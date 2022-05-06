https://ria.ru/20220506/tretyakovka-1787198719.html

Часть полотен, вернувшихся из Парижа в Третьяковку, уже висят в залах музея

Часть полотен, вернувшихся из Парижа в Третьяковку, уже висят в залах музея - РИА Новости, 06.05.2022

Часть полотен, вернувшихся из Парижа в Третьяковку, уже висят в залах музея

Часть полотен, вернувшихся с выставки в Париже, уже висят в залах Третьяковской галереи, рассказала гендиректор учреждения Зельфира Трегулова в прямом эфире... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:08

2022-05-06T14:08

2022-05-06T14:08

константин коровин

валентин серов

ольга любимова

россия

новости культуры

третьяковская галерея

музеи

выставки

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Часть полотен, вернувшихся с выставки в Париже, уже висят в залах Третьяковской галереи, рассказала гендиректор учреждения Зельфира Трегулова в прямом эфире телеканала "Россия 24".Речь идет о картинах "Парижское кафе" и "Портрет артиста Федора Ивановича Шаляпина" Константина Коровина и "Портрет художника К. А. Коровина" и "Портрет И. С. Остроумова" Валентина Серова.Накануне Трегулова сообщила журналистам, что все 33 картины, уезжавшие на выставку, вернулись в музей "в идеальном состоянии без изменений сохранности". Она упоминала, что галерея примет участие в летней выставке ГМИИ им. Пушкина, аналогичной той, что была в Париже.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. Произведения вернулись в государственные музеи 5 мая, об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Транспортировка в РФ всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая.

https://ria.ru/20220505/ermitazh-1786984611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

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