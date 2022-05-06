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Часть полотен, вернувшихся из Парижа в Третьяковку, уже висят в залах музея - РИА Новости, 06.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220506/tretyakovka-1787198719.html
Часть полотен, вернувшихся из Парижа в Третьяковку, уже висят в залах музея
Часть полотен, вернувшихся из Парижа в Третьяковку, уже висят в залах музея - РИА Новости, 06.05.2022
Часть полотен, вернувшихся из Парижа в Третьяковку, уже висят в залах музея
Часть полотен, вернувшихся с выставки в Париже, уже висят в залах Третьяковской галереи, рассказала гендиректор учреждения Зельфира Трегулова в прямом эфире... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:08
2022-05-06T14:08
константин коровин
валентин серов
ольга любимова
россия
новости культуры
третьяковская галерея
музеи
выставки
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Часть полотен, вернувшихся с выставки в Париже, уже висят в залах Третьяковской галереи, рассказала гендиректор учреждения Зельфира Трегулова в прямом эфире телеканала "Россия 24".Речь идет о картинах "Парижское кафе" и "Портрет артиста Федора Ивановича Шаляпина" Константина Коровина и "Портрет художника К. А. Коровина" и "Портрет И. С. Остроумова" Валентина Серова.Накануне Трегулова сообщила журналистам, что все 33 картины, уезжавшие на выставку, вернулись в музей "в идеальном состоянии без изменений сохранности". Она упоминала, что галерея примет участие в летней выставке ГМИИ им. Пушкина, аналогичной той, что была в Париже.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. Произведения вернулись в государственные музеи 5 мая, об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Транспортировка в РФ всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая.
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константин коровин, валентин серов, ольга любимова, россия, новости культуры, третьяковская галерея, музеи, выставки, louis vuitton, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, государственный эрмитаж, зельфира трегулова
14:08 06.05.2022
 
Часть полотен, вернувшихся из Парижа в Третьяковку, уже висят в залах музея

Трегулова заявила, что четыре полотна, вернувшихся из Парижа, уже висят в Третьяковке

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Часть полотен, вернувшихся с выставки в Париже, уже висят в залах Третьяковской галереи, рассказала гендиректор учреждения Зельфира Трегулова в прямом эфире телеканала "Россия 24".

"В зал вернулись те произведения, которые не задействованы в выставке в Пушкинском музее", — сказала Трегулова.

Речь идет о картинах "Парижское кафе" и "Портрет артиста Федора Ивановича Шаляпина" Константина Коровина и "Портрет художника К. А. Коровина" и "Портрет И. С. Остроумова" Валентина Серова.
Накануне Трегулова сообщила журналистам, что все 33 картины, уезжавшие на выставку, вернулись в музей "в идеальном состоянии без изменений сохранности". Она упоминала, что галерея примет участие в летней выставке ГМИИ им. Пушкина, аналогичной той, что была в Париже.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года.
Произведения вернулись в государственные музеи 5 мая, об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Транспортировка в РФ всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая.
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КультураКонстантин КоровинВалентин СеровОльга ЛюбимоваРоссияНовости культурыТретьяковская галереяМузеиВыставкиLouis VuittonГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаГосударственный ЭрмитажЗельфира Трегулова
 
 
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