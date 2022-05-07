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Из Алушты в Севастополь пешком: где найти самые красивые экотропы России - РИА Новости, 07.05.2022
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Туризм
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Из Алушты в Севастополь пешком: где найти самые красивые экотропы России
Из Алушты в Севастополь пешком: где найти самые красивые экотропы России - РИА Новости, 07.05.2022
Из Алушты в Севастополь пешком: где найти самые красивые экотропы России
Фестиваль троп, который сейчас проходит в Крыму, — для самых выносливых: бегом 50 километров по красивейшим местам Большого каньона. Но вскоре маршрут сделают... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T08:00
2022-05-07T08:04
туризм
туризм
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
роза хутор
маршруты - туризм
туристы
республика крым
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Фестиваль троп, который сейчас проходит в Крыму, — для самых выносливых: бегом 50 километров по красивейшим местам Большого каньона. Но вскоре маршрут сделают доступным для любого путешественника. Новые тропы прокладывают и в Сочи, и на Дальнем Востоке. О том, чем отличается экотуризм от обычного похода, как увидеть нетронутую природу и не навредить ей, а также зачем брать с собой свисток, — в материале РИА Новости.Бегом по горам, а потом пойдут туристы"На этом маршруте — практически все, что есть в Крымских горах, и все, что может отбить у вас желание бегать по тропам", — предупреждает Андрей Дьяченко, организатор Crimea Trail Festival. Почти пятидесятикилометровую тропу он разрабатывал с 2017-го, выбирал самые красивые локации, видовые точки. Фестиваль массовым не станет: Trail Runnig — бег по пересеченной местности — сам по себе сложен, а если еще и высота 2,5 тысячи метров… Сейчас бегут десятки человек, но в планах — привлечь сюда туристов."Эти места насыщены историческими и культурными памятниками и самыми красивыми видами весеннего Крыма, — объясняет Дьяченко. — Я уже предварительно беседовал с администрацией Бахчисарайского района, еще в 2018-м обозначил свою идею. Мы понимаем, что тропа — это не маркировка на деревьях, не столбики, не сайт в интернете. Это большая работа. Я свою часть закончу, когда все опишу, протопчу и отдам документы в Бахчисарайский отдел по туризму и спорту, они сделают маршрут по примеру Большой севастопольской тропы".Пройти ее всю непросто — это почти 120 километров, в основном по горным дорожкам через особо охраняемые природные территории, которые требуют бережного отношения. Но можно выбрать отдельные участки. Изумительные виды везде."Я надеюсь, что появится и более протяженный маршрут: из Алушты по территории Национального парка "Крымский", потом по Ялтинскому горно-лесному заповеднику, вдоль моря — по горному канту и до Севастополя", — добавляет Андрей Дьяченко.Пять вершин, леопарды, медведи, барсыЭкотропы прокладывают во многих регионах. В Кавказском биосферном заповеднике в Сочи в этом году обустраивают тактильный экологический маршрут "Тропа чувств". Обновляют популярные направления для пеших походов из Красной Поляны: к лагерю "Холодный" (Бзерпинский карниз), Ачипсинским водопадам и озеру Кардывач.Гостей курорта "Роза Хутор" ждет 110 километров троп (в 2021-м было 100). Впервые для туристов откроется кемпинг "Нахазо" на южном склоне хребта Аибга. К нему ведет новый прогулочно-познавательный маршрут протяженностью около семи километров (в одну сторону) и с перепадом высот 420 метров.В Ленинградской области создадут четыре новых экологических тура по особо охраняемым природным территориям.На Алтае предложат экофитнес-прогулку, уникальную возможность для спортивных и подготовленных: восхождение сразу на пять вершин.На Камчатке планируют завершить кольцевой маршрут: Долина гейзеров — Долина смерти — кальдера вулкана Узон — Долина гейзеров. "Полностью он еще не запущен. В этом году мы начнем обустройство остановочных мест", — говорит Мария Воронцова, пресс-секретарь ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". В Приморье на "Земле леопарда" оборудуют сеть укрытий для наблюдения за дикими животными. Экомаршруты пролегают и по тропам больших кошек, туристам встречаются следы, отметки на деревьях."У нас разные форматы экологических туров, — рассказывает руководитель красноярской компании "Сибвэй Тур" Максим Фоменко. — В природном парке "Ергаки" в Западных Саянах многие, особенно иностранцы, удивляются: думают тайга, медведи и больше ничего нет, а тут маркированные маршруты"."Здесь был Вася"Но не повредит ли заповеднику или нацпарку вмешательство человека, ведь экотропы прокладывают на особо охраняемых территориях. По словам экспертов, такие маршруты нередко, наоборот, ослабляют антропогенный фактор."Единственный вариант сделать так, чтобы люди ходили в горы и в леса, но уменьшить их влияние на природу: создать систему оборудованных промаркированных троп, — говорит Андрей Дьяченко. — Тогда желания углубляться куда-то в сторону не возникнет".Маршруты прокладывают так, чтобы не затронуть краснокнижные растения, территории обитания и размножения животных."На тропе обязательно есть контейнеры для мусора. Если все сделать цивилизованно, то антропогенная нагрузка на природу уменьшится", — подчеркивает собеседник РИА Новости.Максим Фоменко привел в пример национальный парк "Красноярские Столбы". "Километров семь до перевала, до самих "Столбов", но на маршруте есть беседки, качели, канатные дороги, турники", — отмечает он. По его словам, даже специальная доска имеется, где художники в жанре "здесь был Вася" могут все что угодно написать, душу отвести.Возьмите свисток и зарегистрируйтесь в МЧСТуристам даже на самой оборудованной тропе стоит быть осторожнее. Если маршрут проходит по труднодоступной местности: горам, воде, пещерам, дикой природе — обязательно надо зарегистрироваться в МЧС и группе, и одиночке.На Crimea Trail Festival важная часть экипировки — свисток."Если вы споткнетесь на мокром камне и подвернете ногу, все вокруг останется таким же прекрасным, — поясняет Андрей Дьяченко. — А вам нужно известить о себе спасателей, помочь себя обнаружить. Есть места, где никакой сотовый телефон не ловит, а спутниковое оборудование очень дорогое".Важна и правильная одежда. "Многие думают, что раз солнышко, то все классно и хорошо, — продолжает эксперт. — Но можно в жаркую погоду подняться на гору, перейти через перевал и попасть в облако с ветром". Быстрое охлаждение нередко приводит к травмам при спуске, который опаснее, чем подъем. Да и в турах по равнинам утеплиться нелишне: днем может быть жара, а ночью — прохладно. "Мы рекомендуем комплект сменного белья, теплые вещи, качественные дождевики", — уточняет Максим Фоменко.Небезопасна встреча с любым животным, не только с медведем или волком. Белки и бурундуки — разносчики бешенства. Всегда нужно убирать продукты — приготовил, съел, спрятал. Запахи привлекают лесных обитателей, это их дом, конечно, они придут посмотреть, попробовать.Сейчас весна, а это период высокой активности клещей, разносчиков тяжелых заболеваний. Репелленты также необходимо брать с собой.Если неподготовленн, то не нужно идти одному, лучше обратиться к специалисту, обладающему нужными навыками, знаниями. Главный совет от экспертов: не надо переоценивать свои возможности, но и ограничиваться городом не стоит.
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туризм, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роза хутор, маршруты - туризм, туристы, республика крым, бахчисарай (крым), ялта, алушта, балаклава, севастополь, красноярский край, красноярск, камчатский край, кроноцкий заповедник, приморский край, фгбу "земля леопарда", ленинградская область, сочи, краснодарский край, куда поехать, отдых на море
08:00 07.05.2022 (обновлено: 08:04 07.05.2022)
 

Из Алушты в Севастополь пешком: где найти самые красивые экотропы России

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка на скале в Балаклаве, Крым
Девушка на скале в Балаклаве, Крым - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Фестиваль троп, который сейчас проходит в Крыму, — для самых выносливых: бегом 50 километров по красивейшим местам Большого каньона. Но вскоре маршрут сделают доступным для любого путешественника. Новые тропы прокладывают и в Сочи, и на Дальнем Востоке. О том, чем отличается экотуризм от обычного похода, как увидеть нетронутую природу и не навредить ей, а также зачем брать с собой свисток, — в материале РИА Новости.

Бегом по горам, а потом пойдут туристы

"На этом маршруте — практически все, что есть в Крымских горах, и все, что может отбить у вас желание бегать по тропам", — предупреждает Андрей Дьяченко, организатор Crimea Trail Festival. Почти пятидесятикилометровую тропу он разрабатывал с 2017-го, выбирал самые красивые локации, видовые точки. Фестиваль массовым не станет: Trail Runnig — бег по пересеченной местности — сам по себе сложен, а если еще и высота 2,5 тысячи метров… Сейчас бегут десятки человек, но в планах — привлечь сюда туристов.
"Эти места насыщены историческими и культурными памятниками и самыми красивыми видами весеннего Крыма, — объясняет Дьяченко. — Я уже предварительно беседовал с администрацией Бахчисарайского района, еще в 2018-м обозначил свою идею. Мы понимаем, что тропа — это не маркировка на деревьях, не столбики, не сайт в интернете. Это большая работа. Я свою часть закончу, когда все опишу, протопчу и отдам документы в Бахчисарайский отдел по туризму и спорту, они сделают маршрут по примеру Большой севастопольской тропы".
CC BY-SA 4.0 / N 3 14 15 92 65 / Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
1 из 4
Большой каньон Крыма
CC BY-SA 4.0 / N 3 14 15 92 65 /
© Фото : Crimea Trail Festival

Участник Crimea Trail Festival в Крыму

Участник фестиваля Crimea Trail Festival в Крыму
2 из 4

Участник Crimea Trail Festival в Крыму

© Фото : Crimea Trail Festival
© Фото : Crimea Trail Festival

Участники Crimea Trail Festival на маршруте

Участники фестиваля Crimea Trail Festival в Крыму
3 из 4

Участники Crimea Trail Festival на маршруте

© Фото : Crimea Trail Festival
© Фото : Crimea Trail Festival

На Crimea Trail Festival

Участники фестиваля Crimea Trail Festival в Крыму
4 из 4

На Crimea Trail Festival

© Фото : Crimea Trail Festival
1 из 4
Большой каньон Крыма
CC BY-SA 4.0 / N 3 14 15 92 65 /
2 из 4

Участник Crimea Trail Festival в Крыму

© Фото : Crimea Trail Festival
3 из 4

Участники Crimea Trail Festival на маршруте

© Фото : Crimea Trail Festival
4 из 4

На Crimea Trail Festival

© Фото : Crimea Trail Festival
Пройти ее всю непросто — это почти 120 километров, в основном по горным дорожкам через особо охраняемые природные территории, которые требуют бережного отношения. Но можно выбрать отдельные участки. Изумительные виды везде.
"Я надеюсь, что появится и более протяженный маршрут: из Алушты по территории Национального парка "Крымский", потом по Ялтинскому горно-лесному заповеднику, вдоль моря — по горному канту и до Севастополя", — добавляет Андрей Дьяченко.
CC BY-SA 3.0 / Mila64 /

Скальный гребень Деликли-Бурун на маршруте "Большая севастопольская тропа"

Скальный гребень Деликли-Бурун на маршруте Большая Севастопольская Тропа
1 из 2

Скальный гребень Деликли-Бурун на маршруте "Большая севастопольская тропа"

CC BY-SA 3.0 / Mila64 /
CC BY-SA 3.0 / Denis Vitchenko /

Вид с вершины Ильяс-Каи на Ласпинские скалы на маршруте "Большая севастопольская тропа"

Вид с вершины Ильяс-Каи на Ласпинские скалы на маршруте Большая Севастопольская Тропа
2 из 2

Вид с вершины Ильяс-Каи на Ласпинские скалы на маршруте "Большая севастопольская тропа"

CC BY-SA 3.0 / Denis Vitchenko /
1 из 2

Скальный гребень Деликли-Бурун на маршруте "Большая севастопольская тропа"

CC BY-SA 3.0 / Mila64 /
2 из 2

Вид с вершины Ильяс-Каи на Ласпинские скалы на маршруте "Большая севастопольская тропа"

CC BY-SA 3.0 / Denis Vitchenko /

Пять вершин, леопарды, медведи, барсы

Экотропы прокладывают во многих регионах. В Кавказском биосферном заповеднике в Сочи в этом году обустраивают тактильный экологический маршрут "Тропа чувств". Обновляют популярные направления для пеших походов из Красной Поляны: к лагерю "Холодный" (Бзерпинский карниз), Ачипсинским водопадам и озеру Кардывач.
Гостей курорта "Роза Хутор" ждет 110 километров троп (в 2021-м было 100). Впервые для туристов откроется кемпинг "Нахазо" на южном склоне хребта Аибга. К нему ведет новый прогулочно-познавательный маршрут протяженностью около семи километров (в одну сторону) и с перепадом высот 420 метров.
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Хайкинг. "Роза Хутор"

Хайкинг. Роза Хутор
1 из 2

Хайкинг. "Роза Хутор"

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Роза Пик. "Роза Хутор"

Роза Пик. Роза Хутор
2 из 2

Роза Пик. "Роза Хутор"

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
1 из 2

Хайкинг. "Роза Хутор"

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
2 из 2

Роза Пик. "Роза Хутор"

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
В Ленинградской области создадут четыре новых экологических тура по особо охраняемым природным территориям.
На Алтае предложат экофитнес-прогулку, уникальную возможность для спортивных и подготовленных: восхождение сразу на пять вершин.
На Камчатке планируют завершить кольцевой маршрут: Долина гейзеров — Долина смерти — кальдера вулкана Узон — Долина гейзеров. "Полностью он еще не запущен. В этом году мы начнем обустройство остановочных мест", — говорит Мария Воронцова, пресс-секретарь ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Туристы осматривают Долину гейзеров на одном из склонов Мутновского вулкана

Туристы осматривают долину гейзеров на одном из склонов Мутновского вулкана
1 из 5

Туристы осматривают Долину гейзеров на одном из склонов Мутновского вулкана

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© Фото : Кроноцкий заповедник / Александра ФилаткинаВ Долине гейзеров на Камчатке вновь забили гейзеры Скалистый и Артефакт
В Долине гейзеров на Камчатке вновь забили гейзеры Скалистый и Артефакт
2 из 5
В Долине гейзеров на Камчатке вновь забили гейзеры Скалистый и Артефакт
© Фото : Кроноцкий заповедник / Александра Филаткина
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Долина гейзеров на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника на Камчатке

Долина гейзеров на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника на Камчатке
3 из 5

Долина гейзеров на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Долина гейзеров

Долина гейзеров на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника на Камчатке
4 из 5

Долина гейзеров

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Туристы на смотровой площадке в Долине гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке

Туристы на смотровой площадке в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
5 из 5

Туристы на смотровой площадке в Долине гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 5

Туристы осматривают Долину гейзеров на одном из склонов Мутновского вулкана

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 5
В Долине гейзеров на Камчатке вновь забили гейзеры Скалистый и Артефакт
© Фото : Кроноцкий заповедник / Александра Филаткина
3 из 5

Долина гейзеров на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 5

Долина гейзеров

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 5

Туристы на смотровой площадке в Долине гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Куденко
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В Приморье на "Земле леопарда" оборудуют сеть укрытий для наблюдения за дикими животными. Экомаршруты пролегают и по тропам больших кошек, туристам встречаются следы, отметки на деревьях.
"У нас разные форматы экологических туров, — рассказывает руководитель красноярской компании "Сибвэй Тур" Максим Фоменко. — В природном парке "Ергаки" в Западных Саянах многие, особенно иностранцы, удивляются: думают тайга, медведи и больше ничего нет, а тут маркированные маршруты".
© РИА Новости / Елена ГромоваТуристы поднимаются к Висячему камню в природном парке "Ергаки"
Туристы поднимаются к Висячему камню в природном парке Ергаки
1 из 8
Туристы поднимаются к Висячему камню в природном парке "Ергаки"
© РИА Новости / Елена Громова
© РИА Новости / Елена ГромоваЭкотропа "К Спящему Саяну" в природном парке "Ергаки"
Экотропа К Спящему Саяну в природном парке Ергаки
2 из 8
Экотропа "К Спящему Саяну" в природном парке "Ергаки"
© РИА Новости / Елена Громова
© РИА Новости / Елена Громова

Экотропа "К Спящему Саяну" в "Ергаки"

Экотропа К Спящему Саяну в природном парке Ергаки
3 из 8

Экотропа "К Спящему Саяну" в "Ергаки"

© РИА Новости / Елена Громова
© РИА Новости / Елена ГромоваЭкотропа "К Спящему Саяну" в природном парке "Ергаки"
Экотропа К Спящему Саяну в природном парке Ергаки
4 из 8
Экотропа "К Спящему Саяну" в природном парке "Ергаки"
© РИА Новости / Елена Громова
© РИА Новости / Елена ГромоваТуристы поднимаются к Висячему камню в природном парке "Ергаки"
Туристы поднимаются к Висячему камню в природном парке Ергаки
5 из 8
Туристы поднимаются к Висячему камню в природном парке "Ергаки"
© РИА Новости / Елена Громова
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Вид на горы природного парка "Ергаки"

Природный парк Ергаки в Красноярском крае
6 из 8

Вид на горы природного парка "Ергаки"

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Ойское озеро на высоте 1550 метров над уровнем моря в природном парке "Ергаки" в горах Западного Саяна в Красноярском крае

Ойское озеро на высоте 1550 метров над уровнем моря в природном парке Ергаки в горах Западного Саяна в Красноярском крае
7 из 8

Ойское озеро на высоте 1550 метров над уровнем моря в природном парке "Ергаки" в горах Западного Саяна в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Ойское озеро на высоте 1550 метров над уровнем моря в природном парке "Ергаки" в горах Западного Саяна в Красноярском крае

Ойское озеро на высоте 1550 метров над уровнем моря в природном парке Ергаки в горах Западного Саяна в Красноярском крае
8 из 8

Ойское озеро на высоте 1550 метров над уровнем моря в природном парке "Ергаки" в горах Западного Саяна в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 8
Туристы поднимаются к Висячему камню в природном парке "Ергаки"
© РИА Новости / Елена Громова
2 из 8
Экотропа "К Спящему Саяну" в природном парке "Ергаки"
© РИА Новости / Елена Громова
3 из 8

Экотропа "К Спящему Саяну" в "Ергаки"

© РИА Новости / Елена Громова
4 из 8
Экотропа "К Спящему Саяну" в природном парке "Ергаки"
© РИА Новости / Елена Громова
5 из 8
Туристы поднимаются к Висячему камню в природном парке "Ергаки"
© РИА Новости / Елена Громова
6 из 8

Вид на горы природного парка "Ергаки"

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Ойское озеро на высоте 1550 метров над уровнем моря в природном парке "Ергаки" в горах Западного Саяна в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
8 из 8

Ойское озеро на высоте 1550 метров над уровнем моря в природном парке "Ергаки" в горах Западного Саяна в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк

"Здесь был Вася"

Но не повредит ли заповеднику или нацпарку вмешательство человека, ведь экотропы прокладывают на особо охраняемых территориях.
По словам экспертов, такие маршруты нередко, наоборот, ослабляют антропогенный фактор.
"Единственный вариант сделать так, чтобы люди ходили в горы и в леса, но уменьшить их влияние на природу: создать систему оборудованных промаркированных троп, — говорит Андрей Дьяченко. — Тогда желания углубляться куда-то в сторону не возникнет".
© РИА Новости / Елена ГромоваЭкотропа в национальном парке "Красноярские Столбы"
Экотропа в Национальном парке Красноярские Столбы - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Елена Громова
Экотропа в национальном парке "Красноярские Столбы"
Маршруты прокладывают так, чтобы не затронуть краснокнижные растения, территории обитания и размножения животных.
"На тропе обязательно есть контейнеры для мусора. Если все сделать цивилизованно, то антропогенная нагрузка на природу уменьшится", — подчеркивает собеседник РИА Новости.
Максим Фоменко привел в пример национальный парк "Красноярские Столбы". "Километров семь до перевала, до самих "Столбов", но на маршруте есть беседки, качели, канатные дороги, турники", — отмечает он.
© РИА Новости / Елена ГромоваНациональный парк "Красноярские Столбы"
Национальный парк Красноярские Столбы
1 из 9
Национальный парк "Красноярские Столбы"
© РИА Новости / Елена Громова
© РИА Новости / Елена Громова

Столб "Перья" в национальном парке "Красноярские Столбы"

Столб Перья в Национальном парке Красноярские Столбы
2 из 9

Столб "Перья" в национальном парке "Красноярские Столбы"

© РИА Новости / Елена Громова
© РИА Новости / Елена Громова

Экотропа в национальном парке "Красноярские Столбы"

Экотропа в Национальном парке Красноярские Столбы
3 из 9

Экотропа в национальном парке "Красноярские Столбы"

© РИА Новости / Елена Громова
© РИА Новости / Елена ГромоваНациональный парк "Красноярские Столбы"
Национальный парк Красноярские Столбы
4 из 9
Национальный парк "Красноярские Столбы"
© РИА Новости / Елена Громова
© РИА Новости / Елена Громова

Корни деревьев в национальном парке "Красноярские Столбы"

Корни деревьев в Национальном парке Красноярские Столбы
5 из 9

Корни деревьев в национальном парке "Красноярские Столбы"

© РИА Новости / Елена Громова
© РИА Новости / Папикьян / Перейти в фотобанкПричудливые скалы в государственном заповеднике "Столбы".
Каменные великаны в заповеднике Столбы
6 из 9
Причудливые скалы в государственном заповеднике "Столбы".
© РИА Новости / Папикьян
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© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкЗаповедник "Красноярские Столбы"
Заповедник Красноярские Столбы
7 из 9
Заповедник "Красноярские Столбы"
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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© РИА Новости / Петр Малиновский / Перейти в фотобанк

Скала "Перья" в заповеднике "Столбы" в Красноярском крае

В заповеднике Столбы
8 из 9

Скала "Перья" в заповеднике "Столбы" в Красноярском крае

© РИА Новости / Петр Малиновский
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© РИА Новости / Папикьян / Перейти в фотобанк

Государственный заповедник "Столбы"

Заповедник Столбы
9 из 9

Государственный заповедник "Столбы"

© РИА Новости / Папикьян
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1 из 9
Национальный парк "Красноярские Столбы"
© РИА Новости / Елена Громова
2 из 9

Столб "Перья" в национальном парке "Красноярские Столбы"

© РИА Новости / Елена Громова
3 из 9

Экотропа в национальном парке "Красноярские Столбы"

© РИА Новости / Елена Громова
4 из 9
Национальный парк "Красноярские Столбы"
© РИА Новости / Елена Громова
5 из 9

Корни деревьев в национальном парке "Красноярские Столбы"

© РИА Новости / Елена Громова
6 из 9
Причудливые скалы в государственном заповеднике "Столбы".
© РИА Новости / Папикьян
Перейти в фотобанк
7 из 9
Заповедник "Красноярские Столбы"
© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в фотобанк
8 из 9

Скала "Перья" в заповеднике "Столбы" в Красноярском крае

© РИА Новости / Петр Малиновский
Перейти в фотобанк
9 из 9

Государственный заповедник "Столбы"

© РИА Новости / Папикьян
Перейти в фотобанк
По его словам, даже специальная доска имеется, где художники в жанре "здесь был Вася" могут все что угодно написать, душу отвести.

Возьмите свисток и зарегистрируйтесь в МЧС

Туристам даже на самой оборудованной тропе стоит быть осторожнее. Если маршрут проходит по труднодоступной местности: горам, воде, пещерам, дикой природе — обязательно надо зарегистрироваться в МЧС и группе, и одиночке.
На Crimea Trail Festival важная часть экипировки — свисток.
"Если вы споткнетесь на мокром камне и подвернете ногу, все вокруг останется таким же прекрасным, — поясняет Андрей Дьяченко. — А вам нужно известить о себе спасателей, помочь себя обнаружить. Есть места, где никакой сотовый телефон не ловит, а спутниковое оборудование очень дорогое".
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Вид на Большой каньон Крыма

Большой каньон в Крыму
1 из 2

Вид на Большой каньон Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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CC BY-SA 4.0 / NataliaNekrasova (cropped) / Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
2 из 2
Большой каньон Крыма
CC BY-SA 4.0 / NataliaNekrasova (cropped) /
1 из 2

Вид на Большой каньон Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 2
Большой каньон Крыма
CC BY-SA 4.0 / NataliaNekrasova (cropped) /
Важна и правильная одежда. "Многие думают, что раз солнышко, то все классно и хорошо, — продолжает эксперт. — Но можно в жаркую погоду подняться на гору, перейти через перевал и попасть в облако с ветром". Быстрое охлаждение нередко приводит к травмам при спуске, который опаснее, чем подъем. Да и в турах по равнинам утеплиться нелишне: днем может быть жара, а ночью — прохладно. "Мы рекомендуем комплект сменного белья, теплые вещи, качественные дождевики", — уточняет Максим Фоменко.
Небезопасна встреча с любым животным, не только с медведем или волком. Белки и бурундуки — разносчики бешенства. Всегда нужно убирать продукты — приготовил, съел, спрятал. Запахи привлекают лесных обитателей, это их дом, конечно, они придут посмотреть, попробовать.
© Фото : пресс-служба Сихотэ-Алинского заповденика Медведь устроил погром в гостевых домиках Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье
Медведь устроил погром в гостевых домиках Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : пресс-служба Сихотэ-Алинского заповденика
Медведь устроил погром в гостевых домиках Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье
Сейчас весна, а это период высокой активности клещей, разносчиков тяжелых заболеваний. Репелленты также необходимо брать с собой.
Если неподготовленн, то не нужно идти одному, лучше обратиться к специалисту, обладающему нужными навыками, знаниями. Главный совет от экспертов: не надо переоценивать свои возможности, но и ограничиваться городом не стоит.
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