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Житель Колпино, расчленивший жену, заявил в суде о случайном убийстве - РИА Новости, 06.05.2022
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Житель Колпино, расчленивший жену, заявил в суде о случайном убийстве
Житель Колпино, расчленивший жену, заявил в суде о случайном убийстве - РИА Новости, 06.05.2022
Житель Колпино, расчленивший жену, заявил в суде о случайном убийстве
Житель Колпино, расчленивший тело жены и разбросавший пакеты в лесу, заявил в суде, арестовавшем его на два месяца, что убивать ее не хотел, а просто неудачно... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:42
2022-05-06T18:42
происшествия
санкт-петербург
россия
гатчинский район
арест
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Житель Колпино, расчленивший тело жены и разбросавший пакеты в лесу, заявил в суде, арестовавшем его на два месяца, что убивать ее не хотел, а просто неудачно оттолкнул, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Колпинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Петушкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ. Срок меры - 3 июля", - говорится в сообщении.По мнению следствия, Петушков вечером 22 февраля в ходе ссоры из-за его измен ударил жену, та упала головой на острый выступ стены и умерла. Петушков хранил тело в ванной, после чего перенес его в автомобиль и перевез в лес в Гатчинском районе."Где расчленил его с использованием топора, отделив руки, ноги и голову от туловища, а затем, предварительно упаковав в имеющиеся у него пакеты, выбросил части тела, личные вещи и топор в неустановленные места на территории Петербурга и Ленобласти", - приводит доводы следствия пресс-служба судов.Он был задержан 4 мая, ему предъявлено обвинение, вину признал частично, дав изобличающие показания.Как следует из видео, опубликованного пресс-службой судов, Петушков заявил суду, что "это вышло случайно". "У меня не было никакого умысла, и я не хотел ей ничего делать, я просто оттолкнул её", - сказал мужчина.
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санкт-петербург
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Во Всеволожске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены. Кадры СК РФ
Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления СКР по Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 11 ноября 2020 года в одном из торговых комплексов города Всеволожска Ленинградской области мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом.
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происшествия, санкт-петербург, россия, гатчинский район, арест
18:42 06.05.2022
 
Житель Колпино, расчленивший жену, заявил в суде о случайном убийстве

Жителя Петербурга, расчленившего тело жены и заявившего о случайном убийстве, арестовали

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Автомобили полиции у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Житель Колпино, расчленивший тело жены и разбросавший пакеты в лесу, заявил в суде, арестовавшем его на два месяца, что убивать ее не хотел, а просто неудачно оттолкнул, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Колпинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Петушкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ. Срок меры - 3 июля", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 11:20
В Колпино задержали мужчину, убившего и расчленившего жену в конце февраля
По мнению следствия, Петушков вечером 22 февраля в ходе ссоры из-за его измен ударил жену, та упала головой на острый выступ стены и умерла. Петушков хранил тело в ванной, после чего перенес его в автомобиль и перевез в лес в Гатчинском районе.
"Где расчленил его с использованием топора, отделив руки, ноги и голову от туловища, а затем, предварительно упаковав в имеющиеся у него пакеты, выбросил части тела, личные вещи и топор в неустановленные места на территории Петербурга и Ленобласти", - приводит доводы следствия пресс-служба судов.
Он был задержан 4 мая, ему предъявлено обвинение, вину признал частично, дав изобличающие показания.
Как следует из видео, опубликованного пресс-службой судов, Петушков заявил суду, что "это вышло случайно". "У меня не было никакого умысла, и я не хотел ей ничего делать, я просто оттолкнул её", - сказал мужчина.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияГатчинский районАрест
 
 
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