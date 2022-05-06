https://ria.ru/20220506/ukraina-1787173835.html

Командование украинских войск скрывает реальные потери, заявил экс-депутат

Командование украинских войск скрывает реальные потери, заявил экс-депутат - РИА Новости, 06.05.2022

Командование украинских войск скрывает реальные потери, заявил экс-депутат

Командование украинских войск скрывает реальные потери Украины, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:10

2022-05-06T12:10

2022-05-06T12:11

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир путин

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донбасс

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Командование украинских войск скрывает реальные потери Украины, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко."Люди банально месяц не могут получить похоронку, а командование лжет, что их родной жив — для скрытия реальных потерь", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, как утверждают сами украинцы, потери составляют "под 50 тысяч человек".Журавко отметил, что "родня военнослужащих ВСУ бригадами выходит (на протесты - ред.) с требованиями ротации, уточнения судьбы родных".Он также разместил обращение к родственникам служащих 57-й бригады (17, 34, 42 батальоны) собраться 5 мая на центральной площади в городе Кропивницкий Кировоградской области для решения таких вопросов, как "отсутствие ротации, отсутствие у них и воды, безответственное командование и возможное письменное обращение к главнокомандующему".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, верховная рада украины, алексей журавко