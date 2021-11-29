https://ria.ru/20211129/kirkorov-1761218460.html

"Забудь мое имя": Киркоров резко ответил Дробышу на критику в свой адрес

"Забудь мое имя": Киркоров резко ответил Дробышу на критику в свой адрес - РИА Новости, 29.11.2021

"Забудь мое имя": Киркоров резко ответил Дробышу на критику в свой адрес

Филипп Киркоров резко ответил на критику Виктора Дробыша в свой адрес в социальных сетях. Телеканал "Муз-ТВ" разместил анонс интервью композитора в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:52

2021-11-29T10:52

2021-11-29T10:52

шоубиз

знаменитости

филипп киркоров

виктор дробыш

шоу-бизнес

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Филипп Киркоров резко ответил на критику Виктора Дробыша в свой адрес в социальных сетях. Телеканал "Муз-ТВ" разместил анонс интервью композитора в Instagram-аккаунте: на видео представлена нарезка комментариев Дробыша разных периодов, где он нелестно отзывается об исполнителе. В частности, он говорит, что Киркорову нужно "переходить в цирк куда-нибудь".В другом комментарии композитор заявил, что артист "зацепился трусами за корягу" и "никуда не уходит объективно" с эстрады.В комментарии к посту Киркоров заявил, что презирает композитора.Сам Дробыш, пересматривая старые комментарии, добавил, что был "молодой и смелый парень" и "так нельзя".Ранее Киркоров вспомнил об уходе из Театра песни Аллы Пугачевой.

https://ria.ru/20211112/kirkorov-1758564861.html

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знаменитости, филипп киркоров, виктор дробыш, шоу-бизнес