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Члены фракции "Единой России" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 06.05.2022
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Члены фракции "Единой России" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Члены фракции "Единой России" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 06.05.2022
Члены фракции "Единой России" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Руководство фракции "Единой России" в Госдуме и депутаты возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу Жукову,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:18
2022-05-06T16:27
общество
андрей исаев
единая россия
анна кузнецова
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Руководство фракции "Единой России" в Госдуме и депутаты возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу Жукову, сообщается в Telegram-канале партии."Руководство и депутаты Госдумы от "Единой России" возложили цветы и венки к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу Жукову", - говорится в сообщении.По информации в Telegram-канале партии, в мероприятии приняли участие, в частности, замсекретаря генсовета Дарья Лантратова, замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев, зампредседателя комитета по здравоохранению Бадма Башанкаев, руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Занко.В ходе мероприятия вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова также напомнила о законопроектах, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне."Внесен законопроект, который приравнивает Георгиевскую ленточку к символам Победы. Подписан закон о бесплатном обеспечении газом Вечных Огней. Но память не только в Вечных огнях, Георгиевских ленточках. Она в сердце каждого из нас. И есть один способ, который позволит сделать её прочной - это объединение всех, кому дорога историческая память, подвиг, который совершили наши родные", - приводят слова Кузнецовой в Telegram-канале партии.
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общество, андрей исаев, единая россия, анна кузнецова, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
16:18 06.05.2022 (обновлено: 16:27 06.05.2022)
 
Члены фракции "Единой России" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Члены фракции "Единой России" в Госдуме возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦеремония возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в преддверии праздника 77-й годовщины Дня Победы
Церемония возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в преддверии праздника 77-й годовщины Дня Победы - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Руководство фракции "Единой России" в Госдуме и депутаты возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу Жукову, сообщается в Telegram-канале партии.
"Руководство и депутаты Госдумы от "Единой России" возложили цветы и венки к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу Жукову", - говорится в сообщении.
По информации в Telegram-канале партии, в мероприятии приняли участие, в частности, замсекретаря генсовета Дарья Лантратова, замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев, зампредседателя комитета по здравоохранению Бадма Башанкаев, руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Занко.
В ходе мероприятия вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова также напомнила о законопроектах, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
"Внесен законопроект, который приравнивает Георгиевскую ленточку к символам Победы. Подписан закон о бесплатном обеспечении газом Вечных Огней. Но память не только в Вечных огнях, Георгиевских ленточках. Она в сердце каждого из нас. И есть один способ, который позволит сделать её прочной - это объединение всех, кому дорога историческая память, подвиг, который совершили наши родные", - приводят слова Кузнецовой в Telegram-канале партии.
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ОбществоАндрей ИсаевЕдиная РоссияАнна КузнецоваДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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