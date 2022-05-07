https://ria.ru/20220507/azovstal-1787348933.html

Националисты на "Азовстали" могут использовать автономный дизель-генератор

Националисты на "Азовстали" могут использовать автономный дизель-генератор - РИА Новости, 07.05.2022

Националисты на "Азовстали" могут использовать автономный дизель-генератор

Националисты, блокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, возможно, используют автономный дизель-генератор и спутниковую связь, они хорошо экипированы,... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T08:32

2022-05-07T08:32

2022-05-07T12:09

специальная военная операция на украине

азовсталь

в мире

днр

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Националисты, блокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, возможно, используют автономный дизель-генератор и спутниковую связь, они хорошо экипированы, заявил в интервью РИА новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин."По поводу электричества: скорее всего, они пользуются автономными источниками питания. Это автономные дизель-генераторы достаточно большой мощности. И можно говорить о том, что они используют связь не только GSM, но и спутниковую связь. То есть каналы связи у них продублированы, они достаточно хорошо экипированы", - сказал он.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Президент РФ Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Путин пояснил, что нужно думать о сохранении жизни российских солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону "Азовстали". В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшем открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, президент РФ отмечал, что после освобождения города отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220505/azovstal-1786909584.html

азовсталь

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азовсталь, в мире, днр