https://ria.ru/20220506/vikipediya-1787232469.html

ОП потребовала наказать Википедию за провокацию перед Днем Победы

ОП потребовала наказать Википедию за провокацию перед Днем Победы - РИА Новости, 06.05.2022

ОП потребовала наказать Википедию за провокацию перед Днем Победы

Общественная палата требует наказать Википедию за провокацию в канун Дня Победы, интернет-энциклопедия поставила российским фронтовикам знак СС вместо ордена... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:41

2022-05-06T15:41

2022-05-06T15:41

общество

технологии

россия

wikipedia

общественная палата рф

александр малькевич

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Общественная палата требует наказать Википедию за провокацию в канун Дня Победы, интернет-энциклопедия поставила российским фронтовикам знак СС вместо ордена "За Заслуги перед Отечеством", сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич."Понятно, что это попустительство со стороны модераторов. Но, вместе тем, они показали всем, что их энциклопедия - это проходной двор, где не способны отразить атаку украинских кибер-диверсантов, ботов - это то, о чем я много раз говорил. Там переписывается огромное количество статей. Сейчас мы увидели, что там можно легко и непринужденно заменить фотографию, имя, вписать какие-то обидные прозвища, устроить вот такую провокацию", - сказал Малькевич.По его словам, Википедия не может считаться достоверной. "Мы должны наказать всех тех руководителей проекта, которые живут и работают в России. Призвать их к ответственности, потому что они все это позволяют. Мы настаиваем в Общественной палате на немедленной регистрации Wikimedia Foundation в России согласно закону о приземлении", - считает руководитель рабочей группы ОП РФ по защите прав пользователей сети интернет.Также он проинформировал, что модераторы и редакторы Википедии "все уже подчистили, остался только скриншот". "Значит, понимают, что виноваты", - заключил Малькевич.Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы 26 апреля оштрафовал на 2 миллиона рублей организацию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" трех статей, в том числе о способе изготовления пороха. Также ранее суд оштрафовал на 3 миллиона рублей Wikimedia по аналогичному протоколу, составленному за пять статей, которые касаются действий российской армии во время проведения спецоперации на Украине. Среди них материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве. Это был первый штраф, вынесенный российским судом в отношении организации.

https://ria.ru/20220426/shtraf-1785539765.html

https://ria.ru/20220422/sledstvie-1784932792.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, россия, wikipedia, общественная палата рф, александр малькевич, день победы, великая отечественная война (1941-1945)