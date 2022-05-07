https://ria.ru/20220507/ekoturizm-1785998452.html

Из Алушты в Севастополь пешком: где найти самые красивые экотропы России

Из Алушты в Севастополь пешком: где найти самые красивые экотропы России - РИА Новости, 07.05.2022

Из Алушты в Севастополь пешком: где найти самые красивые экотропы России

Фестиваль троп, который сейчас проходит в Крыму, — для самых выносливых: бегом 50 километров по красивейшим местам Большого каньона. Но вскоре маршрут сделают... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T08:00

2022-05-07T08:00

2022-05-07T08:04

туризм

туризм

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

роза хутор

маршруты - туризм

туристы

республика крым

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Фестиваль троп, который сейчас проходит в Крыму, — для самых выносливых: бегом 50 километров по красивейшим местам Большого каньона. Но вскоре маршрут сделают доступным для любого путешественника. Новые тропы прокладывают и в Сочи, и на Дальнем Востоке. О том, чем отличается экотуризм от обычного похода, как увидеть нетронутую природу и не навредить ей, а также зачем брать с собой свисток, — в материале РИА Новости.Бегом по горам, а потом пойдут туристы"На этом маршруте — практически все, что есть в Крымских горах, и все, что может отбить у вас желание бегать по тропам", — предупреждает Андрей Дьяченко, организатор Crimea Trail Festival. Почти пятидесятикилометровую тропу он разрабатывал с 2017-го, выбирал самые красивые локации, видовые точки. Фестиваль массовым не станет: Trail Runnig — бег по пересеченной местности — сам по себе сложен, а если еще и высота 2,5 тысячи метров… Сейчас бегут десятки человек, но в планах — привлечь сюда туристов."Эти места насыщены историческими и культурными памятниками и самыми красивыми видами весеннего Крыма, — объясняет Дьяченко. — Я уже предварительно беседовал с администрацией Бахчисарайского района, еще в 2018-м обозначил свою идею. Мы понимаем, что тропа — это не маркировка на деревьях, не столбики, не сайт в интернете. Это большая работа. Я свою часть закончу, когда все опишу, протопчу и отдам документы в Бахчисарайский отдел по туризму и спорту, они сделают маршрут по примеру Большой севастопольской тропы".Пройти ее всю непросто — это почти 120 километров, в основном по горным дорожкам через особо охраняемые природные территории, которые требуют бережного отношения. Но можно выбрать отдельные участки. Изумительные виды везде."Я надеюсь, что появится и более протяженный маршрут: из Алушты по территории Национального парка "Крымский", потом по Ялтинскому горно-лесному заповеднику, вдоль моря — по горному канту и до Севастополя", — добавляет Андрей Дьяченко.Пять вершин, леопарды, медведи, барсыЭкотропы прокладывают во многих регионах. В Кавказском биосферном заповеднике в Сочи в этом году обустраивают тактильный экологический маршрут "Тропа чувств". Обновляют популярные направления для пеших походов из Красной Поляны: к лагерю "Холодный" (Бзерпинский карниз), Ачипсинским водопадам и озеру Кардывач.Гостей курорта "Роза Хутор" ждет 110 километров троп (в 2021-м было 100). Впервые для туристов откроется кемпинг "Нахазо" на южном склоне хребта Аибга. К нему ведет новый прогулочно-познавательный маршрут протяженностью около семи километров (в одну сторону) и с перепадом высот 420 метров.В Ленинградской области создадут четыре новых экологических тура по особо охраняемым природным территориям.На Алтае предложат экофитнес-прогулку, уникальную возможность для спортивных и подготовленных: восхождение сразу на пять вершин.На Камчатке планируют завершить кольцевой маршрут: Долина гейзеров — Долина смерти — кальдера вулкана Узон — Долина гейзеров. "Полностью он еще не запущен. В этом году мы начнем обустройство остановочных мест", — говорит Мария Воронцова, пресс-секретарь ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". В Приморье на "Земле леопарда" оборудуют сеть укрытий для наблюдения за дикими животными. Экомаршруты пролегают и по тропам больших кошек, туристам встречаются следы, отметки на деревьях."У нас разные форматы экологических туров, — рассказывает руководитель красноярской компании "Сибвэй Тур" Максим Фоменко. — В природном парке "Ергаки" в Западных Саянах многие, особенно иностранцы, удивляются: думают тайга, медведи и больше ничего нет, а тут маркированные маршруты"."Здесь был Вася"Но не повредит ли заповеднику или нацпарку вмешательство человека, ведь экотропы прокладывают на особо охраняемых территориях. По словам экспертов, такие маршруты нередко, наоборот, ослабляют антропогенный фактор."Единственный вариант сделать так, чтобы люди ходили в горы и в леса, но уменьшить их влияние на природу: создать систему оборудованных промаркированных троп, — говорит Андрей Дьяченко. — Тогда желания углубляться куда-то в сторону не возникнет".Маршруты прокладывают так, чтобы не затронуть краснокнижные растения, территории обитания и размножения животных."На тропе обязательно есть контейнеры для мусора. Если все сделать цивилизованно, то антропогенная нагрузка на природу уменьшится", — подчеркивает собеседник РИА Новости.Максим Фоменко привел в пример национальный парк "Красноярские Столбы". "Километров семь до перевала, до самих "Столбов", но на маршруте есть беседки, качели, канатные дороги, турники", — отмечает он. По его словам, даже специальная доска имеется, где художники в жанре "здесь был Вася" могут все что угодно написать, душу отвести.Возьмите свисток и зарегистрируйтесь в МЧСТуристам даже на самой оборудованной тропе стоит быть осторожнее. Если маршрут проходит по труднодоступной местности: горам, воде, пещерам, дикой природе — обязательно надо зарегистрироваться в МЧС и группе, и одиночке.На Crimea Trail Festival важная часть экипировки — свисток."Если вы споткнетесь на мокром камне и подвернете ногу, все вокруг останется таким же прекрасным, — поясняет Андрей Дьяченко. — А вам нужно известить о себе спасателей, помочь себя обнаружить. Есть места, где никакой сотовый телефон не ловит, а спутниковое оборудование очень дорогое".Важна и правильная одежда. "Многие думают, что раз солнышко, то все классно и хорошо, — продолжает эксперт. — Но можно в жаркую погоду подняться на гору, перейти через перевал и попасть в облако с ветром". Быстрое охлаждение нередко приводит к травмам при спуске, который опаснее, чем подъем. Да и в турах по равнинам утеплиться нелишне: днем может быть жара, а ночью — прохладно. "Мы рекомендуем комплект сменного белья, теплые вещи, качественные дождевики", — уточняет Максим Фоменко.Небезопасна встреча с любым животным, не только с медведем или волком. Белки и бурундуки — разносчики бешенства. Всегда нужно убирать продукты — приготовил, съел, спрятал. Запахи привлекают лесных обитателей, это их дом, конечно, они придут посмотреть, попробовать.Сейчас весна, а это период высокой активности клещей, разносчиков тяжелых заболеваний. Репелленты также необходимо брать с собой.Если неподготовленн, то не нужно идти одному, лучше обратиться к специалисту, обладающему нужными навыками, знаниями. Главный совет от экспертов: не надо переоценивать свои возможности, но и ограничиваться городом не стоит.

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роза хутор, маршруты - туризм, туристы, республика крым, бахчисарай (крым), ялта, алушта, балаклава, севастополь, красноярский край, красноярск, камчатский край, кроноцкий заповедник, приморский край, фгбу "земля леопарда", ленинградская область, сочи, краснодарский край, куда поехать, отдых на море