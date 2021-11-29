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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211129/kirkorov-1761218460.html
"Забудь мое имя": Киркоров резко ответил Дробышу на критику в свой адрес
"Забудь мое имя": Киркоров резко ответил Дробышу на критику в свой адрес - РИА Новости, 29.11.2021
"Забудь мое имя": Киркоров резко ответил Дробышу на критику в свой адрес
Филипп Киркоров резко ответил на критику Виктора Дробыша в свой адрес в социальных сетях. Телеканал "Муз-ТВ" разместил анонс интервью композитора в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:52
2021-11-29T10:52
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
виктор дробыш
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Филипп Киркоров резко ответил на критику Виктора Дробыша в свой адрес в социальных сетях. Телеканал "Муз-ТВ" разместил анонс интервью композитора в Instagram-аккаунте: на видео представлена нарезка комментариев Дробыша разных периодов, где он нелестно отзывается об исполнителе. В частности, он говорит, что Киркорову нужно "переходить в цирк куда-нибудь".В другом комментарии композитор заявил, что артист "зацепился трусами за корягу" и "никуда не уходит объективно" с эстрады.В комментарии к посту Киркоров заявил, что презирает композитора.Сам Дробыш, пересматривая старые комментарии, добавил, что был "молодой и смелый парень" и "так нельзя".Ранее Киркоров вспомнил об уходе из Театра песни Аллы Пугачевой.
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знаменитости, филипп киркоров, виктор дробыш, шоу-бизнес
10:52 29.11.2021
 
"Забудь мое имя": Киркоров резко ответил Дробышу на критику в свой адрес

Киркоров резко ответил Дробышу на критику в свой адрес и заявил о презрении к композитору

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Филипп Киркоров резко ответил на критику Виктора Дробыша в свой адрес в социальных сетях. Телеканал "Муз-ТВ" разместил анонс интервью композитора в Instagram-аккаунте: на видео представлена нарезка комментариев Дробыша разных периодов, где он нелестно отзывается об исполнителе. В частности, он говорит, что Киркорову нужно "переходить в цирк куда-нибудь".

"Ему придется работать где-то в охране – он, кстати, большой здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником, когда он уже совсем никому не будет нужен. Или убирать квартиру – я бы ему хорошо платил", – заявил Дробыш.

В другом комментарии композитор заявил, что артист "зацепился трусами за корягу" и "никуда не уходит объективно" с эстрады.
В комментарии к посту Киркоров заявил, что презирает композитора.
"Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал – забудь мое имя (даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер, для меня не существует такого человека), это был большой миг маленького человека… Я тебя презираю!" – написал артист.
Сам Дробыш, пересматривая старые комментарии, добавил, что был "молодой и смелый парень" и "так нельзя".
Ранее Киркоров вспомнил об уходе из Театра песни Аллы Пугачевой.
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