https://ria.ru/20220507/biometan-1787343085.html

СМИ: во Франции хотят заменить газ из России сельскохозяйственными отходами

СМИ: во Франции хотят заменить газ из России сельскохозяйственными отходами - РИА Новости, 07.05.2022

СМИ: во Франции хотят заменить газ из России сельскохозяйственными отходами

Франция к 2030 году может заместить долю импортируемого российского газа биометаном, получаемым из сельскохозяйственных отходов, пишет британская газета... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T06:43

2022-05-07T06:43

2022-05-07T06:45

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владимир путин

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Франция к 2030 году может заместить долю импортируемого российского газа биометаном, получаемым из сельскохозяйственных отходов, пишет британская газета Independent.Как утверждает издание, французские фермеры "поддержали" Европу "в борьбе" за "освобождение от российского газа", запуская небольшие предприятия для получения биотоплива."В самое ближайшее время небольшие сельские газовые станции, которые питают сотни или тысячи близлежащих хозяйств, едва ли вытеснят огромные потоки российского газа — он подается на заводы, предприятия и в живые массивы", - пишет Independent. При этом критики считают, что вместо того, чтобы переводить сельскохозяйственные культуры ради газа, фермеры должны выращивать продукты питания, особенно на фоне стремительного роста цен на продовольствие."И все же биогаз — часть головоломки, как снизить энергетическую зависимость Европы. Европейская биогазовая ассоциация считает, что Европейский союз сможет спешно нарастить производство биометана для дальнейшей закачки в газопроводы", - передает газета.Как и в остальной Европе, доля биометана в энергетике Франции невелика, однако сама отрасль "процветает", говорится в материале. Так, после начала российской спецоперации на Украине правительство Франции уже предприняло ряд шагов, чтобы ускорить производство биометана. Как заявляют представители отрасли, в 2021 году биометан удовлетворял почти один процент потребностей страны, в этом году его доля вырастет как минимум до двух процентов. А к 2030 году, по их мнению, доля биогаза составит 20% от общего потребления, что больше, чем Франция импортировала в прошлом году из России.При этом в Германии, крупнейшем производителе биогаза в Европе, правительство сокращает долю сельскохозяйственных культур для производства топлива, указывает издание. Разрешенная доля кукурузы для биогазовых установок к 2026 году снизится с 40% до 30%, вместе с тем будут предоставлены финансовые стимулы, чтобы компании переходили на отходы вроде навоза и соломы.По словам представителя Немецкой биогазовой ассоциации Андреа Хорбельт, производство биометана можно будет удвоить за несколько лет, но это обойдется недешево. "Биогаз для производства электричества дороже солнечной и ветровой энергии, и так будет всегда", — предупреждает Хорбельт.Биогаз — топливо, получаемое водородным или метановым брожением биомассы. Ранее использовать биометан вместо российского газа призывал глава Минтруда Чехии Мариан Юречка.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам. C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Тем не менее все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220505/shell-1787067336.html

https://ria.ru/20220502/energoresurchsy-1786558263.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785647254.html

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в мире, европа, франция, украина, россия, газпром, владимир путин