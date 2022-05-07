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На "Азовстали" могут находиться иностранные старшие офицеры, заявили в ДНР - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/azovstal-1787346245.html
На "Азовстали" могут находиться иностранные старшие офицеры, заявили в ДНР
На "Азовстали" могут находиться иностранные старшие офицеры, заявили в ДНР - РИА Новости, 07.05.2022
На "Азовстали" могут находиться иностранные старшие офицеры, заявили в ДНР
Старшие офицеры из США, Франции и Великобритании могут находиться на заблокированном российскими и донецкими военными заводе "Азовсталь" в Мариуполе, заявил в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T08:06
2022-05-07T12:08
в мире
игорь конашенков
владимир путин
россия
мариуполь
донецкая народная республика
евросовет
специальная военная операция на украине
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Старшие офицеры из США, Франции и Великобритании могут находиться на заблокированном российскими и донецкими военными заводе "Азовсталь" в Мариуполе, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин."Я в любом случае могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских государств. Об этом заявляют и сами азовцы (боевики полка "Азов", против которых в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.), и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли. То есть мы об этом можем судить со слов", — сказал собеседник агентства.По его словам, косвенно в пользу этого говорят попытки вывести азовцев с территории предприятия и усилия представителей иностранных государств, в частности "частые звонки" в Кремль президента Франции Эммануэля Макрона.Отвечая на вопрос, из каких стран могут быть наемники, Гагин ответил, что "предположительно, это Соединенные Штаты, Великобритания, Франция — как минимум".На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской военной операции, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен. Впоследствии официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил о "зачистке всей городской территории" от военных, боевиков и наемников. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Путин пояснил, что нужно думать о сохранении жизни российских солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону "Азовстали". Во время телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшем открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, российский президент заявил, что всем сложившим оружие гарантируется жизнь.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220505/azovstal-1786909584.html
https://ria.ru/20220505/azovstal-1786977298.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
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"Могу подтвердить" – Гагин о заблокированных иностранных офицерах на "Азовстали"
Старшие офицеры из США, Франции и Великобритании могут находиться на заблокированном союзными силами РФ и ДНР заводе "Азовсталь" в Мариуполе, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
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в мире, игорь конашенков, владимир путин, россия, мариуполь, донецкая народная республика, евросовет
08:06 07.05.2022 (обновлено: 12:08 07.05.2022)
 
На "Азовстали" могут находиться иностранные старшие офицеры, заявили в ДНР

Власти ДНР: на "Азовстали" могут находиться старшие офицеры из США, Франции и Британии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Старшие офицеры из США, Франции и Великобритании могут находиться на заблокированном российскими и донецкими военными заводе "Азовсталь" в Мариуполе, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
"Я в любом случае могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских государств. Об этом заявляют и сами азовцы (боевики полка "Азов", против которых в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.), и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли. То есть мы об этом можем судить со слов", — сказал собеседник агентства.
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Штаб: покинувшие "Азовсталь" мирные граждане не знали о гумкоридорах
По его словам, косвенно в пользу этого говорят попытки вывести азовцев с территории предприятия и усилия представителей иностранных государств, в частности "частые звонки" в Кремль президента Франции Эммануэля Макрона.
Отвечая на вопрос, из каких стран могут быть наемники, Гагин ответил, что "предположительно, это Соединенные Штаты, Великобритания, Франция — как минимум".
На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской военной операции, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен. Впоследствии официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил о "зачистке всей городской территории" от военных, боевиков и наемников. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.
Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Путин пояснил, что нужно думать о сохранении жизни российских солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону "Азовстали". Во время телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшем открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, российский президент заявил, что всем сложившим оружие гарантируется жизнь.
Читайте полный текст интервью >>>
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5 мая, 12:55
В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИгорь КонашенковВладимир ПутинРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаЕвросовет
 
 
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