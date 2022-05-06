https://ria.ru/20220506/vyplaty-1787244523.html
Ветераны войны в Херсонской области получат выплаты от президента России
Ветераны войны в Херсонской области получат выплаты от президента России - РИА Новости, 07.05.2022
Ветераны войны в Херсонской области получат выплаты от президента России
Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, живущие в Херсонской области, получат денежные выплаты от президента России к 9 Мая, заявил... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-06T16:07
2022-05-06T16:07
2022-05-07T07:58
херсонская область
в мире
андрей турчак
единая россия
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736587895_0:407:2917:2048_1920x0_80_0_0_8ca238d758b71ff005fa001bab735dca.jpg
ХЕРСОН, 6 мая – РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, живущие в Херсонской области, получат денежные выплаты от президента России к 9 Мая, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Глава ДНР Денис Пушлин и Турчак в пятницу посетили Херсон, встретились с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо."В преддверии 9 Мая мы поздравляем ветеранов. Мы реализуем наш большой проект "Подарок ветеранам" – все ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к этой заслуженной категории, получат подарки к 9 Мая, получат денежные выплаты от президента Российской Федерации", - сказал Турчак.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
https://ria.ru/20220506/memorial-1787235215.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736587895_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7e7ee5520995818d40c98aca5b35394b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , в мире, андрей турчак, единая россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
16:07 06.05.2022 (обновлено: 07:58 07.05.2022)
Ветераны войны в Херсонской области получат выплаты от президента России
Ветераны Великой Отечественной в Херсонской области получат выплаты от президента России