 21.00 началось световое представление. На стене с барельефами на Площади Героев мемориала появились кадры хроники военных лет, рассказывающие о первых днях войны, о Сталинградской битве, Курской битве, блокаде Ленинграда. Главная тема инсталляции – подвиг солдат и их путь к победе. Сама скульптура "Родина-мать зовёт" меняла цвета - от красного до золотого. В ходе акции зрители почтили память павших минутой молчания.Завершилась видеоинсталляция фейерверком.По информации администрации, в этом году акция "Свет Великой Победы" проходит в три дня: 7,8 и 9 мая.
https://ria.ru/20220507/moskva-1787352066.html
волгоград
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787445106_24:0:984:720_1920x0_80_0_0_380bb22f549d94622c55a1b53a1aa35d.jpg
Видеоинсталляция и салют на Мамаевом кургане
Видеоинсталляция и салют на акции "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане
2022-05-07T21:58
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, общество, мамаев курган, ленинград
21:58 07.05.2022 (обновлено: 22:20 07.05.2022)
На Мамаевом кургане несколько тысяч человек увидели "Свет Великой Победы"
На Мамаевом кургане в Волгограде несколько тысяч человек увидели "Свет Великой Победы"
ВОЛГОГРАД, 7 мая - РИА Новости. Несколько тысяч человек пришли на Мамаев курган в Волгограде, чтобы посмотреть акцию "Свет Великой Победы", передает корреспондент РИА Новости.
Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде
впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию - при помощи проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет".
Вечером в субботу на Мамаевом кургане собрались несколько тысяч людей, чтобы увидеть видеоинсталляцию. Зрители стояли на площадях и ступенях, ведущих наверх мемориального комплекса. Пришли семьи с детьми, пенсионеры, было много молодежи.
В этом году "Свет Великой Победы" отличается тем, что используются склоны Мамаева кургана, что дает возможность увидеть более масштабную картину. Изображение проецируется от подпорной стены до монумента "Родина-мать зовет!". По информации организаторов акции, для реализации задуманного у подножия скульптуры установлено 80 проекторов и 70 световых приборов.
Ровно в 21.00 началось световое представление. На стене с барельефами на Площади Героев мемориала появились кадры хроники военных лет, рассказывающие о первых днях войны, о Сталинградской битве, Курской битве, блокаде Ленинграда
. Главная тема инсталляции – подвиг солдат и их путь к победе. Сама скульптура "Родина-мать зовёт" меняла цвета - от красного до золотого. В ходе акции зрители почтили память павших минутой молчания.
Завершилась видеоинсталляция фейерверком.
По информации администрации, в этом году акция "Свет Великой Победы" проходит в три дня: 7,8 и 9 мая.