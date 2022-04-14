https://ria.ru/20220414/altay-1783473352.html

На Алтае появился новый "фитнес-тур" по пяти горам

На Алтае появился новый "фитнес-тур" по пяти горам - РИА Новости, 14.04.2022

На Алтае появился новый "фитнес-тур" по пяти горам

Туристы смогут подняться на пять горных вершин за одну поездку на Алтай, новый маршрут разработали к началу сезона, сообщил журналистам глава республики Алтай... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:47

2022-04-14T17:47

2022-04-14T17:47

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туристы смогут подняться на пять горных вершин за одну поездку на Алтай, новый маршрут разработали к началу сезона, сообщил журналистам глава республики Алтай Олег Хорохордин."Новинка сезона у нас в этом году — тур "Алтай-фит". Это уникальная возможность для спортивных подготовленных туристов: восхождение сразу на пять вершин", — рассказал чиновник.С начала лета в республику Алтай и ряд других туристических регионов страны запускают чартеры. Благодаря поддержке Ростуризма стоимость путевки будет снижена.Хорохордин подчеркнул, что турпоток в регион растёт. Несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, он превышает два миллиона туристов в год. У приезжающих популярны поездки по Чуйскому тракту, на Телецкое озеро и на "алтайский Марс".

https://ria.ru/20220414/turisty-1783473201.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, республика алтай, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, куда поехать, куда можно лететь