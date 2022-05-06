https://ria.ru/20220506/veschanie-1787231853.html

Некоторые СМИ поддержали идею бессрочной лицензии для теле- и радиовещания

Некоторые СМИ поддержали идею бессрочной лицензии для теле- и радиовещания - РИА Новости, 06.05.2022

Некоторые СМИ поддержали идею бессрочной лицензии для теле- и радиовещания

Холдинг Гапром-Медиа и международный развлекательный телеканал RTVI поддерживают идею Минцифры о введении бессрочной лицензии теле- и радиовещания. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:40

2022-05-06T15:40

2022-05-06T15:40

медиа - общество

россия

газпром-медиа холдинг

rtvi (телеканал)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Холдинг Гапром-Медиа и международный развлекательный телеканал RTVI поддерживают идею Минцифры о введении бессрочной лицензии теле- и радиовещания.На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещено предложение Минцифры о введении бессрочных лицензий на теле- и радиовещание. В настоящее время получить лицензию можно только на десять лет."Газпром-Медиа Холдинг" как крупнейшая медиакомпания в Восточной Европе поддерживает инициативу Минцифры, поскольку в результате ее реализации работа наших телеканалов и радиостанций с продлением действующих лицензий будет оптимизирована", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГПМ.Также инициативу поддержала и медиа-компания RTVI. По словам гендиректора Ольги Пивень, в целом эта инициатива хорошая."Мы поддерживаем оптимизацию и автоматизацию процессов, в том числе и проекты по лицензированию. Это начинание, которое позволит меньше тратить время на бюрократию и сосредоточится на производстве контента. Также, если ситуация с действием лицензий в РФ позитивно поменяется, это может открыть новые возможности для игроков рынка. Но, безусловно надо смотреть финальную версию проекта, так как многие инициативы на предварительной стадии смотрятся гораздо лучше, чем в итоговом виде", - сказала РИА Новости Пивень.В холдинг "Газпром-Медиа" входят такие каналы как: НВТ, Матч ТВ, Матч Страна, ТНТ, ТВ-3, Пятница!, Суббота, 2X2, ТНТ4.На сегодняшний день российский международный информационно-развлекательный телеканал RTVI транслируется на русском языке в 70 странах мира, вещания на территории России пока нет, работает сайт.

https://ria.ru/20220423/youtube-1785074154.html

https://ria.ru/20220425/provokatsii-1785308773.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, россия, газпром-медиа холдинг, rtvi (телеканал), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)