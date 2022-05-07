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Эксперт рассказала, почему США не грозит дефолт, несмотря на огромный долг - РИА Новости, 07.05.2022
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Эксперт рассказала, почему США не грозит дефолт, несмотря на огромный долг
Эксперт рассказала, почему США не грозит дефолт, несмотря на огромный долг - РИА Новости, 07.05.2022
Эксперт рассказала, почему США не грозит дефолт, несмотря на огромный долг
Дефолт США по долгам вероятен как в среднесрочном, так и долгосрочном временном периоде. Первый - в течение 1-2 лет, второй— в разрезе более 10 лет. Последний... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T03:13
2022-05-07T03:13
сша
в мире
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дефолт США по долгам вероятен как в среднесрочном, так и долгосрочном временном периоде. Первый - в течение 1-2 лет, второй— в разрезе более 10 лет. Последний вариант более вероятен, однако его наступление обусловлено непрогнозируемыми событиями - “черными лебедями”, рассказала агентству “Прайм” начальник отдела аналитики и продвижения “БКС Мир инвестиций” Оксана Холоденко.Она назвала два варианта, по которым может пройти долговой дефолт США. В первом случае это отказ от повышения лимита госдолга, во втором - от выплаты процентов по обязательствам.“По вопросу повышения лимита госдолга, как правило, идут длительные дебаты в Конгрессе. Вопрос, как правило, решается вокруг дедлайна. При запаздывании положительного решения запускается временная техническая процедура обслуживания госдолга”, - указала аналитик. Сценарий с отказом выплаты по долгу вероятен, но лишь теоретически, добавила она.
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сша, в мире, экономика
03:13 07.05.2022
 
Эксперт рассказала, почему США не грозит дефолт, несмотря на огромный долг

Экономист Холоденко: сценарий с отказом США выплаты по госдолгу вероятен лишь теоретически

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дефолт США по долгам вероятен как в среднесрочном, так и долгосрочном временном периоде. Первый - в течение 1-2 лет, второй— в разрезе более 10 лет. Последний вариант более вероятен, однако его наступление обусловлено непрогнозируемыми событиями - “черными лебедями”, рассказала агентству “Прайм” начальник отдела аналитики и продвижения “БКС Мир инвестиций” Оксана Холоденко.
Она назвала два варианта, по которым может пройти долговой дефолт США. В первом случае это отказ от повышения лимита госдолга, во втором - от выплаты процентов по обязательствам.
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“По вопросу повышения лимита госдолга, как правило, идут длительные дебаты в Конгрессе. Вопрос, как правило, решается вокруг дедлайна. При запаздывании положительного решения запускается временная техническая процедура обслуживания госдолга”, - указала аналитик. Сценарий с отказом выплаты по долгу вероятен, но лишь теоретически, добавила она.
 
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