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В ДНР оценили возможность возобновления работы "Азовстали" - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/azovstal-1787357868.html
В ДНР оценили возможность возобновления работы "Азовстали"
В ДНР оценили возможность возобновления работы "Азовстали" - РИА Новости, 07.05.2022
В ДНР оценили возможность возобновления работы "Азовстали"
Говорить о возможности возобновления работы металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе в настоящее время рано, должна быть проведена оценка годности... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:20
2022-05-07T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
азовсталь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Говорить о возможности возобновления работы металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе в настоящее время рано, должна быть проведена оценка годности его оборудования и всего комбината в целом, сообщил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин."Завод – это огромное предприятие, целый комплекс зданий и сооружений. Сейчас еще не известно, как они пострадали, что можно будет использовать. Я предполагаю, что после освобождения будет проведена некая дефектовка самих сооружений, цехов, оборудования, станочного парка, а также дефектовка готовой продукции, если таковая там осталась. Сейчас... сложно говорить о возможностях использования завода в дальнейшем", - рассказал он.Говоря о планах включения завода в экономику ДНР, Гагин заявил, что обсуждать этот вопрос пока преждевременно. "Мы не знаем состояния предприятия и не знаем, в каком состоянии оно будет", - пояснил он.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Президент РФ Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Путин пояснил, что нужно думать о сохранении жизни российских солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону "Азовстали". В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшем открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, президент РФ отмечал, что после освобождения города отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220505/azovstal-1786977298.html
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донецкая народная республика
азовсталь
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, азовсталь
10:20 07.05.2022 (обновлено: 12:09 07.05.2022)
 
В ДНР оценили возможность возобновления работы "Азовстали"

Советник главы правительства ДНР Гагин оценил возможность возобновления работы "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Говорить о возможности возобновления работы металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе в настоящее время рано, должна быть проведена оценка годности его оборудования и всего комбината в целом, сообщил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
"Завод – это огромное предприятие, целый комплекс зданий и сооружений. Сейчас еще не известно, как они пострадали, что можно будет использовать. Я предполагаю, что после освобождения будет проведена некая дефектовка самих сооружений, цехов, оборудования, станочного парка, а также дефектовка готовой продукции, если таковая там осталась. Сейчас... сложно говорить о возможностях использования завода в дальнейшем", - рассказал он.
Говоря о планах включения завода в экономику ДНР, Гагин заявил, что обсуждать этот вопрос пока преждевременно. "Мы не знаем состояния предприятия и не знаем, в каком состоянии оно будет", - пояснил он.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.
Дым на металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 12:55
В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь"
Президент РФ Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Путин пояснил, что нужно думать о сохранении жизни российских солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону "Азовстали". В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшем открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, президент РФ отмечал, что после освобождения города отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаАзовсталь
 
 
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