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Ветераны войны в Херсонской области получат выплаты от президента России

Ветераны войны в Херсонской области получат выплаты от президента России - РИА Новости, 07.05.2022

Ветераны войны в Херсонской области получат выплаты от президента России

Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, живущие в Херсонской области, получат денежные выплаты от президента России к 9 Мая, заявил... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-06T16:07

2022-05-06T16:07

2022-05-07T07:58

херсонская область

в мире

андрей турчак

единая россия

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 6 мая – РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, живущие в Херсонской области, получат денежные выплаты от президента России к 9 Мая, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Глава ДНР Денис Пушлин и Турчак в пятницу посетили Херсон, встретились с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо."В преддверии 9 Мая мы поздравляем ветеранов. Мы реализуем наш большой проект "Подарок ветеранам" – все ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к этой заслуженной категории, получат подарки к 9 Мая, получат денежные выплаты от президента Российской Федерации", - сказал Турчак.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.

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херсонская область

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Влада Копылова

херсонская область , в мире, андрей турчак, единая россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945)