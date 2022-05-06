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Члены фракции "Единой России" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Члены фракции "Единой России" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 06.05.2022

Члены фракции "Единой России" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Руководство фракции "Единой России" в Госдуме и депутаты возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу Жукову,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:18

2022-05-06T16:18

2022-05-06T16:27

общество

андрей исаев

единая россия

анна кузнецова

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Руководство фракции "Единой России" в Госдуме и депутаты возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу Жукову, сообщается в Telegram-канале партии."Руководство и депутаты Госдумы от "Единой России" возложили цветы и венки к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу Жукову", - говорится в сообщении.По информации в Telegram-канале партии, в мероприятии приняли участие, в частности, замсекретаря генсовета Дарья Лантратова, замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев, зампредседателя комитета по здравоохранению Бадма Башанкаев, руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Занко.В ходе мероприятия вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова также напомнила о законопроектах, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне."Внесен законопроект, который приравнивает Георгиевскую ленточку к символам Победы. Подписан закон о бесплатном обеспечении газом Вечных Огней. Но память не только в Вечных огнях, Георгиевских ленточках. Она в сердце каждого из нас. И есть один способ, который позволит сделать её прочной - это объединение всех, кому дорога историческая память, подвиг, который совершили наши родные", - приводят слова Кузнецовой в Telegram-канале партии.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, андрей исаев, единая россия, анна кузнецова, день победы, великая отечественная война (1941-1945)