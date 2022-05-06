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Тепло, красиво и легко: лучшие винодельни Краснодарского края - РИА Новости, 06.05.2022
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Туризм
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Тепло, красиво и легко: лучшие винодельни Краснодарского края
Тепло, красиво и легко: лучшие винодельни Краснодарского края - РИА Новости, 06.05.2022
Тепло, красиво и легко: лучшие винодельни Краснодарского края
Узнать, с чего начинается вино, затеряться в старинных погребах, где темные бутылки дожидаются своего часа, потрогать руками созревающие ягоды, понаблюдать за... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T08:00
2022-05-06T08:00
туризм
сергей куприянов
россия
краснодарский край
абрау-дюрсо
фанагория
интурист
туризм
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Ольга Кабанова. Узнать, с чего начинается вино, затеряться в старинных погребах, где темные бутылки дожидаются своего часа, потрогать руками созревающие ягоды, понаблюдать за производством — в Краснодарском крае десятки хозяйств, где знают, чем удивить туристов. Причем все это недалеко от пляжа. О том, куда поехать, что посмотреть и на какие стереотипы о российском виноделии не стоит обращать внимания, — в материале РИА Новости.Винная революцияСейчас во многих модных заведениях широкий выбор отечественных вин — тихих и игристых. И дело даже не в импортозамещении."Произошла винная революция, — говорит собеседник РИА Новости. — И началась она в Краснодарском крае. Многие хозяйства основаны совсем недавно — на заре 2000-х. С нуля посадили виноград, запустили производство. Это ведь достаточно трудоемкий процесс. Сейчас, можно сказать, мы пожинаем первые плоды".При этом все еще сильны стереотипы. И они оттуда же — с курортов Кубани."Вспомните: лет 20 назад приезжаешь отдыхать, например, в Туапсе, и тебе предлагают разливное вино в полуторалитровых пластиковых бутылках. Ассоциация такая: YUPI, спирт, вода. Непонятное пойло", — объясняет критик.После такого многие не хотят даже пробовать современное российское вино: живы еще те впечатления и ощущения на следующее утро.Однако за 20 лет все кардинально изменилось. Российские хозяйства не раз входили в списки лучших, регулярно выигрывали престижные международные конкурсы. И даже самые убежденные скептики меняют мнение после дегустации. Шокирующая роскошьТем, кто совсем не знаком с российским вином и только открывает для себя такой энотуризм, Дмитрий Алексеев рекомендует просто поездить по ближайшим к месту отдыха хозяйствам, потрогать виноград, заглянуть в цеха, расспросить о технологиях и сортах.Главное — погружаться в тему постепенно."На некоторых винодельнях просто открывается рот и не закрывается больше! Такие они роскошные, ошеломляющие. Особенно для новичков. Эффект, как если бы вы никогда не интересовались театрами и пришли бы сразу в Большой. Лучше сперва побывать в областном", — смеется Дмитрий.В списке "50 лучших винных хозяйств России 2022 года" путеводителя 50 Best Tastes of Russia винодельни, подходящие как для начинающих энотуристов, так и для экспертов. Из кубанских — "Мысхако", "Абрау-Дюрсо", "Шато де Талю", "Сикоры", "Долина Лефкадия", "Гай-Кодзор", "Фанагория". Можно составить собственный маршрут.Потрогать рукамиОдна из виноделен для новичков — "Гай-Кодзор". Небольшая, современная, уютная. Гостей принимают маленькими группами, без суеты. Поэтому нужно записываться заранее: на май все места уже разобраны."На сайте мы каждый месяц открываем "Календарь экскурсий", — поясняет основатель, совладелец и управляющий хозяйства Эдуард Александров. — Гости сами бронируют места. "Гай-Кодзор" физически не может принять всех желающих".Здесь вы узнаете, как выращивают виноград, разливают и выдерживают вино. В финале — дегустация. Стоимость — 700-900 рублей с человека.Дмитрий Алексеев советует за одну поездку на юг побывать на нескольких винодельнях. И на каждую выделить минимум день. Подходят для всехВ Краснодарском крае более 50 хозяйств: крупные и небольшие, частные и семейные. Помимо "Гай-Кодзора", посетить с экскурсией и дегустацией можно, например, "Шато Тамань" (Chateau Tamagne), "Фанагорию", "Мысхако", "Долину Лефкадия", "Поместье Голубицкое", "Абрау-Дюрсо", "Сикоры". В каждой своя атмосфера, и интересно там будет как новичкам, так и опытным гастротуристам.Обязательно включите в маршрут "Фанагорию". Это одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла. Здесь выращивают саженцы, виноград, выпускают тихие, игристые и ликерные вина, коньяки, чачу.Экскурсия с дегустацией — 900-1500 рублей. А если захочется глубже погрузиться в вопрос, записывайтесь в школу вина: филиалы есть в Санкт-Петербурге и Краснодаре."Обучение ведут профессиональные сомелье", — уточняет специалист по связям с общественностью Надежда Разумовская. Еще одно must-visit место — "Шато Тамань". Помимо экскурсий по центру энологии и дегустаций, туристов ждут мастер-классы по живописи вином и маслом, определению напитка по аромату, киновечера с бокалом тихого или игристого. Консультанты помогут подобрать программу лично для вас, вся информация есть на официальном сайте. Не пропустите и "Мысхако". "Гости посещают все цеха, знакомятся с процессом фильтрации вин, работой сотрудников по контролю качества, общаются с виноделами, — рассказывает руководитель туристического направления "Мысхако" Марта Пушкарская. — А на дегустации, в которую входит восемь тихих и игристых, каждому туристу предлагают индивидуальный набор закусок от нашего бренд-шефа".Из бестселлеров этой винодельни — единственный игристый совиньон-блан в России, уникальный гевюрцтраминер, легендарное "Черное из Черного". Цена экскурсии — 1,5 тысячи рублей.Столько же — в "Абрау-Дюрсо". В программе: музей, документальный фильм, производственные цеха и самое интересное — путешествие в подземный мир, где с 1870 года созревает вино.Есть вариант и для экспертов. С 15 апреля по 15 октября гостей приглашают в Шато — на панорамную площадку, затерянную среди бескрайних виноградников."Вы узнаете об особенностях жизни лозы, местного терруара и, конечно, создании игристого. В программу включена дегустация на открытой террасе Шато", — уточняет специалист по связям с общественностью центра туризма "Абрау-Дюрсо" Виктория Силакова.Этот вариант подороже: 20 тысяч рублей за группу от одного до четырех человек."Долина Лефкадия" тоже ориентируется на разную аудиторию. Можно заказать винный тур (от 16 тысяч рублей на двоих) с проживанием, мастер-классом с сомелье, посещением музея виноделия, терруаров, производства и — по желанию — спа или банного комплекса, объясняют в пресс-службе.А можно ограничиться чем-то одним. Например, взять экскурсию по виноградникам (750 рублей), сходить в музей и осмотреть древние амфоры, винодельческие инструменты (500 рублей), отправиться на прогулку по воссозданной древнегреческой площади Агоре (бесплатно) или на дегустацию (от 800 до 2,5 тысячи рублей).Один из самых недорогих вариантов предлагают в "Поместье Голубицком" — всего за 500 рублей, говорит руководитель туристического направления компании Юлия Шинкаренко. Но экскурсия короткая — 45 минут. Это прогулка по виноградникам, подземным галереям, подвалам, посещение магазина.Если добавить дегустацию, цена поднимется до тысячи, зато вам предложат целых восемь вин из классической, резервной и игристой линеек. А за 1,3 тысячи — еще и гастросопровождение.Самый дорогой визит — в имение "Сикоры": от 2,8 тысячи до восьми за экскурсию с дегустацией, от 55 тысяч — за изысканный обед от шеф-повара в гриль-домике (остальная программа тоже включена). Фотосессия в погребах или с видом на виноградники — 30 тысяч в час.По словам представителей винных хозяйств, за последние пару лет интерес к энотуризму в России увеличился в разы. Поэтому, куда бы вы ни собрались, узнавайте о свободных местах заранее.Дегустация по-французски"Шато де Талю" — тем, кто скучает по Франции: роскошный замок, богатые интерьеры, званые ужины.Гостям предлагают полуторачасовые групповые и индивидуальные экскурсии. Цена — от одной тысячи рублей. В программе прогулка по винодельне, парку, виноградникам с заходом на смотровую площадку с панорамным видом на море и бухту Геленджика."Туристы могут побывать на производстве — оно полностью открытое — и своими глазами увидеть, как рождается настоящее вино", — подчеркивает PR-менеджер Анжела Галиева.Отдельно — знакомство с интерьерами замка, построенного в стиле французского шато. По словам Анжелы, все антикварные предметы интерьера приобрели на аукционах и блошиных рынках во Франции. У каждого своя история, уходящая корнями в XVIII-XIX века.Винодельню так назвали за расположение на склоне (talus — по-французски "склон"). Однако слово "Талю" еще и аббревиатура из первых слогов имен дочерей инвестора Татьяны (Ta) и Любови (Лю).Дегустация оплачивается отдельно. Сет из шести вин (молодые и для особого случая) обойдется в две тысячи.Вина из премиальной и резервной коллекций, которые выдерживались в бочках от 12 до 22 месяцев, — три тысячи за шесть бокалов. Плюс изысканные закуски в авторском исполнении шефа Сергея Куприянова.Кстати, стоимость вина приемлемая. Бутылка из базовой коллекции — от 499 до 599 рублей. Самая дорогая — 2199. Буквально на днях вина из французского Шато станут еще ближе к покупателю, добавляет Анжела. Найти их можно будет в обычных сетевых магазинах: "Красном и белом", "Перекрестке", "Пятерочке".Все и сразуЕсли не хочется самостоятельно выбирать винодельни и составлять маршрут, обратитесь к специалистам. Так, "Абрау-Дюрсо" предлагает готовые сценарии на несколько дней. Например, уикенд с проживанием в спа-отеле на берегу озера и посещением местных достопримечательностей (винодельни, музеев, тоннелей XIX века, смотровой площадки), занятиями йогой, сапсерфингом или яхтингом, а после — купанием в фирменных ваннах с игристым.Еще один вариант — многодневное эногастрономическое путешествие."В 2018-м мы запустили проект "Винные дороги Кубани": гости знакомятся с пятнадцатью разноформатными хозяйствами Краснодарского края. Маршруты составляют таким образом, чтобы узнать об особенностях местного виноделия и попробовать специалитеты", — рассказывает Виктория Силакова.Под каждый запрос менеджеры формируют отдельную программу. Организуют такие поездки и туроператоры. У компании "Ривьера" есть трехдневные, включающие дорогу, экскурсии, проживание, посещение не менее пяти виноделен, обеды в ресторанах при них и дегустации, говорит заместитель генерального директора Ольга Субботина. Цена — 32,5 тысячи с человека, старт из Анапы.FUN&amp;SUN (бывший "TUI Россия") не устраивает тематические винные туры, но предлагает отдельные экскурсии, которые можно добавить в поездку. Длятся они от пяти до девяти часов. "Можно посетить подвалы "Фанагории" с дегустацией семи образцов, погрузиться в историю виноделия во "Владимирской усадьбе" и "Винном подворье старого грека", затеряться в погребах "Абрау-Дюрсо", — отмечает ведущий менеджер по связям с общественностью FUN&amp;SUN Татьяна Коршунова.А вот в ассортименте "Интуриста" есть энотуры. Продолжаются в среднем пять дней и включают пять-шесть виноделен. Стоимость — от 55 тысяч рублей за двоих.Но из-за временного закрытия аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара туроператор продает путевки только с наземным обслуживанием. Сейчас добраться можно на поезде, автобусных чартерах или личном автомобиле, уточняет PR-директор компании Дарья Домостроева.Особенно интересны винные путешествия в сентябре — октябре, когда собирают урожай и рождается молодое вино. И, учитывая спрос, уже пора бронировать.
https://ria.ru/20211009/vino-1753170599.html
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2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
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РИА Новости
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сергей куприянов, россия, краснодарский край, абрау-дюрсо, фанагория, интурист, туризм, туристы, маршруты - туризм, маршруты, виноделие, виноделы, гастрономия, вино, анапа, краснодар, геленджик, отдых, виноградники, природа, впечатления - туризм, черное море, отдых на море, новороссийск, тамань
08:00 06.05.2022
 

Тепло, красиво и легко: лучшие винодельни Краснодарского края

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДегустация
Дегустация - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Ольга Кабанова. Узнать, с чего начинается вино, затеряться в старинных погребах, где темные бутылки дожидаются своего часа, потрогать руками созревающие ягоды, понаблюдать за производством — в Краснодарском крае десятки хозяйств, где знают, чем удивить туристов. Причем все это недалеко от пляжа. О том, куда поехать, что посмотреть и на какие стереотипы о российском виноделии не стоит обращать внимания, — в материале РИА Новости.

Винная революция

"Еще лет 10-15 назад в ресторанах при вопросе: "А российские вина у вас есть?" — на тебя косо смотрели. Сомелье о них просто не знали", — говорит ресторанный критик, основатель путеводителя 50 Best Tastes of Russia Дмитрий Алексеев.

Сейчас во многих модных заведениях широкий выбор отечественных вин — тихих и игристых. И дело даже не в импортозамещении.
© Фото : предоставлено пресс-службой ФанагорииВиноград в "Фанагории"
Виноград в Фанагории - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Фанагории
Виноград в "Фанагории"
"Произошла винная революция, — говорит собеседник РИА Новости. — И началась она в Краснодарском крае. Многие хозяйства основаны совсем недавно — на заре 2000-х. С нуля посадили виноград, запустили производство. Это ведь достаточно трудоемкий процесс. Сейчас, можно сказать, мы пожинаем первые плоды".
При этом все еще сильны стереотипы. И они оттуда же — с курортов Кубани.
"Вспомните: лет 20 назад приезжаешь отдыхать, например, в Туапсе, и тебе предлагают разливное вино в полуторалитровых пластиковых бутылках. Ассоциация такая: YUPI, спирт, вода. Непонятное пойло", — объясняет критик.
После такого многие не хотят даже пробовать современное российское вино: живы еще те впечатления и ощущения на следующее утро.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Фирменный магазин на территории винодельческого хозяйства "Лефкадия" в Краснодарском крае

Магазин на территории винодельческого хозяйства
1 из 4

Фирменный магазин на территории винодельческого хозяйства "Лефкадия" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако

"Мысхако"

Мысхако
2 из 4

"Мысхако"

© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако
© Фото : предоставлено пресс-службой Лефкадии

Бочки с вином в "Лефкадии"

Бочки с вином в Лефкадии
3 из 4

Бочки с вином в "Лефкадии"

© Фото : предоставлено пресс-службой Лефкадии
© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако

На винодельне "Мысхако"

Мысхако
4 из 4

На винодельне "Мысхако"

© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако
1 из 4

Фирменный магазин на территории винодельческого хозяйства "Лефкадия" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 4

"Мысхако"

© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако
3 из 4

Бочки с вином в "Лефкадии"

© Фото : предоставлено пресс-службой Лефкадии
4 из 4

На винодельне "Мысхако"

© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако
Однако за 20 лет все кардинально изменилось. Российские хозяйства не раз входили в списки лучших, регулярно выигрывали престижные международные конкурсы. И даже самые убежденные скептики меняют мнение после дегустации.

Шокирующая роскошь

Тем, кто совсем не знаком с российским вином и только открывает для себя такой энотуризм, Дмитрий Алексеев рекомендует просто поездить по ближайшим к месту отдыха хозяйствам, потрогать виноград, заглянуть в цеха, расспросить о технологиях и сортах.
© Фото : предоставлено пресс-службой ЛефкадииВиноградники в "Лефкадии"
Виноградники в Лефкадии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Лефкадии
Виноградники в "Лефкадии"
Главное — погружаться в тему постепенно.
"На некоторых винодельнях просто открывается рот и не закрывается больше! Такие они роскошные, ошеломляющие. Особенно для новичков. Эффект, как если бы вы никогда не интересовались театрами и пришли бы сразу в Большой. Лучше сперва побывать в областном", — смеется Дмитрий.
© Фото : предоставлено пресс-службой Гай-КадзорСело Гай-Кодзор
Село Гай-Кадзор - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Гай-Кадзор
Село Гай-Кодзор
В списке "50 лучших винных хозяйств России 2022 года" путеводителя 50 Best Tastes of Russia винодельни, подходящие как для начинающих энотуристов, так и для экспертов. Из кубанских — "Мысхако", "Абрау-Дюрсо", "Шато де Талю", "Сикоры", "Долина Лефкадия", "Гай-Кодзор", "Фанагория". Можно составить собственный маршрут.

"Порой от меня ждут какой-то абсолютной рекомендации, но так не бывает, — говорит Алексеев. — Тут не угадаешь, надо пробовать".

Потрогать руками

Одна из виноделен для новичков — "Гай-Кодзор". Небольшая, современная, уютная. Гостей принимают маленькими группами, без суеты. Поэтому нужно записываться заранее: на май все места уже разобраны.
"На сайте мы каждый месяц открываем "Календарь экскурсий", — поясняет основатель, совладелец и управляющий хозяйства Эдуард Александров. — Гости сами бронируют места. "Гай-Кодзор" физически не может принять всех желающих".
© Фото : предоставлено пресс-службой ФанагорииВиноград в "Фанагории"
Виноград в Фанагории - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Фанагории
Виноград в "Фанагории"
Здесь вы узнаете, как выращивают виноград, разливают и выдерживают вино. В финале — дегустация. Стоимость — 700-900 рублей с человека.
Дмитрий Алексеев советует за одну поездку на юг побывать на нескольких винодельнях. И на каждую выделить минимум день.

""Когда на осмотр есть всего час, полноценное знакомство не состоится, — уверен он. Это все равно что записаться в легендарный ресторан за три месяца, но прийти туда на 40 минут".

© РИА Новости / Алексей КуденкоДегустация отечественных вин "Абрау-Дюрсо" и "Ведерниковъ" в бутике Vino Birra Bar
Дегустация отечественных вин Абрау Дюрсо и Ведерниковъ в бутике Vino Birra Bar - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Дегустация отечественных вин "Абрау-Дюрсо" и "Ведерниковъ" в бутике Vino Birra Bar

Подходят для всех

В Краснодарском крае более 50 хозяйств: крупные и небольшие, частные и семейные.
Помимо "Гай-Кодзора", посетить с экскурсией и дегустацией можно, например, "Шато Тамань" (Chateau Tamagne), "Фанагорию", "Мысхако", "Долину Лефкадия", "Поместье Голубицкое", "Абрау-Дюрсо", "Сикоры". В каждой своя атмосфера, и интересно там будет как новичкам, так и опытным гастротуристам.
© Фото : предоставлено пресс-службой ФанагорииВинодельческое предприятие "Фанагория"
Фанагория - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Фанагории
Винодельческое предприятие "Фанагория"
Обязательно включите в маршрут "Фанагорию". Это одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла. Здесь выращивают саженцы, виноград, выпускают тихие, игристые и ликерные вина, коньяки, чачу.
Экскурсия с дегустацией — 900-1500 рублей. А если захочется глубже погрузиться в вопрос, записывайтесь в школу вина: филиалы есть в Санкт-Петербурге и Краснодаре.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦех розлива игристых вин на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае
Цех розлива игристых вин на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Цех розлива игристых вин на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае
"Обучение ведут профессиональные сомелье", — уточняет специалист по связям с общественностью Надежда Разумовская.
Еще одно must-visit место — "Шато Тамань". Помимо экскурсий по центру энологии и дегустаций, туристов ждут мастер-классы по живописи вином и маслом, определению напитка по аромату, киновечера с бокалом тихого или игристого. Консультанты помогут подобрать программу лично для вас, вся информация есть на официальном сайте.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБочки с вином в отделении выдержки на заводе "Кубань-Вино" в станице Старотитаровская в Темрюкском районе Краснодарского края
Бочки с вином в отделении выдержки на заводе Кубань-Вино в станице Старотитаровская в Темрюкском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Бочки с вином в отделении выдержки на заводе "Кубань-Вино" в станице Старотитаровская в Темрюкском районе Краснодарского края
Не пропустите и "Мысхако". "Гости посещают все цеха, знакомятся с процессом фильтрации вин, работой сотрудников по контролю качества, общаются с виноделами, — рассказывает руководитель туристического направления "Мысхако" Марта Пушкарская. — А на дегустации, в которую входит восемь тихих и игристых, каждому туристу предлагают индивидуальный набор закусок от нашего бренд-шефа".
© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако

Дегустация в "Мысхако"

Мысхако
1 из 3

Дегустация в "Мысхако"

© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако
© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако

Блюда от бренд-шефа в "Мысхако"

Мысхако
2 из 3

Блюда от бренд-шефа в "Мысхако"

© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако
© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако

"Мысхако"

Мысхако
3 из 3

"Мысхако"

© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако
1 из 3

Дегустация в "Мысхако"

© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако
2 из 3

Блюда от бренд-шефа в "Мысхако"

© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако
3 из 3

"Мысхако"

© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако
Из бестселлеров этой винодельни — единственный игристый совиньон-блан в России, уникальный гевюрцтраминер, легендарное "Черное из Черного". Цена экскурсии — 1,5 тысячи рублей.
Столько же — в "Абрау-Дюрсо". В программе: музей, документальный фильм, производственные цеха и самое интересное — путешествие в подземный мир, где с 1870 года созревает вино.
© Фото : предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо1

Туристы в "Абрау-Дюрсо"

Туристы в Абрау-Дюрсо
1 из 2

Туристы в "Абрау-Дюрсо"

© Фото : предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо1
© Фото : предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо

Музей "Абрау-Дюрсо"

Абрау-Дюрсо
2 из 2

Музей "Абрау-Дюрсо"

© Фото : предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо
1 из 2

Туристы в "Абрау-Дюрсо"

© Фото : предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо1
2 из 2

Музей "Абрау-Дюрсо"

© Фото : предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо
Есть вариант и для экспертов. С 15 апреля по 15 октября гостей приглашают в Шато — на панорамную площадку, затерянную среди бескрайних виноградников.
"Вы узнаете об особенностях жизни лозы, местного терруара и, конечно, создании игристого. В программу включена дегустация на открытой террасе Шато", — уточняет специалист по связям с общественностью центра туризма "Абрау-Дюрсо" Виктория Силакова.
Этот вариант подороже: 20 тысяч рублей за группу от одного до четырех человек.
© Фото : предоставлено пресс-службой ЛефкадииАллея в "Лефкадии"
Аллея в Лефкадии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Лефкадии
Аллея в "Лефкадии"
"Долина Лефкадия" тоже ориентируется на разную аудиторию. Можно заказать винный тур (от 16 тысяч рублей на двоих) с проживанием, мастер-классом с сомелье, посещением музея виноделия, терруаров, производства и — по желанию — спа или банного комплекса, объясняют в пресс-службе.
А можно ограничиться чем-то одним. Например, взять экскурсию по виноградникам (750 рублей), сходить в музей и осмотреть древние амфоры, винодельческие инструменты (500 рублей), отправиться на прогулку по воссозданной древнегреческой площади Агоре (бесплатно) или на дегустацию (от 800 до 2,5 тысячи рублей).
© Фото : @instagram/golubitskoe_estateВинодельня "Поместье Голубицкое"
Поместье Голубицкое - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : @instagram/golubitskoe_estate
Винодельня "Поместье Голубицкое"
Один из самых недорогих вариантов предлагают в "Поместье Голубицком" — всего за 500 рублей, говорит руководитель туристического направления компании Юлия Шинкаренко. Но экскурсия короткая — 45 минут. Это прогулка по виноградникам, подземным галереям, подвалам, посещение магазина.
Если добавить дегустацию, цена поднимется до тысячи, зато вам предложат целых восемь вин из классической, резервной и игристой линеек. А за 1,3 тысячи — еще и гастросопровождение.
© Фото : предоставлено пресс-службой ЛефкадииВиноград в "Лефкадии"
Виноград в Лефкадии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Лефкадии
Виноград в "Лефкадии"
Самый дорогой визит — в имение "Сикоры": от 2,8 тысячи до восьми за экскурсию с дегустацией, от 55 тысяч — за изысканный обед от шеф-повара в гриль-домике (остальная программа тоже включена). Фотосессия в погребах или с видом на виноградники — 30 тысяч в час.
По словам представителей винных хозяйств, за последние пару лет интерес к энотуризму в России увеличился в разы. Поэтому, куда бы вы ни собрались, узнавайте о свободных местах заранее.

Дегустация по-французски

"Шато де Талю" — тем, кто скучает по Франции: роскошный замок, богатые интерьеры, званые ужины.
© Фото : предоставлено пресс-службой Шато де Талю

"Шато де Талю"

Шато де Талю
1 из 2

"Шато де Талю"

© Фото : предоставлено пресс-службой Шато де Талю
© Фото : предоставлено пресс-службой Шато де Талю

Ресторан в "Шато де Талю"

Ресторан в Шато де Талю
2 из 2

Ресторан в "Шато де Талю"

© Фото : предоставлено пресс-службой Шато де Талю
1 из 2

"Шато де Талю"

© Фото : предоставлено пресс-службой Шато де Талю
2 из 2

Ресторан в "Шато де Талю"

© Фото : предоставлено пресс-службой Шато де Талю
Гостям предлагают полуторачасовые групповые и индивидуальные экскурсии. Цена — от одной тысячи рублей. В программе прогулка по винодельне, парку, виноградникам с заходом на смотровую площадку с панорамным видом на море и бухту Геленджика.
"Туристы могут побывать на производстве — оно полностью открытое — и своими глазами увидеть, как рождается настоящее вино", — подчеркивает PR-менеджер Анжела Галиева.
© Фото : предоставлено пресс-службой Шато де ТалюБар в "Шато де Талю"
Бар в Шато де Талю - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Шато де Талю
Бар в "Шато де Талю"
Отдельно — знакомство с интерьерами замка, построенного в стиле французского шато. По словам Анжелы, все антикварные предметы интерьера приобрели на аукционах и блошиных рынках во Франции. У каждого своя история, уходящая корнями в XVIII-XIX века.
Винодельню так назвали за расположение на склоне (talus — по-французски "склон"). Однако слово "Талю" еще и аббревиатура из первых слогов имен дочерей инвестора Татьяны (Ta) и Любови (Лю).

"И это не просто желание увековечить семейную историю, — поясняет Анжела. — Ведь выращивание винограда похоже на воспитание детей: лозам требуется столько же любви, внимания, заботы".

Дегустация оплачивается отдельно. Сет из шести вин (молодые и для особого случая) обойдется в две тысячи.
© Фото : предоставлено пресс-службой Шато де ТалюДегустация вина в "Шато де Талю"
Дегустация вина в Шато де Талю - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Шато де Талю
Дегустация вина в "Шато де Талю"
Вина из премиальной и резервной коллекций, которые выдерживались в бочках от 12 до 22 месяцев, — три тысячи за шесть бокалов. Плюс изысканные закуски в авторском исполнении шефа Сергея Куприянова.
© Фото : предоставлено пресс-службой ЛефкадииВино в "Лефкадии"
Вино в Лефкадии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Лефкадии
Вино в "Лефкадии"
Кстати, стоимость вина приемлемая. Бутылка из базовой коллекции — от 499 до 599 рублей. Самая дорогая — 2199. Буквально на днях вина из французского Шато станут еще ближе к покупателю, добавляет Анжела. Найти их можно будет в обычных сетевых магазинах: "Красном и белом", "Перекрестке", "Пятерочке".

Все и сразу

Если не хочется самостоятельно выбирать винодельни и составлять маршрут, обратитесь к специалистам.
Так, "Абрау-Дюрсо" предлагает готовые сценарии на несколько дней. Например, уикенд с проживанием в спа-отеле на берегу озера и посещением местных достопримечательностей (винодельни, музеев, тоннелей XIX века, смотровой площадки), занятиями йогой, сапсерфингом или яхтингом, а после — купанием в фирменных ваннах с игристым.
© Фото : предоставлено пресс-службой Шато де Талю"Шато де Талю"
Шато де Талю - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Шато де Талю
"Шато де Талю"
Еще один вариант — многодневное эногастрономическое путешествие.
"В 2018-м мы запустили проект "Винные дороги Кубани": гости знакомятся с пятнадцатью разноформатными хозяйствами Краснодарского края. Маршруты составляют таким образом, чтобы узнать об особенностях местного виноделия и попробовать специалитеты", — рассказывает Виктория Силакова.
Под каждый запрос менеджеры формируют отдельную программу.
© Фото : предоставлено пресс-службой ЛефкадииБашня и аллея в "Лефкадии"
Башня и аллея в Лефкадии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Лефкадии
Башня и аллея в "Лефкадии"
Организуют такие поездки и туроператоры. У компании "Ривьера" есть трехдневные, включающие дорогу, экскурсии, проживание, посещение не менее пяти виноделен, обеды в ресторанах при них и дегустации, говорит заместитель генерального директора Ольга Субботина. Цена — 32,5 тысячи с человека, старт из Анапы.
FUN&SUN (бывший "TUI Россия") не устраивает тематические винные туры, но предлагает отдельные экскурсии, которые можно добавить в поездку. Длятся они от пяти до девяти часов. "Можно посетить подвалы "Фанагории" с дегустацией семи образцов, погрузиться в историю виноделия во "Владимирской усадьбе" и "Винном подворье старого грека", затеряться в погребах "Абрау-Дюрсо", — отмечает ведущий менеджер по связям с общественностью FUN&SUN Татьяна Коршунова.
© РИА Новости / Алексей КуденкоДегустация отечественных вин "Абрау-Дюрсо" и "Ведерниковъ" в бутике Vino Birra Bar
Дегустация отечественных вин Абрау Дюрсо и Ведерниковъ в бутике Vino Birra Bar - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Дегустация отечественных вин "Абрау-Дюрсо" и "Ведерниковъ" в бутике Vino Birra Bar
А вот в ассортименте "Интуриста" есть энотуры. Продолжаются в среднем пять дней и включают пять-шесть виноделен. Стоимость — от 55 тысяч рублей за двоих.
Но из-за временного закрытия аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара туроператор продает путевки только с наземным обслуживанием. Сейчас добраться можно на поезде, автобусных чартерах или личном автомобиле, уточняет PR-директор компании Дарья Домостроева.
© Фото : предоставлено пресс-службой МысхакоТуристы на экскурсии в "Мысхако"
Туристы на экскурсии в Мысхако - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Мысхако
Туристы на экскурсии в "Мысхако"

"Самое подходящее время для посещения виноделен — весна и осень, — объясняет Дарья. — Нет жары, можно с комфортом прогуляться по виноградникам".

Особенно интересны винные путешествия в сентябре — октябре, когда собирают урожай и рождается молодое вино. И, учитывая спрос, уже пора бронировать.
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