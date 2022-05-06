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Группа "Тутси" воссоединилась - РИА Новости, 06.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220506/tutsi-1787210081.html
Группа "Тутси" воссоединилась
Группа "Тутси" воссоединилась - РИА Новости, 06.05.2022
Группа "Тутси" воссоединилась
Группа "Тутси" воссоединилась под руководством продюсера Виктора Дробыша. Об этом рассказала участница коллектива Мария Вебер. Она отметила, что инициатива по... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:39
2022-05-06T14:39
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
виктор дробыш
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Группа "Тутси" воссоединилась под руководством продюсера Виктора Дробыша. Об этом рассказала участница коллектива Мария Вебер. Она отметила, что инициатива по совместной работе исходила от артисток."Тутси" стала популярна после шоу "Фабрика звезд" – тогда Дробыш, по словам артисток, захотел создать женскую группу и предложил им песню "Самый, самый". В интервью порталу Teleprogramma.pro Вебер отметила, что коллектив все это время продолжал гастролировать.Ранее Дробыш попал в скандал с Филиппом Киркоровым, неосторожно высказавшись в адрес певца.
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знаменитости, шоу-бизнес, виктор дробыш
14:39 06.05.2022
 
Группа "Тутси" воссоединилась

Группа "Тутси" воссоединилась под руководством Виктора Дробыша

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкгруппа Тутси
группа Тутси - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Группа "Тутси" воссоединилась под руководством продюсера Виктора Дробыша. Об этом рассказала участница коллектива Мария Вебер. Она отметила, что инициатива по совместной работе исходила от артисток.

"Это мы ему предложили, и он на фоне ностальгии сказал: "Девчонки, так круто, я так скучаю по тем временам и так хочу что-то вот такое вот". Словил нотку ностальгии, соскучился по нам и говорит: "А давайте попробуем, но пока не будем подписывать никакие контракты, просто как честные люди, посмотрим, что из этого получится", – заявила Вебер.

"Тутси" стала популярна после шоу "Фабрика звезд" – тогда Дробыш, по словам артисток, захотел создать женскую группу и предложил им песню "Самый, самый". В интервью порталу Teleprogramma.pro Вебер отметила, что коллектив все это время продолжал гастролировать.

"Многие говорят: "Вы же так давно не пели. Что, еще существуете?" А на самом деле мы пели после съемок клипов, с момента последней такой съемки мы еще гастролировали несколько лет. Просто нас не было на телевидении", – добавила Мария.

Ранее Дробыш попал в скандал с Филиппом Киркоровым, неосторожно высказавшись в адрес певца.
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