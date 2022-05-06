Тепло, красиво и легко: лучшие винодельни Краснодарского края

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Ольга Кабанова. Узнать, с чего начинается вино, затеряться в старинных погребах, где темные бутылки дожидаются своего часа, потрогать руками созревающие ягоды, понаблюдать за производством — в Краснодарском крае десятки хозяйств, где знают, чем удивить туристов. Причем все это недалеко от пляжа. О том, куда поехать, что посмотреть и на какие стереотипы о российском виноделии не стоит обращать внимания, — в материале РИА Новости.Винная революцияСейчас во многих модных заведениях широкий выбор отечественных вин — тихих и игристых. И дело даже не в импортозамещении."Произошла винная революция, — говорит собеседник РИА Новости. — И началась она в Краснодарском крае. Многие хозяйства основаны совсем недавно — на заре 2000-х. С нуля посадили виноград, запустили производство. Это ведь достаточно трудоемкий процесс. Сейчас, можно сказать, мы пожинаем первые плоды".При этом все еще сильны стереотипы. И они оттуда же — с курортов Кубани."Вспомните: лет 20 назад приезжаешь отдыхать, например, в Туапсе, и тебе предлагают разливное вино в полуторалитровых пластиковых бутылках. Ассоциация такая: YUPI, спирт, вода. Непонятное пойло", — объясняет критик.После такого многие не хотят даже пробовать современное российское вино: живы еще те впечатления и ощущения на следующее утро.Однако за 20 лет все кардинально изменилось. Российские хозяйства не раз входили в списки лучших, регулярно выигрывали престижные международные конкурсы. И даже самые убежденные скептики меняют мнение после дегустации. Шокирующая роскошьТем, кто совсем не знаком с российским вином и только открывает для себя такой энотуризм, Дмитрий Алексеев рекомендует просто поездить по ближайшим к месту отдыха хозяйствам, потрогать виноград, заглянуть в цеха, расспросить о технологиях и сортах.Главное — погружаться в тему постепенно."На некоторых винодельнях просто открывается рот и не закрывается больше! Такие они роскошные, ошеломляющие. Особенно для новичков. Эффект, как если бы вы никогда не интересовались театрами и пришли бы сразу в Большой. Лучше сперва побывать в областном", — смеется Дмитрий.В списке "50 лучших винных хозяйств России 2022 года" путеводителя 50 Best Tastes of Russia винодельни, подходящие как для начинающих энотуристов, так и для экспертов. Из кубанских — "Мысхако", "Абрау-Дюрсо", "Шато де Талю", "Сикоры", "Долина Лефкадия", "Гай-Кодзор", "Фанагория". Можно составить собственный маршрут.Потрогать рукамиОдна из виноделен для новичков — "Гай-Кодзор". Небольшая, современная, уютная. Гостей принимают маленькими группами, без суеты. Поэтому нужно записываться заранее: на май все места уже разобраны."На сайте мы каждый месяц открываем "Календарь экскурсий", — поясняет основатель, совладелец и управляющий хозяйства Эдуард Александров. — Гости сами бронируют места. "Гай-Кодзор" физически не может принять всех желающих".Здесь вы узнаете, как выращивают виноград, разливают и выдерживают вино. В финале — дегустация. Стоимость — 700-900 рублей с человека.Дмитрий Алексеев советует за одну поездку на юг побывать на нескольких винодельнях. И на каждую выделить минимум день. Подходят для всехВ Краснодарском крае более 50 хозяйств: крупные и небольшие, частные и семейные. Помимо "Гай-Кодзора", посетить с экскурсией и дегустацией можно, например, "Шато Тамань" (Chateau Tamagne), "Фанагорию", "Мысхако", "Долину Лефкадия", "Поместье Голубицкое", "Абрау-Дюрсо", "Сикоры". В каждой своя атмосфера, и интересно там будет как новичкам, так и опытным гастротуристам.Обязательно включите в маршрут "Фанагорию". Это одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла. Здесь выращивают саженцы, виноград, выпускают тихие, игристые и ликерные вина, коньяки, чачу.Экскурсия с дегустацией — 900-1500 рублей. А если захочется глубже погрузиться в вопрос, записывайтесь в школу вина: филиалы есть в Санкт-Петербурге и Краснодаре."Обучение ведут профессиональные сомелье", — уточняет специалист по связям с общественностью Надежда Разумовская. Еще одно must-visit место — "Шато Тамань". Помимо экскурсий по центру энологии и дегустаций, туристов ждут мастер-классы по живописи вином и маслом, определению напитка по аромату, киновечера с бокалом тихого или игристого. Консультанты помогут подобрать программу лично для вас, вся информация есть на официальном сайте. Не пропустите и "Мысхако". "Гости посещают все цеха, знакомятся с процессом фильтрации вин, работой сотрудников по контролю качества, общаются с виноделами, — рассказывает руководитель туристического направления "Мысхако" Марта Пушкарская. — А на дегустации, в которую входит восемь тихих и игристых, каждому туристу предлагают индивидуальный набор закусок от нашего бренд-шефа".Из бестселлеров этой винодельни — единственный игристый совиньон-блан в России, уникальный гевюрцтраминер, легендарное "Черное из Черного". Цена экскурсии — 1,5 тысячи рублей.Столько же — в "Абрау-Дюрсо". В программе: музей, документальный фильм, производственные цеха и самое интересное — путешествие в подземный мир, где с 1870 года созревает вино.Есть вариант и для экспертов. С 15 апреля по 15 октября гостей приглашают в Шато — на панорамную площадку, затерянную среди бескрайних виноградников."Вы узнаете об особенностях жизни лозы, местного терруара и, конечно, создании игристого. В программу включена дегустация на открытой террасе Шато", — уточняет специалист по связям с общественностью центра туризма "Абрау-Дюрсо" Виктория Силакова.Этот вариант подороже: 20 тысяч рублей за группу от одного до четырех человек."Долина Лефкадия" тоже ориентируется на разную аудиторию. Можно заказать винный тур (от 16 тысяч рублей на двоих) с проживанием, мастер-классом с сомелье, посещением музея виноделия, терруаров, производства и — по желанию — спа или банного комплекса, объясняют в пресс-службе.А можно ограничиться чем-то одним. Например, взять экскурсию по виноградникам (750 рублей), сходить в музей и осмотреть древние амфоры, винодельческие инструменты (500 рублей), отправиться на прогулку по воссозданной древнегреческой площади Агоре (бесплатно) или на дегустацию (от 800 до 2,5 тысячи рублей).Один из самых недорогих вариантов предлагают в "Поместье Голубицком" — всего за 500 рублей, говорит руководитель туристического направления компании Юлия Шинкаренко. Но экскурсия короткая — 45 минут. Это прогулка по виноградникам, подземным галереям, подвалам, посещение магазина.Если добавить дегустацию, цена поднимется до тысячи, зато вам предложат целых восемь вин из классической, резервной и игристой линеек. А за 1,3 тысячи — еще и гастросопровождение.Самый дорогой визит — в имение "Сикоры": от 2,8 тысячи до восьми за экскурсию с дегустацией, от 55 тысяч — за изысканный обед от шеф-повара в гриль-домике (остальная программа тоже включена). Фотосессия в погребах или с видом на виноградники — 30 тысяч в час.По словам представителей винных хозяйств, за последние пару лет интерес к энотуризму в России увеличился в разы. Поэтому, куда бы вы ни собрались, узнавайте о свободных местах заранее.Дегустация по-французски"Шато де Талю" — тем, кто скучает по Франции: роскошный замок, богатые интерьеры, званые ужины.Гостям предлагают полуторачасовые групповые и индивидуальные экскурсии. Цена — от одной тысячи рублей. В программе прогулка по винодельне, парку, виноградникам с заходом на смотровую площадку с панорамным видом на море и бухту Геленджика."Туристы могут побывать на производстве — оно полностью открытое — и своими глазами увидеть, как рождается настоящее вино", — подчеркивает PR-менеджер Анжела Галиева.Отдельно — знакомство с интерьерами замка, построенного в стиле французского шато. По словам Анжелы, все антикварные предметы интерьера приобрели на аукционах и блошиных рынках во Франции. У каждого своя история, уходящая корнями в XVIII-XIX века.Винодельню так назвали за расположение на склоне (talus — по-французски "склон"). Однако слово "Талю" еще и аббревиатура из первых слогов имен дочерей инвестора Татьяны (Ta) и Любови (Лю).Дегустация оплачивается отдельно. Сет из шести вин (молодые и для особого случая) обойдется в две тысячи.Вина из премиальной и резервной коллекций, которые выдерживались в бочках от 12 до 22 месяцев, — три тысячи за шесть бокалов. Плюс изысканные закуски в авторском исполнении шефа Сергея Куприянова.Кстати, стоимость вина приемлемая. Бутылка из базовой коллекции — от 499 до 599 рублей. Самая дорогая — 2199. Буквально на днях вина из французского Шато станут еще ближе к покупателю, добавляет Анжела. Найти их можно будет в обычных сетевых магазинах: "Красном и белом", "Перекрестке", "Пятерочке".Все и сразуЕсли не хочется самостоятельно выбирать винодельни и составлять маршрут, обратитесь к специалистам. Так, "Абрау-Дюрсо" предлагает готовые сценарии на несколько дней. Например, уикенд с проживанием в спа-отеле на берегу озера и посещением местных достопримечательностей (винодельни, музеев, тоннелей XIX века, смотровой площадки), занятиями йогой, сапсерфингом или яхтингом, а после — купанием в фирменных ваннах с игристым.Еще один вариант — многодневное эногастрономическое путешествие."В 2018-м мы запустили проект "Винные дороги Кубани": гости знакомятся с пятнадцатью разноформатными хозяйствами Краснодарского края. Маршруты составляют таким образом, чтобы узнать об особенностях местного виноделия и попробовать специалитеты", — рассказывает Виктория Силакова.Под каждый запрос менеджеры формируют отдельную программу. Организуют такие поездки и туроператоры. У компании "Ривьера" есть трехдневные, включающие дорогу, экскурсии, проживание, посещение не менее пяти виноделен, обеды в ресторанах при них и дегустации, говорит заместитель генерального директора Ольга Субботина. Цена — 32,5 тысячи с человека, старт из Анапы.FUN&SUN (бывший "TUI Россия") не устраивает тематические винные туры, но предлагает отдельные экскурсии, которые можно добавить в поездку. Длятся они от пяти до девяти часов. "Можно посетить подвалы "Фанагории" с дегустацией семи образцов, погрузиться в историю виноделия во "Владимирской усадьбе" и "Винном подворье старого грека", затеряться в погребах "Абрау-Дюрсо", — отмечает ведущий менеджер по связям с общественностью FUN&SUN Татьяна Коршунова.А вот в ассортименте "Интуриста" есть энотуры. Продолжаются в среднем пять дней и включают пять-шесть виноделен. Стоимость — от 55 тысяч рублей за двоих.Но из-за временного закрытия аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара туроператор продает путевки только с наземным обслуживанием. Сейчас добраться можно на поезде, автобусных чартерах или личном автомобиле, уточняет PR-директор компании Дарья Домостроева.Особенно интересны винные путешествия в сентябре — октябре, когда собирают урожай и рождается молодое вино. И, учитывая спрос, уже пора бронировать.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Ольга Кабанова. Узнать, с чего начинается вино, затеряться в старинных погребах, где темные бутылки дожидаются своего часа, потрогать руками созревающие ягоды, понаблюдать за производством — в Краснодарском крае десятки хозяйств, где знают, чем удивить туристов. Причем все это недалеко от пляжа. О том, куда поехать, что посмотреть и на какие стереотипы о российском виноделии не стоит обращать внимания, — в материале РИА Новости.
Винная революция
"Еще лет 10-15 назад в ресторанах при вопросе: "А российские вина у вас есть?" — на тебя косо смотрели. Сомелье о них просто не знали", — говорит ресторанный критик, основатель путеводителя 50 Best Tastes of Russia Дмитрий Алексеев.
Сейчас во многих модных заведениях широкий выбор отечественных вин — тихих и игристых. И дело даже не в импортозамещении.
"Произошла винная революция, — говорит собеседник РИА Новости. — И началась она в Краснодарском крае. Многие хозяйства основаны совсем недавно — на заре 2000-х. С нуля посадили виноград, запустили производство. Это ведь достаточно трудоемкий процесс. Сейчас, можно сказать, мы пожинаем первые плоды".
При этом все еще сильны стереотипы. И они оттуда же — с курортов Кубани.
"Вспомните: лет 20 назад приезжаешь отдыхать, например, в Туапсе, и тебе предлагают разливное вино в полуторалитровых пластиковых бутылках. Ассоциация такая: YUPI, спирт, вода. Непонятное пойло", — объясняет критик.
После такого многие не хотят даже пробовать современное российское вино: живы еще те впечатления и ощущения на следующее утро.
Однако за 20 лет все кардинально изменилось. Российские хозяйства не раз входили в списки лучших, регулярно выигрывали престижные международные конкурсы. И даже самые убежденные скептики меняют мнение после дегустации.
Шокирующая роскошь
Тем, кто совсем не знаком с российским вином и только открывает для себя такой энотуризм, Дмитрий Алексеев рекомендует просто поездить по ближайшим к месту отдыха хозяйствам, потрогать виноград, заглянуть в цеха, расспросить о технологиях и сортах.
"На некоторых винодельнях просто открывается рот и не закрывается больше! Такие они роскошные, ошеломляющие. Особенно для новичков. Эффект, как если бы вы никогда не интересовались театрами и пришли бы сразу в Большой. Лучше сперва побывать в областном", — смеется Дмитрий.
В списке "50 лучших винных хозяйств России 2022 года" путеводителя 50 Best Tastes of Russia винодельни, подходящие как для начинающих энотуристов, так и для экспертов. Из кубанских — "Мысхако", "Абрау-Дюрсо", "Шато де Талю", "Сикоры", "Долина Лефкадия", "Гай-Кодзор", "Фанагория". Можно составить собственный маршрут.
"Порой от меня ждут какой-то абсолютной рекомендации, но так не бывает, — говорит Алексеев. — Тут не угадаешь, надо пробовать".
Потрогать руками
Одна из виноделен для новичков — "Гай-Кодзор". Небольшая, современная, уютная. Гостей принимают маленькими группами, без суеты. Поэтому нужно записываться заранее: на май все места уже разобраны.
"На сайте мы каждый месяц открываем "Календарь экскурсий", — поясняет основатель, совладелец и управляющий хозяйства Эдуард Александров. — Гости сами бронируют места. "Гай-Кодзор" физически не может принять всех желающих".
Дегустация отечественных вин "Абрау-Дюрсо" и "Ведерниковъ" в бутике Vino Birra Bar
Подходят для всех
В Краснодарском крае более 50 хозяйств: крупные и небольшие, частные и семейные.
Помимо "Гай-Кодзора", посетить с экскурсией и дегустацией можно, например, "Шато Тамань" (Chateau Tamagne), "Фанагорию", "Мысхако", "Долину Лефкадия", "Поместье Голубицкое", "Абрау-Дюрсо", "Сикоры". В каждой своя атмосфера, и интересно там будет как новичкам, так и опытным гастротуристам.
Обязательно включите в маршрут "Фанагорию". Это одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла. Здесь выращивают саженцы, виноград, выпускают тихие, игристые и ликерные вина, коньяки, чачу.
Экскурсия с дегустацией — 900-1500 рублей. А если захочется глубже погрузиться в вопрос, записывайтесь в школу вина: филиалы есть в Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Цех розлива игристых вин на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае
"Обучение ведут профессиональные сомелье", — уточняет специалист по связям с общественностью Надежда Разумовская.
Еще одно must-visit место — "Шато Тамань". Помимо экскурсий по центру энологии и дегустаций, туристов ждут мастер-классы по живописи вином и маслом, определению напитка по аромату, киновечера с бокалом тихого или игристого. Консультанты помогут подобрать программу лично для вас, вся информация есть на официальном сайте.
Бочки с вином в отделении выдержки на заводе "Кубань-Вино" в станице Старотитаровская в Темрюкском районе Краснодарского края
Не пропустите и "Мысхако". "Гости посещают все цеха, знакомятся с процессом фильтрации вин, работой сотрудников по контролю качества, общаются с виноделами, — рассказывает руководитель туристического направления "Мысхако" Марта Пушкарская. — А на дегустации, в которую входит восемь тихих и игристых, каждому туристу предлагают индивидуальный набор закусок от нашего бренд-шефа".
Есть вариант и для экспертов. С 15 апреля по 15 октября гостей приглашают в Шато — на панорамную площадку, затерянную среди бескрайних виноградников.
"Вы узнаете об особенностях жизни лозы, местного терруара и, конечно, создании игристого. В программу включена дегустация на открытой террасе Шато", — уточняет специалист по связям с общественностью центра туризма "Абрау-Дюрсо" Виктория Силакова.
Этот вариант подороже: 20 тысяч рублей за группу от одного до четырех человек.
"Долина Лефкадия" тоже ориентируется на разную аудиторию. Можно заказать винный тур (от 16 тысяч рублей на двоих) с проживанием, мастер-классом с сомелье, посещением музея виноделия, терруаров, производства и — по желанию — спа или банного комплекса, объясняют в пресс-службе.
А можно ограничиться чем-то одним. Например, взять экскурсию по виноградникам (750 рублей), сходить в музей и осмотреть древние амфоры, винодельческие инструменты (500 рублей), отправиться на прогулку по воссозданной древнегреческой площади Агоре (бесплатно) или на дегустацию (от 800 до 2,5 тысячи рублей).
Один из самых недорогих вариантов предлагают в "Поместье Голубицком" — всего за 500 рублей, говорит руководитель туристического направления компании Юлия Шинкаренко. Но экскурсия короткая — 45 минут. Это прогулка по виноградникам, подземным галереям, подвалам, посещение магазина.
Если добавить дегустацию, цена поднимется до тысячи, зато вам предложат целых восемь вин из классической, резервной и игристой линеек. А за 1,3 тысячи — еще и гастросопровождение.
Самый дорогой визит — в имение "Сикоры": от 2,8 тысячи до восьми за экскурсию с дегустацией, от 55 тысяч — за изысканный обед от шеф-повара в гриль-домике (остальная программа тоже включена). Фотосессия в погребах или с видом на виноградники — 30 тысяч в час.
По словам представителей винных хозяйств, за последние пару лет интерес к энотуризму в России увеличился в разы. Поэтому, куда бы вы ни собрались, узнавайте о свободных местах заранее.
Дегустация по-французски
"Шато де Талю" — тем, кто скучает по Франции: роскошный замок, богатые интерьеры, званые ужины.
Гостям предлагают полуторачасовые групповые и индивидуальные экскурсии. Цена — от одной тысячи рублей. В программе прогулка по винодельне, парку, виноградникам с заходом на смотровую площадку с панорамным видом на море и бухту Геленджика.
"Туристы могут побывать на производстве — оно полностью открытое — и своими глазами увидеть, как рождается настоящее вино", — подчеркивает PR-менеджер Анжела Галиева.
Отдельно — знакомство с интерьерами замка, построенного в стиле французского шато. По словам Анжелы, все антикварные предметы интерьера приобрели на аукционах и блошиных рынках во Франции. У каждого своя история, уходящая корнями в XVIII-XIX века.
Винодельню так назвали за расположение на склоне (talus — по-французски "склон"). Однако слово "Талю" еще и аббревиатура из первых слогов имен дочерей инвестора Татьяны (Ta) и Любови (Лю).
"И это не просто желание увековечить семейную историю, — поясняет Анжела. — Ведь выращивание винограда похоже на воспитание детей: лозам требуется столько же любви, внимания, заботы".
Дегустация оплачивается отдельно. Сет из шести вин (молодые и для особого случая) обойдется в две тысячи.
Кстати, стоимость вина приемлемая. Бутылка из базовой коллекции — от 499 до 599 рублей. Самая дорогая — 2199. Буквально на днях вина из французского Шато станут еще ближе к покупателю, добавляет Анжела. Найти их можно будет в обычных сетевых магазинах: "Красном и белом", "Перекрестке", "Пятерочке".
Все и сразу
Если не хочется самостоятельно выбирать винодельни и составлять маршрут, обратитесь к специалистам.
Так, "Абрау-Дюрсо" предлагает готовые сценарии на несколько дней. Например, уикенд с проживанием в спа-отеле на берегу озера и посещением местных достопримечательностей (винодельни, музеев, тоннелей XIX века, смотровой площадки), занятиями йогой, сапсерфингом или яхтингом, а после — купанием в фирменных ваннах с игристым.
Еще один вариант — многодневное эногастрономическое путешествие.
"В 2018-м мы запустили проект "Винные дороги Кубани": гости знакомятся с пятнадцатью разноформатными хозяйствами Краснодарского края. Маршруты составляют таким образом, чтобы узнать об особенностях местного виноделия и попробовать специалитеты", — рассказывает Виктория Силакова.
Под каждый запрос менеджеры формируют отдельную программу.
Организуют такие поездки и туроператоры. У компании "Ривьера" есть трехдневные, включающие дорогу, экскурсии, проживание, посещение не менее пяти виноделен, обеды в ресторанах при них и дегустации, говорит заместитель генерального директора Ольга Субботина. Цена — 32,5 тысячи с человека, старт из Анапы.
FUN&SUN (бывший "TUI Россия") не устраивает тематические винные туры, но предлагает отдельные экскурсии, которые можно добавить в поездку. Длятся они от пяти до девяти часов. "Можно посетить подвалы "Фанагории" с дегустацией семи образцов, погрузиться в историю виноделия во "Владимирской усадьбе" и "Винном подворье старого грека", затеряться в погребах "Абрау-Дюрсо", — отмечает ведущий менеджер по связям с общественностью FUN&SUN Татьяна Коршунова.
Дегустация отечественных вин "Абрау-Дюрсо" и "Ведерниковъ" в бутике Vino Birra Bar
А вот в ассортименте "Интуриста" есть энотуры. Продолжаются в среднем пять дней и включают пять-шесть виноделен. Стоимость — от 55 тысяч рублей за двоих.
Но из-за временного закрытия аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара туроператор продает путевки только с наземным обслуживанием. Сейчас добраться можно на поезде, автобусных чартерах или личном автомобиле, уточняет PR-директор компании Дарья Домостроева.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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