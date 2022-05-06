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Ветераны войны в Херсонской области получат выплаты от президента России - РИА Новости, 07.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Ветераны войны в Херсонской области получат выплаты от президента России
Ветераны войны в Херсонской области получат выплаты от президента России - РИА Новости, 07.05.2022
Ветераны войны в Херсонской области получат выплаты от президента России
Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, живущие в Херсонской области, получат денежные выплаты от президента России к 9 Мая, заявил... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-06T16:07
2022-05-07T07:58
херсонская область
в мире
андрей турчак
единая россия
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
специальная военная операция на украине
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ХЕРСОН, 6 мая – РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, живущие в Херсонской области, получат денежные выплаты от президента России к 9 Мая, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Глава ДНР Денис Пушлин и Турчак в пятницу посетили Херсон, встретились с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо."В преддверии 9 Мая мы поздравляем ветеранов. Мы реализуем наш большой проект "Подарок ветеранам" – все ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к этой заслуженной категории, получат подарки к 9 Мая, получат денежные выплаты от президента Российской Федерации", - сказал Турчак.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
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херсонская область , в мире, андрей турчак, единая россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
16:07 06.05.2022 (обновлено: 07:58 07.05.2022)
 
Ветераны войны в Херсонской области получат выплаты от президента России

Ветераны Великой Отечественной в Херсонской области получат выплаты от президента России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПарадная форма одежды ветерана
Парадная форма одежды ветерана - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Парадная форма одежды ветерана. Архивное фото
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ХЕРСОН, 6 мая – РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, живущие в Херсонской области, получат денежные выплаты от президента России к 9 Мая, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Глава ДНР Денис Пушлин и Турчак в пятницу посетили Херсон, встретились с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо.
"В преддверии 9 Мая мы поздравляем ветеранов. Мы реализуем наш большой проект "Подарок ветеранам" – все ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к этой заслуженной категории, получат подарки к 9 Мая, получат денежные выплаты от президента Российской Федерации", - сказал Турчак.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВ миреАндрей ТурчакЕдиная РоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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