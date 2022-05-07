https://ria.ru/20220507/blinken-1787416892.html

Блинкен обвинил Россию в искажении истории

Блинкен обвинил Россию в искажении истории - РИА Новости, 07.05.2022

Блинкен обвинил Россию в искажении истории

Госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны выступил с утверждением, что руководство России якобы... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T18:02

2022-05-07T18:02

2022-05-07T18:05

в мире

владимир путин

россия

сша

украина

великая отечественная война (1941-1945)

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны выступил с утверждением, что руководство России якобы "пытается исказить историю в попытках оправдать" военную операцию на Украине, при этом он не упомянул о решающем вкладе СССР в Победу и о многомиллионных жертвах советского народа."По мере того, как война вновь бушует в Европе, мы должны укрепить нашу решимость противостоять тем, кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций. Победу союзников над нацистами следует чтить как победу коллективного героизма и самопожертвования", - написал Блинкен, чье заявление распространило американское дипведомство.В то же время госсекретарь США умолчал о многомиллионных жертвах советского народа, которые тот понес в борьбе с фашизмом, не затронул факт освобождения Европы Красной армией и никак не отметил решающую роль СССР в разгроме нацистской Германии. Кроме того, глава американской дипломатии предпочел не упоминать, что США и Великобритания долгие годы не решались открыть второй фронт и сделали это лишь в июне 1944 года - менее чем за год до падения Третьего рейха.Далее в своем заявлении Блинкен без каких-либо подтверждений заявил, что президент РФ Владимир Путин "пытается исказить историю в попытке оправдать ничем не спровоцированную и жестокую войну против Украины".В своем заявлении Блинкен также призвал "говорить правду о прошлом и поддерживать всех тех, кто в настоящее время защищает свободу"."Трансатлантическое сообщество, которое мы построили совместно с нашими союзниками и партнерами, было и останется ключевым залогом нашего прогресса в направлении более безопасного, справедливого и процветающего будущего", - резюмировал госсекретарь США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

https://ria.ru/20220506/pozitsii-1787322703.html

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, сша, украина, великая отечественная война (1941-1945), энтони блинкен