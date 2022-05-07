https://ria.ru/20220507/gosdolg-1787337862.html

Эксперт рассказала, почему США не грозит дефолт, несмотря на огромный долг

Эксперт рассказала, почему США не грозит дефолт, несмотря на огромный долг - РИА Новости, 07.05.2022

Эксперт рассказала, почему США не грозит дефолт, несмотря на огромный долг

Дефолт США по долгам вероятен как в среднесрочном, так и долгосрочном временном периоде. Первый - в течение 1-2 лет, второй— в разрезе более 10 лет. Последний... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T03:13

2022-05-07T03:13

2022-05-07T03:13

сша

в мире

экономика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дефолт США по долгам вероятен как в среднесрочном, так и долгосрочном временном периоде. Первый - в течение 1-2 лет, второй— в разрезе более 10 лет. Последний вариант более вероятен, однако его наступление обусловлено непрогнозируемыми событиями - “черными лебедями”, рассказала агентству “Прайм” начальник отдела аналитики и продвижения “БКС Мир инвестиций” Оксана Холоденко.Она назвала два варианта, по которым может пройти долговой дефолт США. В первом случае это отказ от повышения лимита госдолга, во втором - от выплаты процентов по обязательствам.“По вопросу повышения лимита госдолга, как правило, идут длительные дебаты в Конгрессе. Вопрос, как правило, решается вокруг дедлайна. При запаздывании положительного решения запускается временная техническая процедура обслуживания госдолга”, - указала аналитик. Сценарий с отказом выплаты по долгу вероятен, но лишь теоретически, добавила она.

https://ria.ru/20220420/slabost-1784573701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, в мире, экономика