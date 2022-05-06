Группа "Тутси" воссоединилась

"Это мы ему предложили, и он на фоне ностальгии сказал: "Девчонки, так круто, я так скучаю по тем временам и так хочу что-то вот такое вот". Словил нотку ностальгии, соскучился по нам и говорит: "А давайте попробуем, но пока не будем подписывать никакие контракты, просто как честные люди, посмотрим, что из этого получится", – заявила Вебер.