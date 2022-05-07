Рейтинг@Mail.ru
ДНР после освобождения предложит инвестпроекты российским компаниям - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/dnr-1787358956.html
ДНР после освобождения предложит инвестпроекты российским компаниям
ДНР после освобождения предложит инвестпроекты российским компаниям - РИА Новости, 07.05.2022
ДНР после освобождения предложит инвестпроекты российским компаниям
ДНР после освобождения предложит много инвестиционных проектов российским компаниям и банкам, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:35
2022-05-07T12:09
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787261555_301:0:3942:2048_1920x0_80_0_0_7f6045e7ee9bb0d18211cb75215d1f5e.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. ДНР после освобождения предложит много инвестиционных проектов российским компаниям и банкам, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства республики Ян Гагин."Что касается переговоров с российскими банками, они велись еще до признания (ДНР и ЛНР Москвой 21 февраля - ред.). Были попытки захода российских банков на территорию республики... Но до признания эти попытки были неэффективными, не были полноценными. Республика сотрудничала с банками Южной Осетии, потому что она признала ДНР. Но ввиду большого числа инвестиционных проектов, проектов по развитию республики, по развитию предприятий, жилого сектора, после нашей победы, в которой я уверен, это будет очень интересный рынок, новый рынок для российских банков, на который они обязательно войдут", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/dnr-1787358394.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787261555_683:0:3414:2048_1920x0_80_0_0_b9a438f5954f1b533d9594860b2ea444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей лавров
10:35 07.05.2022 (обновлено: 12:09 07.05.2022)
 
ДНР после освобождения предложит инвестпроекты российским компаниям

Власти ДНР: республика после освобождения предложит инвестпроекты российским компаниям

© РИА НовостиСоветник главы правительства ДНР Ян Гагин
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. ДНР после освобождения предложит много инвестиционных проектов российским компаниям и банкам, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства республики Ян Гагин.
"Что касается переговоров с российскими банками, они велись еще до признания (ДНР и ЛНР Москвой 21 февраля - ред.). Были попытки захода российских банков на территорию республики... Но до признания эти попытки были неэффективными, не были полноценными. Республика сотрудничала с банками Южной Осетии, потому что она признала ДНР. Но ввиду большого числа инвестиционных проектов, проектов по развитию республики, по развитию предприятий, жилого сектора, после нашей победы, в которой я уверен, это будет очень интересный рынок, новый рынок для российских банков, на который они обязательно войдут", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Читайте полный текст интервью >>>
Бойцы Народной милиции ДНР на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 10:16В мире
В ДНР назвали число погибших за время эскалации в Донбассе мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала