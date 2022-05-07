https://ria.ru/20220507/dnr-1787358956.html

ДНР после освобождения предложит инвестпроекты российским компаниям

ДНР после освобождения предложит инвестпроекты российским компаниям - РИА Новости, 07.05.2022

ДНР после освобождения предложит инвестпроекты российским компаниям

ДНР после освобождения предложит много инвестиционных проектов российским компаниям и банкам, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:35

2022-05-07T10:35

2022-05-07T12:09

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей лавров

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. ДНР после освобождения предложит много инвестиционных проектов российским компаниям и банкам, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства республики Ян Гагин."Что касается переговоров с российскими банками, они велись еще до признания (ДНР и ЛНР Москвой 21 февраля - ред.). Были попытки захода российских банков на территорию республики... Но до признания эти попытки были неэффективными, не были полноценными. Республика сотрудничала с банками Южной Осетии, потому что она признала ДНР. Но ввиду большого числа инвестиционных проектов, проектов по развитию республики, по развитию предприятий, жилого сектора, после нашей победы, в которой я уверен, это будет очень интересный рынок, новый рынок для российских банков, на который они обязательно войдут", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.Читайте полный текст интервью >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/dnr-1787358394.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей лавров