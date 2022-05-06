https://ria.ru/20220506/ubiystvo-1787289889.html

Житель Колпино, расчленивший жену, заявил в суде о случайном убийстве

Житель Колпино, расчленивший жену, заявил в суде о случайном убийстве - РИА Новости, 06.05.2022

Житель Колпино, расчленивший жену, заявил в суде о случайном убийстве

Житель Колпино, расчленивший тело жены и разбросавший пакеты в лесу, заявил в суде, арестовавшем его на два месяца, что убивать ее не хотел, а просто неудачно... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:42

2022-05-06T18:42

2022-05-06T18:42

происшествия

санкт-петербург

россия

гатчинский район

арест

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Житель Колпино, расчленивший тело жены и разбросавший пакеты в лесу, заявил в суде, арестовавшем его на два месяца, что убивать ее не хотел, а просто неудачно оттолкнул, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Колпинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Петушкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ. Срок меры - 3 июля", - говорится в сообщении.По мнению следствия, Петушков вечером 22 февраля в ходе ссоры из-за его измен ударил жену, та упала головой на острый выступ стены и умерла. Петушков хранил тело в ванной, после чего перенес его в автомобиль и перевез в лес в Гатчинском районе."Где расчленил его с использованием топора, отделив руки, ноги и голову от туловища, а затем, предварительно упаковав в имеющиеся у него пакеты, выбросил части тела, личные вещи и топор в неустановленные места на территории Петербурга и Ленобласти", - приводит доводы следствия пресс-служба судов.Он был задержан 4 мая, ему предъявлено обвинение, вину признал частично, дав изобличающие показания.Как следует из видео, опубликованного пресс-службой судов, Петушков заявил суду, что "это вышло случайно". "У меня не было никакого умысла, и я не хотел ей ничего делать, я просто оттолкнул её", - сказал мужчина.

https://ria.ru/20220505/ubiystvo-1786941122.html

санкт-петербург

россия

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Во Всеволожске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены. Кадры СК РФ Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления СКР по Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 11 ноября 2020 года в одном из торговых комплексов города Всеволожска Ленинградской области мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом. 2022-05-06T18:42 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, гатчинский район, арест