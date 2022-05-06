https://ria.ru/20220506/veschanie-1787231853.html
Некоторые СМИ поддержали идею бессрочной лицензии для теле- и радиовещания
Некоторые СМИ поддержали идею бессрочной лицензии для теле- и радиовещания - РИА Новости, 06.05.2022
Некоторые СМИ поддержали идею бессрочной лицензии для теле- и радиовещания
Холдинг Гапром-Медиа и международный развлекательный телеканал RTVI поддерживают идею Минцифры о введении бессрочной лицензии теле- и радиовещания. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:40
2022-05-06T15:40
2022-05-06T15:40
медиа - общество
россия
газпром-медиа холдинг
rtvi (телеканал)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757964617_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_f0a1e6acc5f72b615e9930a72b25e1a1.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Холдинг Гапром-Медиа и международный развлекательный телеканал RTVI поддерживают идею Минцифры о введении бессрочной лицензии теле- и радиовещания.На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещено предложение Минцифры о введении бессрочных лицензий на теле- и радиовещание. В настоящее время получить лицензию можно только на десять лет."Газпром-Медиа Холдинг" как крупнейшая медиакомпания в Восточной Европе поддерживает инициативу Минцифры, поскольку в результате ее реализации работа наших телеканалов и радиостанций с продлением действующих лицензий будет оптимизирована", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГПМ.Также инициативу поддержала и медиа-компания RTVI. По словам гендиректора Ольги Пивень, в целом эта инициатива хорошая."Мы поддерживаем оптимизацию и автоматизацию процессов, в том числе и проекты по лицензированию. Это начинание, которое позволит меньше тратить время на бюрократию и сосредоточится на производстве контента. Также, если ситуация с действием лицензий в РФ позитивно поменяется, это может открыть новые возможности для игроков рынка. Но, безусловно надо смотреть финальную версию проекта, так как многие инициативы на предварительной стадии смотрятся гораздо лучше, чем в итоговом виде", - сказала РИА Новости Пивень.В холдинг "Газпром-Медиа" входят такие каналы как: НВТ, Матч ТВ, Матч Страна, ТНТ, ТВ-3, Пятница!, Суббота, 2X2, ТНТ4.На сегодняшний день российский международный информационно-развлекательный телеканал RTVI транслируется на русском языке в 70 странах мира, вещания на территории России пока нет, работает сайт.
https://ria.ru/20220423/youtube-1785074154.html
https://ria.ru/20220425/provokatsii-1785308773.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, россия, газпром-медиа холдинг, rtvi (телеканал), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Некоторые СМИ поддержали идею бессрочной лицензии для теле- и радиовещания
Некоторые СМИ поддержали идею Минцифры о бессрочной лицензии для теле- и радиовещания
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Холдинг Гапром-Медиа и международный развлекательный телеканал RTVI поддерживают идею Минцифры о введении бессрочной лицензии теле- и радиовещания.
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещено предложение Минцифры о введении бессрочных лицензий на теле- и радиовещание. В настоящее время получить лицензию можно только на десять лет.
"Газпром-Медиа Холдинг
" как крупнейшая медиакомпания в Восточной Европе
поддерживает инициативу Минцифры, поскольку в результате ее реализации работа наших телеканалов и радиостанций с продлением действующих лицензий будет оптимизирована", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГПМ.
Также инициативу поддержала и медиа-компания RTVI. По словам гендиректора Ольги Пивень, в целом эта инициатива хорошая.
"Мы поддерживаем оптимизацию и автоматизацию процессов, в том числе и проекты по лицензированию. Это начинание, которое позволит меньше тратить время на бюрократию и сосредоточится на производстве контента. Также, если ситуация с действием лицензий в РФ
позитивно поменяется, это может открыть новые возможности для игроков рынка. Но, безусловно надо смотреть финальную версию проекта, так как многие инициативы на предварительной стадии смотрятся гораздо лучше, чем в итоговом виде", - сказала РИА Новости Пивень.
В холдинг "Газпром-Медиа" входят такие каналы как: НВТ, Матч ТВ, Матч Страна, ТНТ, ТВ-3, Пятница!, Суббота, 2X2, ТНТ4.
На сегодняшний день российский международный информационно-развлекательный телеканал RTVI транслируется на русском языке в 70 странах мира, вещания на территории России пока нет, работает сайт.