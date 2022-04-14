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На Алтае появился новый "фитнес-тур" по пяти горам - РИА Новости, 14.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220414/altay-1783473352.html
На Алтае появился новый "фитнес-тур" по пяти горам
На Алтае появился новый "фитнес-тур" по пяти горам - РИА Новости, 14.04.2022
На Алтае появился новый "фитнес-тур" по пяти горам
Туристы смогут подняться на пять горных вершин за одну поездку на Алтай, новый маршрут разработали к началу сезона, сообщил журналистам глава республики Алтай... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:47
2022-04-14T17:47
туризм
туризм
новости - туризм
республика алтай
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туристы
куда поехать
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туристы смогут подняться на пять горных вершин за одну поездку на Алтай, новый маршрут разработали к началу сезона, сообщил журналистам глава республики Алтай Олег Хорохордин."Новинка сезона у нас в этом году — тур "Алтай-фит". Это уникальная возможность для спортивных подготовленных туристов: восхождение сразу на пять вершин", — рассказал чиновник.С начала лета в республику Алтай и ряд других туристических регионов страны запускают чартеры. Благодаря поддержке Ростуризма стоимость путевки будет снижена.Хорохордин подчеркнул, что турпоток в регион растёт. Несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, он превышает два миллиона туристов в год. У приезжающих популярны поездки по Чуйскому тракту, на Телецкое озеро и на "алтайский Марс".
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туризм, новости - туризм, республика алтай, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, куда поехать, куда можно лететь
17:47 14.04.2022
 
На Алтае появился новый "фитнес-тур" по пяти горам

Туристы смогут подняться на пять гор за одну поездку на Алтай в рамках нового маршрута

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Павел Филатов Алтайский заповедник. Вид с горы Чичелган на Телецкое озеро
Алтайский заповедник. Вид с горы Чичелган на Телецкое озеро
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Павел Филатов
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туристы смогут подняться на пять горных вершин за одну поездку на Алтай, новый маршрут разработали к началу сезона, сообщил журналистам глава республики Алтай Олег Хорохордин.
"Новинка сезона у нас в этом году — тур "Алтай-фит". Это уникальная возможность для спортивных подготовленных туристов: восхождение сразу на пять вершин", — рассказал чиновник.
С начала лета в республику Алтай и ряд других туристических регионов страны запускают чартеры. Благодаря поддержке Ростуризма стоимость путевки будет снижена.
Хорохордин подчеркнул, что турпоток в регион растёт. Несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, он превышает два миллиона туристов в год. У приезжающих популярны поездки по Чуйскому тракту, на Телецкое озеро и на "алтайский Марс".
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
11:16Алтайский край
Алтай готов принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРеспублика АлтайФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)туристыкуда поехатькуда можно лететь
 
 
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