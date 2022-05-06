16:18 06.05.2022 (обновлено: 16:27 06.05.2022)
Члены фракции "Единой России" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Члены фракции "Единой России" в Госдуме возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦеремония возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в преддверии праздника 77-й годовщины Дня Победы
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Руководство фракции "Единой России" в Госдуме и депутаты возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу Жукову, сообщается в Telegram-канале партии.
"Руководство и депутаты Госдумы от "Единой России" возложили цветы и венки к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу Жукову", - говорится в сообщении.
По информации в Telegram-канале партии, в мероприятии приняли участие, в частности, замсекретаря генсовета Дарья Лантратова, замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев, зампредседателя комитета по здравоохранению Бадма Башанкаев, руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Занко.
В ходе мероприятия вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова также напомнила о законопроектах, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
"Внесен законопроект, который приравнивает Георгиевскую ленточку к символам Победы. Подписан закон о бесплатном обеспечении газом Вечных Огней. Но память не только в Вечных огнях, Георгиевских ленточках. Она в сердце каждого из нас. И есть один способ, который позволит сделать её прочной - это объединение всех, кому дорога историческая память, подвиг, который совершили наши родные", - приводят слова Кузнецовой в Telegram-канале партии.