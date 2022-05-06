Группа "Тутси" воссоединилась
Группа "Тутси" воссоединилась под руководством Виктора Дробыша
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Группа "Тутси" воссоединилась под руководством продюсера Виктора Дробыша. Об этом рассказала участница коллектива Мария Вебер. Она отметила, что инициатива по совместной работе исходила от артисток.
"Это мы ему предложили, и он на фоне ностальгии сказал: "Девчонки, так круто, я так скучаю по тем временам и так хочу что-то вот такое вот". Словил нотку ностальгии, соскучился по нам и говорит: "А давайте попробуем, но пока не будем подписывать никакие контракты, просто как честные люди, посмотрим, что из этого получится", – заявила Вебер.
"Тутси" стала популярна после шоу "Фабрика звезд" – тогда Дробыш, по словам артисток, захотел создать женскую группу и предложил им песню "Самый, самый". В интервью порталу Teleprogramma.pro Вебер отметила, что коллектив все это время продолжал гастролировать.
"Многие говорят: "Вы же так давно не пели. Что, еще существуете?" А на самом деле мы пели после съемок клипов, с момента последней такой съемки мы еще гастролировали несколько лет. Просто нас не было на телевидении", – добавила Мария.
Ранее Дробыш попал в скандал с Филиппом Киркоровым, неосторожно высказавшись в адрес певца.